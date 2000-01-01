从单个控制台管理端点管理
灵活工作模式已成为新常态。借助端点管理技术，IT 管理员快速注册和配置设备、管理网络安全、设置自动化并与生产力和任何第三方应用程序集成，不受操作系统、设备或工作场所的影响。
轻松设置公司的设备，立即从更高的投资回报率中受益。
设备配置时间减少 90%。¹
超过 100 个业务合作伙伴。
用户设置时间减少 90%。²
将面向 Windows 和 Mac 的现代和传统的客户端管理技术结合在一起。将 MaaS360 扩展为支持自动化功能的中心，包括独立和集成功能。
通过高级 Android、iOS 和 iPadOS 移动端点管理功能为企业电子邮件和应用程序提供支持。实现即时注册、补丁管理和远程故障排除，同时控制移动费用。
管理您的 Microsoft 生态系统并将其集成到技术堆栈中，以实现分发、控制访问并执行政策。
用户友好的 SaaS 管理控制台可对所有的 AOSP 端点进行统一的集中管理，支持面向非 GMS 设备的任何用例。
所有设备的补丁安装和补丁状态报告制作都基本无需用户干预。
移动费用管理功能可以跟踪特定 Android 和 iOS 设备的移动数据使用情况，并随设备生态系统的变化更新您的费用计划。
全面了解已安装的第三方应用程序，并持续识别和报告第三方应用程序漏洞，包括对于组织的整体风险。
利用 AI 的力量自动更新应用程序，并根据风险信息确定部署优先级。保留审计跟踪并追踪修复进度。
更新网络内外的第三方应用程序，并根据 CVE 和 CVSS 信息自动对您的设备和组织进行评分。
MaaS360 具有同时适用于公共、专用、企业和网络应用的应用目录，允许您在整个组织中添加、部署和管理应用。
通过公共应用程序商店集成来实现无缝的工作流程，分发应用程序并跟踪用户、小组或设备的安装。
控制用户身份验证，防止未经授权的访问，并管理白名单和黑名单。
创建受保护的工作区，通过限制复制粘贴操作和文档转发操作来防止企业数据泄露。
用户可以创建、编辑、保存移动内容，还可以分发文档并配置政策。
保护企业电子邮件、日历和联系人信息。允许用户对其企业日历视图进行个性化设置。
允许用户从 IOS、Android 或 Windows 设备访问网络，同时维护操作系统 VPN 体验。
除了实施类似 VPN 的新技术外，还为用户提供对防火墙后资源的无缝安全访问。
跨多个移动设备分发同步文档。
使用 IBM Cloud 产品时，贵公司可在不影响安全性、隐私保护或风险级别的情况下，快速扩展和适应多变的业务需求。了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息。根据您选择的版本，此产品符合以下行业和全球合规标准。
如需了解特定产品版本的合规性和认证详情，请参阅云服务数据安全和隐私产品简介。
¹, ² 《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。