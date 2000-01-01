主页 安全性 MaaS360 移动端点管理软件 - IBM MaaS360
使用单一控制台通过端点管理保护所有设备
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显示连接到中央仪表板的智能设备图标的插图

从单个控制台管理端点管理

灵活工作模式已成为新常态。借助端点管理技术，IT 管理员快速注册和配置设备、管理网络安全、设置自动化并与生产力和任何第三方应用程序集成，不受操作系统、设备或工作场所的影响。

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为什么选择 MaaS360

轻松设置公司的设备，立即从更高的投资回报率中受益。

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设备配置时间减少 90%。¹

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支持远程工作的员工
Android、iOS、Windows 和 iPadOS 管理   无论是使用 iOS、Android、Windows、macOS、Chrome OS 还是加固设备，您都可以从一个控制台轻松地管理和保护企业拥有的本地和远程设备以及个人拥有的笔记本电脑、台式机和现代设备等。 注册 30 天免费试用
管理笔记本电脑

将面向 Windows 和 Mac 的现代和传统的客户端管理技术结合在一起。将 MaaS360 扩展为支持自动化功能的中心，包括独立和集成功能。

管理移动设备

通过高级 Android、iOS 和 iPadOS 移动端点管理功能为企业电子邮件和应用程序提供支持。实现即时注册、补丁管理和远程故障排除，同时控制移动费用。

与 Microsoft 集成

管理您的 Microsoft 生态系统并将其集成到技术堆栈中，以实现分发、控制访问并执行政策。

 适用于 AOSP 设备

用户友好的 SaaS 管理控制台可对所有的 AOSP 端点进行统一的集中管理，支持面向非 GMS 设备的任何用例。

 安装和监测补丁状态

所有设备的补丁安装和补丁状态报告制作都基本无需用户干预。

 控制移动数据使用情况

移动费用管理功能可以跟踪特定 Android 和 iOS 设备的移动数据使用情况，并随设备生态系统的变化更新您的费用计划。
基于风险的应用程序修补功能
发现易受攻击的应用程序，并根据严重级别自动进行修复 借助具有基于风险的应用程序修补功能的 IBM® MaaS360，通过智能补丁优先级排序来主动消除 Windows 和 macOS 的威胁，从而简化端点安全和管理，并保持高效。 查看产品简介
获得可见性

全面了解已安装的第三方应用程序，并持续识别和报告第三方应用程序漏洞，包括对于组织的整体风险。

获取修复措施

利用 AI 的力量自动更新应用程序，并根据风险信息确定部署优先级。保留审计跟踪并追踪修复进度。

快速分析

更新网络内外的第三方应用程序，并根据 CVE 和 CVSS 信息自动对您的设备和组织进行评分。
应用程序管理
在一个屏幕上添加应用程序、控制访问并检查更新状态 远程控制、部署、跟踪和配置个人和企业设备上的移动应用，同时保持强大的安全态势。 阅读产品简介
管理全公司的应用程序

MaaS360 具有同时适用于公共、专用、企业和网络应用的应用目录，允许您在整个组织中添加、部署和管理应用。

 管理生命周期

通过公共应用程序商店集成来实现无缝的工作流程，分发应用程序并跟踪用户、小组或设备的安装。

 管理移动应用安全性

控制用户身份验证，防止未经授权的访问，并管理白名单和黑名单。
数据管理
创建安全邮件、浏览器、工作区应用程序容器和使用政策 使用户能够访问、创建、编辑和同步其设备上的文档。通过数据丢失防护 (DLP) 技术对托管文档进行版本控制、审核和保护。 阅读文档
遏制

创建受保护的工作区，通过限制复制粘贴操作和文档转发操作来防止企业数据泄露。

 内容管理

用户可以创建、编辑、保存移动内容，还可以分发文档并配置政策。

 受保护的邮件

保护企业电子邮件、日历和联系人信息。允许用户对其企业日历视图进行个性化设置。
安全访问
配置个人安装设置和安全政策 借助一系列安全访问功能，您可以在 Apple、Android 和 Windows 平台的智能手机、平板电脑和计算机上轻松授予受保护的访问权限，以允许访问公司资源。
虚拟访问

允许用户从 IOS、Android 或 Windows 设备访问网络，同时维护操作系统 VPN 体验。

浏览器、doc 和应用程序的网关

除了实施类似 VPN 的新技术外，还为用户提供对防火墙后资源的无缝安全访问。

 移动文档同步

跨多个移动设备分发同步文档。
开始 30 天 MaaS360 免费试用
成功案例 一家设施管理公司实施了一个 UEM 解决方案，该解决方案对应用程序的访问进行管理，同时保护其移动员工团队的专有数据。 作为城市100%数字化倡议的一部分，这家城市图书馆的系统让平板电脑借阅和培训更加轻松可用，同时也保护了借阅者的信息安全。
云中的安全性和隐私保护

使用 IBM Cloud 产品时，贵公司可在不影响安全性、隐私保护或风险级别的情况下，快速扩展和适应多变的业务需求。了解有关 IBM Cloud 安全性的更多信息。根据您选择的版本，此产品符合以下行业和全球合规标准。

  • CSA STAR 级别 1（自评）
  • 欧盟-美国隐私保护和瑞士-美国隐私保护框架
  • FedRAMP 中等影响级别
  • 联邦信息安全管理法案 (FISMA) 影响级别（中）
  • ISO 27001
  • SOC2 类型 2 (SSAE 16)

 

如需了解特定产品版本的合规性和认证详情，请参阅云服务数据安全和隐私产品简介
采取后续步骤

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脚注

¹, ² 《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。