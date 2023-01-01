主页 安全性 MaaS360 云原生端点检测
以较低的总体拥有成本部署企业级威胁管理
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借助 MaaS360 云原生端点安全功能保护您的端点

IBM® MaaS360 具有内置的自动化端点管理和安全功能，可帮助您管理和保护设备、工作负载、用户和数据，同时将您的总体拥有成本保持在较低水平。

 

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为什么选择 MaaS360

轻松设置公司的设备，立即从更高的投资回报率中受益。

获取 Forrester TEI 研究报告 领导者

3 位分析师称其为领导者。

 2+

超过 200 万应用程序下载量。

 1.5+

超过 150 万条 My Advisor 设备漏洞洞察。
降低风险，远程管理威胁，并为用户提供无缝数据访问
借助内置威胁管理保护设备 集中管理端点保护，减少网络威胁，同时为用户提供无障碍的体验。对于通过远程或混合工作模型扩展的攻击面，MaaS360 端点和安全功能可帮助您管理远程设备，防止遭受 SMS 和电子邮件网络钓鱼、恶意软件、越狱或已获 root 权限的设备、不安全的 Wi-Fi 等危害。 阅读产品简介
分析集成

通过安全仪表板近实时地处理用户和设备风险级别和威胁事件。

 增强处理以及 SIEM 和 SOAR 支持

使用新的安全 API 自动执行 SIEM 和 SOAR 集成，并为响应和运行手册流程提供近实时的威胁遥测。

 Zscaler 集成

增强网络威胁的检测和响应，并关联遥测技术，以提高内部威胁和移动威胁的可见性。
管理应用程序安全性 保护对个人和企业应用程序的访问，帮助防范数据丢失。以帮助防止数据丢失。MaaS360 应用程序安全功能使企业能够将 MaaS360 容器功能扩展到 iOS 和 Android 平台上的企业和第三方应用程序。它还提供细粒度的补丁分发。
移动应用程序合规性

为设备和应用程序设置策略，使移动技术堆栈与公司的安全方法保持一致。

 单点登录 (SSO) 访问

在 MaaS360 容器内的所有应用程序上强制执行相同的 PIN 或密码，并为内部应用程序提供无缝用户身份验证。

 合规性实施

当设备不符合公司策略时，保护数据免遭捕获。

 数据泄漏预防 (DLP) 控件

限制剪贴板操作，例如复制/粘贴以及文档导出。

 加密支持

通过应用程序隧道加密企业应用程序的内容。

 应用程序配置

建立应用程序设置并远程推动实现。
确保设备符合企业安全政策 使用 AI 推荐的政策或手动设置您自己的策略，确保设备符合公司安全策略，并保证企业数据的安全。
政策推荐引擎

针对策略、基于行业的模板以及客户用例的个别更改，获取基于客户分析的建议。

 执行端点保护规则

若设备丢失、被盗或遭到破坏，则可锁定、定位或擦除使用任意操作系统的设备，以确保数据无法访问。

 网络和 VPN 配置

用户可以轻松地配置安全网络和 VPN 配置文件，通过个人或企业设备访问公司资源。
管理身份和可信设备的访问权限 具有附加 IAM 增强功能的自定义部署，确保受管设备的安全。MaaS360 还可以与基于标准的任何现有 IdP 集成，以支持条件访问功能 探索集成
单点登录 (SSO)

使用 MaaS360 与现有目录服务绑定，实现统一的登录企业登陆页面。

 多因子认证 (MFA)

根据您所需地点和方式强制执行 MFA：电子邮件和短信一次性通行码 (OTP)、FIDO 令牌支持、无密码二维码、通过 Touch ID 或 Face ID 推送认证等。

 有条件访问权 (CA)

结合自动合规性规则，配置基于风险的有条件访问 (CA) 策略，确保存风险用户和设备不会与敏感数据或其他资源交互。
成功案例 一家 B2B 服务提供商，提供符合 GDPR 合规和控制要求的移动设备管理服务，寻求新的商机。 这家非营利性医疗保健组织做到了有效保护其 400,000 名成员的个人信息。
IBM MaaS360 荣获 TrustRadius 奖项并获得 G2 认可 MaaS360 赢得了 TrustRadius 2023 年冬季三个类别的最佳奖，即最佳功能集奖、最佳关系奖和最佳价值奖。它还因持续的高排名（超过 4.0 星）而获得 G2 的认可。
采取后续步骤

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