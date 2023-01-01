借助 MaaS360 云原生端点安全功能保护您的端点
IBM® MaaS360 具有内置的自动化端点管理和安全功能，可帮助您管理和保护设备、工作负载、用户和数据，同时将您的总体拥有成本保持在较低水平。
轻松设置公司的设备，立即从更高的投资回报率中受益。
3 位分析师称其为领导者。
超过 200 万应用程序下载量。
超过 150 万条 My Advisor 设备漏洞洞察。
通过安全仪表板近实时地处理用户和设备风险级别和威胁事件。
使用新的安全 API 自动执行 SIEM 和 SOAR 集成，并为响应和运行手册流程提供近实时的威胁遥测。
增强网络威胁的检测和响应，并关联遥测技术，以提高内部威胁和移动威胁的可见性。
为设备和应用程序设置策略，使移动技术堆栈与公司的安全方法保持一致。
在 MaaS360 容器内的所有应用程序上强制执行相同的 PIN 或密码，并为内部应用程序提供无缝用户身份验证。
当设备不符合公司策略时，保护数据免遭捕获。
限制剪贴板操作，例如复制/粘贴以及文档导出。
通过应用程序隧道加密企业应用程序的内容。
建立应用程序设置并远程推动实现。
针对策略、基于行业的模板以及客户用例的个别更改，获取基于客户分析的建议。
若设备丢失、被盗或遭到破坏，则可锁定、定位或擦除使用任意操作系统的设备，以确保数据无法访问。
用户可以轻松地配置安全网络和 VPN 配置文件，通过个人或企业设备访问公司资源。
使用 MaaS360 与现有目录服务绑定，实现统一的登录企业登陆页面。
根据您所需地点和方式强制执行 MFA：电子邮件和短信一次性通行码 (OTP)、FIDO 令牌支持、无密码二维码、通过 Touch ID 或 Face ID 推送认证等。
结合自动合规性规则，配置基于风险的有条件访问 (CA) 策略，确保存风险用户和设备不会与敏感数据或其他资源交互。