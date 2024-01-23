ADSI 是一家提供移动和其他电信解决方案的成熟 B2B 服务提供商，希望寻求一个新的商业机会：满足其移动客户对安全和控制的更高需求。经过彻底的搜索后，ADSI 选择了带有 Watson™ Unified Endpoint Management (UEM) 的 IBM® MaaS360® 来为其不断增长的移动数据管理服务提供支持。
ADSI 是一家 B2B 托管服务提供商，总部位于英国埃塞克斯，其成功建立在提供个性化客户服务之上。无论是购买移动解决方案、固网电信、IP 语音、IT 支持服务还是企业能源管理，每个客户都会被分配一位专门的客户经理。商业精神是在电话响三声或更短的时间内接听电话。
由于移动通信是 ADSI 最大的细分市场，通过提供统一端点管理服务来扩展其移动解决方案是该公司自然而然的下一步，而且客户对此也提出了要求。
“作为移动业务顾问，我们希望为客户提供的不仅仅是设备。我们的移动设备管理服务为我们提供了一项额外的营销服务。它帮助我们满足客户对提高设备安全性、可见性和控制力的要求。”创始人兼董事总经理 Adrian Spreadborough 说道。他补充说，客户也在寻找能够帮助他们遵守欧盟通用数据保护条例 (GDPR) 的解决方案。
虽然识别这个新的商业机会很简单，但找到合适的技术合作伙伴却并非如此。该公司在几个月的时间里试用了多种软件产品，但最终脱颖而出的是带有 Watson 的 IBM MaaS360（一种软件即服务 (SaaS) 解决方案）。
ADSI 移动设备管理服务支持 iOS、Android、Windows Phone 和 BlackBerry 智能手机和平板电脑，为公司自有设备和“自带设备”(BYOD) 设备提供更高的可见性、控制力和安全性。
“对我们来说，一个非常重要的标准是能够灵活地定制我们选择的任何内容，以满足我们的业务需求，”Adrian Spreadborough 说。借助 MaaS360，ADSI 能够调整其提供的服务以适应其市场，包括为客户提供四个级别的服务，其中两个针对小型企业，两个针对企业，并且价格点相匹配。更重要的是，用户看到的所有屏幕都被标记为 ADSI 服务，尽管客户事先知道该服务是“由 IBM 提供支持”——他们对此表示赞赏。
ADSI 为客户提供自己的定制报告作为一项产品功能，由 MaaS360 API 启用。根据所选的服务级别，客户可以每月、每周甚至每天获得报告，详细说明每台设备的数据消耗量以及该设备的位置。产品专家 Stuart Dawes 表示：“通过电话跟踪移动数据使用情况，当用户接近预先设定的数据限制的 70%、80%、100% 时，ADSI 可以向用户和所有者等发出警报。”“业主可以制定规则，防止个人超出其限制，该解决方案有助于防止月底因数据超额产生意外费用。”
MaaS360 还提供对设备上正在使用的应用程序的可见性和控制能力。例如，Stuart Dawes 解释说，ADSI 可以告诉所有者，一名员工安装了 Facebook 和 Netflix，这两款个人使用的应用程序可能会增加数据消耗，然后由客户自行决定删除或阻止这些应用程序。
借助 MaaS360 提供的 UEM 功能，ADI 客户可以改善其移动安全状况。设备设置可以包括建立强密码，并且该服务支持数据加密。如果设备丢失或被盗，ADSI 可以远程擦除设备，帮助保护业务数据。这些功能还可以帮助客户满足 GDPR 要求，并且该服务可以提供可用于合规性报告的保护证明。
企业客户还可以利用一系列安全功能，包括 IBM MaaS360 容器应用程序，该应用程序将企业和个人设备的使用分开，并为企业电子邮件、移动聊天和企业应用程序提供保护。IBM MaaS360 安全浏览器控制对网站的访问并帮助保护数据。额外的企业服务层为最终用户需要访问和使用企业网络上的文档和应用程序的公司提供更高级的保护。
ADSI 选择 MaaS360 作为其移动设备管理产品的平台后，新服务的启动和运行进展迅速。Stuart Dawes 表示：“与我们自己的 IT 团队合作，我们的初始设置只花了几周时间。”他补充说，IBM 的支持以及按需培训有助于使流程变得无缝。
拥有少量手机或其他设备的小型 ADSI 客户可以在 24 小时内启动并运行。这包括注册和配置设备、安装应用程序、设置帐户和报告功能。ADSI 客户经理与拥有数百部手机的大客户密切合作，制定实施计划，在商定的时间范围内推出注册。
“客户不必从 ADSI 获取设备即可利用移动设备管理服务，”营销主管 Sue Dennison 指出。“但我们的经验表明，大多数客户后来都会使用 ADSI 升级他们的硬件和通话时间，从而产生更多收入。”
ADSI （链接位于 ibm.com 之外）是一家 B2B 服务提供商，于 2002 年在英国埃塞克斯成立。该公司已发展成为一家为英国领先移动通信公司提供手机和平板电脑的大容量移动服务提供商，现在还提供固网电信、IP 语音、IT 服务和支持以及业务能源管理。该公司雇用了大约 50 名团队成员，并在英国各地设有分支机构。
要了解有关 IBM MaaS360 with Watson 的更多信息，请访问 https://www.ibm.com/cn-zh/products/unified-endpoint-management
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2018 年 7 月在美国制作
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