ADSI 是一家 B2B 托管服务提供商，总部位于英国埃塞克斯，其成功建立在提供个性化客户服务之上。无论是购买移动解决方案、固网电信、IP 语音、IT 支持服务还是企业能源管理，每个客户都会被分配一位专门的客户经理。商业精神是在电话响三声或更短的时间内接听电话。

由于移动通信是 ADSI 最大的细分市场，通过提供统一端点管理服务来扩展其移动解决方案是该公司自然而然的下一步，而且客户对此也提出了要求。



“作为移动业务顾问，我们希望为客户提供的不仅仅是设备。我们的移动设备管理服务为我们提供了一项额外的营销服务。它帮助我们满足客户对提高设备安全性、可见性和控制力的要求。”创始人兼董事总经理 Adrian Spreadborough 说道。他补充说，客户也在寻找能够帮助他们遵守欧盟通用数据保护条例 (GDPR) 的解决方案。



虽然识别这个新的商业机会很简单，但找到合适的技术合作伙伴却并非如此。该公司在几个月的时间里试用了多种软件产品，但最终脱颖而出的是带有 Watson 的 IBM MaaS360（一种软件即服务 (SaaS) 解决方案）。