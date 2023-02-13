混合云和 AI 要取得成功，必须首先保障安全性——构建值得信赖的 AI，实现以下：
我们采取以数据和身份为中心的控制措施，加上在 AI、混合云和量子计算领域的专业知识，能确保客户始终与创新速度和治理复杂性保持同步。
云端安全性的定义方式，必须从由边界定义转变为动态定义——后者不存在明确的边界。无论敏感数据位于何处、配置方式如何，企业都必须加以保护，然后严格控制具有访问权限的人员设置。
同样，AI 必须采取基于数据和身份的动态安全控制措施，并让 AI 模型所有者和安全团队都能轻松理解。保障基础模型、数据集和输出的安全性，对于值得信赖的未来企业级 AI 至关重要。
无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备与您合作，共同构建高度安全的环境。
2023 年，在网络攻击造成的影响中，数据盗窃和泄露占了 32%。查看新报告。
CEO 指南：生成式 AI 能够放大风险和弹性
确保训练数据、AI 模型、使用情况和输出受到保护，即可胸有成竹地部署 AI。
所有泄露事件中，82% 涉及云环境中的数据。通过提高可见性、采用现代应用程序、提升安全性、实现自动化运营，更好地管理复杂性和风险敞口。
数据是公司最宝贵的资产，而保障各种形式、各个阶段的数据安全，有助于建立必要的信任，加快 AI 和混合云的成功部署。
确保只有获得授权的用户、机器和应用程序，才能跨 IT 环境访问关键数据和系统，有助于加快 AI 和混合云的采用
内置 AI 和自动化功能的现代安全解决方案，能让您始终先人一步，但现在您也需为量子计算做好准备。“现在收集，稍后解密”的策略意味着，您需要现在就采用量子安全加密，才能在未来保障敏感数据和访问权限的安全性。
让我们的网络安全专家和 AI 增强的科技，帮助您打造更有力的安全计划。我们的团队能提供全栈安全功能和科技，以及近乎无限的整合，保护您免受威胁，为您腾出时间专注于业务。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
IBM 采用了能够与您的业务同步演进的差异化方法。比较安全产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。
开始免费试用 IBM Verify 90 天。就哪些用户有权访问组织中位于本地或云端的数据和应用程序做出决策时，获得更多深入的背景信息、情报和安全性。
IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，帮助您创建自适应的定制安全计划。
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积极与值得信赖的顾问合作，获取指导，采用集成式方法推进企业云安全计划。