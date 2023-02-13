主页 安全性 保障混合云和 AI 的安全
以数据和身份为中心的网络安全解决方案
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说明数据泄露成本的插图
安全第一

混合云和 AI 要取得成功，必须首先保障安全性——构建值得信赖的 AI，实现以下：

  • 保护本地部署和云端的投资
  • 管理财务风险和声誉风险
  • 跨不同环境保障数据和身份的安全

我们采取以数据和身份为中心的控制措施，加上在 AI、混合云和量子计算领域的专业知识，能确保客户始终与创新速度和治理复杂性保持同步。

云端安全性的定义方式，必须从由边界定义转变为动态定义——后者不存在明确的边界。无论敏感数据位于何处、配置方式如何，企业都必须加以保护，然后严格控制具有访问权限的人员设置。

同样，AI 必须采取基于数据和身份的动态安全控制措施，并让 AI 模型所有者和安全团队都能轻松理解。保障基础模型、数据集和输出的安全性，对于值得信赖的未来企业级 AI 至关重要。

无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备与您合作，共同构建高度安全的环境。

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2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，在网络攻击造成的影响中，数据盗窃和泄露占了 32%。查看新报告。
商业价值研究院 (IBV) 研究

CEO 指南：生成式 AI 能够放大风险和弹性

IBM 可以为您的安全状况做些什么？

保障您的 AI 安全性

确保训练数据、AI 模型、使用情况和输出受到保护，即可胸有成竹地部署 AI。

 保护混合云环境

所有泄露事件中，82% 涉及云环境中的数据。通过提高可见性、采用现代应用程序、提升安全性、实现自动化运营，更好地管理复杂性和风险敞口。

 保护您的数据

数据是公司最宝贵的资产，而保障各种形式、各个阶段的数据安全，有助于建立必要的信任，加快 AI 和混合云的成功部署。

转变身份访问权限控制措施

确保只有获得授权的用户、机器和应用程序，才能跨 IT 环境访问关键数据和系统，有助于加快 AI 和混合云的采用

 保障量子计算时代的安全性

内置 AI 和自动化功能的现代安全解决方案，能让您始终先人一步，但现在您也需为量子计算做好准备。“现在收集，稍后解密”的策略意味着，您需要现在就采用量子安全加密，才能在未来保障敏感数据和访问权限的安全性。

优化安全计划

让我们的网络安全专家和 AI 增强的科技，帮助您打造更有力的安全计划。我们的团队能提供全栈安全功能和科技，以及近乎无限的整合，保护您免受威胁，为您腾出时间专注于业务。

解决方案

部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。

 

对各个 AI 和混合云的风险进行优先级划分和纠正，提升数据安全状况 IBM Guardium 能针对特权用户这一最大风险，自动发现问题、监控攻击面、揭示加密漏洞，有效保护您最宝贵的资产数据。 保护混合云和 AI 中的数据 阅读 2023 年 Forrester Consulting 总体经济影响研究报告
大规模、快速地保护员工和消费者身份安全 IBM Verify 通过基于风险的实时身份验证帮助您保护多云身份和网络访问。利用现有工具构建有效的身份结构，以消除身份孤岛，并将现代身份验证机制扩展至传统应用程序。 保护身份和网络访问 管理和保护企业的移动员工队伍

最新产品演示

IBM Guardium Insights 专为负责数据安全和风险的领导者设计 IBM Guardium Insights 旨在为负责数据安全和风险的领导者提供一个中央枢纽，让他们能够根据需要长期保留用于合规或分析目的的监控数据。凭借自动化合规性、审计、报告和接近实时监控等先进功能，Guardium Insights 可以帮助用户满足数据合规性法规要求，同时缩短审计准备时间。 探索 Guardium 申请免费现场演示
IBM Verify 实现身份现代化并消除混合环境的复杂性 IBM Verify 解决方案包括客户 IAM、员工访问、特权访问、身份治理、身份威胁检测和响应、身份安全状况管理，以及与供应商无关的身份结构工具，能够解决当今的混合身份挑战。打造安全又顺畅的访问体验，提高员工和消费者的满意度。借助端到端的实时安全状况管理以及威胁检测和响应，防范基于身份的攻击，同时保障 AI 的安全。 深入了解 Verify 申请免费现场演示
IBM MaaS360 管理并保护设备、用户和数据 如今，员工远程工作日益普及，公司在管理和保护其已分发的设备时，常常焦头烂额，疲于应对。IBM MaaS360 可帮助管理这些设备，监控针对设备的恶意活动并部署安全措施。了解如何借助 MaaS360 在确保安全的同时提高生产力。 探索 MaaS360 申请免费现场演示
IBM Trusteer 确立身份，建立信任 客户面临的挑战曾经以欺诈为中心，现在已经转变为如何在提供无缝用户体验和确保数字交互的安全性之间找到平衡。IBM Trusteer 有助于在整个全渠道客户旅程中无缝建立身份信任。通过基于云技术的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。 深入了解 Trusteer
我们如何提供帮助

IBM 采用了能够与您的业务同步演进的差异化方法。比较安全产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。

 自助服务

开始免费试用 IBM Verify 90 天。就哪些用户有权访问组织中位于本地或云端的数据和应用程序做出决策时，获得更多深入的背景信息、情报和安全性。

 开始免费试用 服务

IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，帮助您创建自适应的定制安全计划。

 了解更多 合作伙伴

深入了解我们广泛的合作伙伴网络，并向专门从事全球安全和托管安全的 IBM 业务合作伙伴寻求帮助。

 安排介绍会

安全现况

数据泄露成本再创新高。获取关于如何降低成本的宝贵洞察分析。 阅读报告
生成式 AI 的安全保障：当务之急

只有 24% 的生成式 AI 项目得到了安全保障。进一步了解 AI 计划在安全保障方面面临的挑战。

2024 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，并了解如何主动保护您的组织。

网络安全与生成式 AI

阅读 CISO 指南，了解如何应对不断变化的安全环境中的挑战，并利用生成式 AI 的弹性。
服务 IBM Security X-Force
了解黑客驱动的攻击现状、研究驱动的防御策略和情报驱动的保护方法。
探索 X-Force 服务 云安全策略服务

积极与值得信赖的顾问合作，获取指导，采用集成式方法推进企业云安全计划。

 探索云安全服务 安保服务
在网络安全咨询、云端和托管安全服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型。
探索所有安全服务
客户案例 MLSE

加拿大体育巨头 MLSE 聘请 IBM Security Services 来提供基于 IBM QRadar SIEM 的“白手套”托管安全监控解决方案。

韵达速递

韵达快递在 IBM 的帮助下构建统一安全架构后，安全事件响应速度提高了 6 倍。

后续步骤

与 IBM 专家安排一次 30 分钟的免费会议，讨论您的网络安全选项。

参与 IBM 框架与发现研讨会，了解您的网络安全环境并确定各项举措的优先级。

 申请 3 小时免费研讨会

了解如何在企业内部或多云环境中通过情报分析、实时欺诈检测、数据保护和移动安全解决方案保护您的组织。

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