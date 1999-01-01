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2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
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统一端点管理与设备生命周期管理：有什么共同点？
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播客：Forrester 和 IBM 探讨最终用户如何重新定义 UEM
分析人员报告

深入了解统一终端管理 (UEM) 网络安全市场、最新趋势及更多信息。从 ESG、Forrester、IDC、KuppingerCole 等获取最新的分析师报告和支持材料。

 领导力指南针报告 - 2023 年 UEM 领域

找到最适合您需求的解决方案，了解 UEM 领域的领先者之一 IBM 提供的产品。

 在随处办公的世界蓬勃发展

查看 UEM 及安全性的未来，了解端点安全、UEM 和 EDR/XDR 融合的新趋势。

 统一端点管理和安全

快速了解随处办公的世界中端点安全方面的威胁、趋势和需求。

 IBM Security MaaS360 的 TEI

阅读 Forrester 对 MaaS360 的总体经济影响 (TEI) 的分析，包括成本节约和收益。
解决方案简介和智能白皮书

深入研究特定于产品的解决方案简介和智能白皮书，发现 MaaS360 可以为您的公司做些什么，了解其功能并深入探索用例。

 支持任何设备和操作系统

了解 MaaS360 支持的所有操作系统以及可穿戴设备、加固设备和物联网设备。

 建立保障，高效守护设备和用户安全

了解为什么 UEM 需要更加以用户和安全为中心，例如根据用户行为来布置安全措施。

 创建一支一丝不苟、随处办公的团队

了解 IBM 移动性成功服务 – 安全专家实验室 (Security Expert Labs) 如何助您从 MaaS360 投资中获得最大收益。

 比较您的 UEM 解决方案选项

了解 IBM Security MaaS360 与 Microsoft Intune 的对比。

 通过 UEM 加强端点安全

了解 MDM、EMM 和 UEM 之间的区别，并查明它们是如何加强端点安全的。

 通过集成的威胁管理保护您的端点

通过使用全原生威胁管理功能，管理任何现有端点，提高效率和效能。
产品简介和电子书

了解更多有关 MaaS360 的特性、功能、性能、技术和用例，以评估其如何帮助贵公司满足需求。 

 提升可视化管理和控制水平的集成化方式

了解 MaaS360 解决方案为何能成为市场领导者。

 通过 TeamViewer 进行的 IBM MaaS360 远程支持

了解如何通过 TeamViewer 和 MaaS360 解决方案高效支持和控制远程设备。

统一端点管理傻瓜入门书

全面了解 UEM 如何帮助团队提高工作效率并为用户清除障碍。
博客帖子

技术市场正在快速发展，统一终端管理亦是如此。敬请阅读我们的安全性博客，了解最新的趋势和观点。

 威胁管理和统一终端管理

了解如何将威胁管理和 UEM 结合起来确保抵御网络攻击。

高级端点保护、基于风险的应用程序修补、笔记本电脑管理对比

了解高级端点保护、笔记本电脑管理和基于风险的应用程序修补之间的异同。

 端点管理解决方案的过去、现在与未来

CMT、MDM、EMM 还是 UEM：如今哪个更合适？了解它们的差异以及之后的新功能。

网络研讨会

直接向我们的专家了解最新的 MaaS360 新闻、演示、更新和行业趋势。
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 利用专用设备为一线员工提供移动设备管理功能

改变您管理专用设备的方式，以便与一线员工建立顺畅关系。了解实现方式。

 最新 iOS 17 的新增功能

了解 iOS 17 的新增功能和改进，以及 MaaS360 如何能帮助您在移动设备部署和安全策略中对其加以利用。

 MaaS360 宣布推出基于风险的端点应用程序补丁新功能

IBM® Security MaaS360 现已推出扩展笔记本电脑管理的新功能，以发现易受攻击的应用程序，并根据紧急情况自动进行修复。

成功案例 通过采用 UEM 解决方案，一家销售和营销服务公司实现了 100% 平板电脑的政策一致性。 一家位列财富 100 强的全球制药公司利用 MaaS360 UEM，通过单个管理控制台为多个不同平台提供支持。
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