保护同事设备和数据的所有应用程序都需要您进行更新、同步、编排、实施策略等操作。此外，网络威胁也在不断演变。
IBM® MaaS360 集成了主要的网络安全和业务生产力应用程序，让您可以轻松访问所需信息，并快速果断地采取行动，而无需在时机未到时进行迁移。
Zimperium MTD 提供了由机器学习驱动的设备上检测，可满足现代员工队伍的需求，保护设备免受高级威胁的侵害，同时让安全团队及时了解关键数据
Zimperium 先进的移动端点安全解决方案采用隐私为先的数据处理方法，让企业能够支持和保护自带设备政策以及公司所有端点，同时无需牺牲最终用户的数据隐私
借助设备、网络连接和恶意应用程序的取证数据，安全运营团队能够清楚地了解日益增多的移动攻击，并从容自信地最大限度减少总攻击面。
通过 MaaS360 无缝集成，促进全面的端点管理和安全，添加基于云的用户配置、本地目录配置等。
通过单点登录 (SSO) 和无密码访问受管设备上的应用程序，随处在任何设备上进行数字访问，实现顺畅无缝的员工体验。
通过生物识别访问、多因素身份验证、基于风险的有条件访问等，保护扩大的攻击面免受网络钓鱼、恶意软件和其他端点威胁。
提供专为“处处可办公”的员工设计的现代管理，包括自主威胁预防和端点管理。
通过企业自动化、登记即用、自动化政策和一致性，实现更优的数字化员工体验。
使用 EDR、端点安全和身份标识服务，集中一处管理和保护各种设备。借助本机安全性，支持您的策略落地。
使用新的 API，将 MaaS360 生成的所有事件活动和数据提供给第三方系统。API 与安全仪表板集成，近乎实时地处理各种事件。
根据事件订阅源，快速深入了解用户和设备风险评估。来自 MaaS360 的移动威胁事件，可与日常安全监控和流程合并。
在 QRadar SOAR 中查看 MaaS360 威胁事件并快速采取行动。SOAR 系统还可以更新用户风险指标，并自动采取措施。
通过连接不同供应商的各种工具和数据（无论其位于何处），获得更深入的安全洞察成果。
借助 AI 和内置自动化功能，通过真实类型的警报、报告和安全风险洞察，更快地响应安全事件。
使用现代和模块化的方法，实现灵活性和可扩展性，同时避免供应商锁定。
数秒内建立连接，获取真实的无线 (OTA) 设备视图。远程配置设备、配置连接并修正连接问题。
可视化用户遇到的问题，并为 Apple iOS、Google Android、macOS 和 Microsoft Windows 设备提供远程指导。
减少支持人员收到 IT 援助中心电话和电子邮件查询量。提高不同地点和工作模式的 IT 管理员和用户的生产力。
启用基于恶意 URL 检测的增强型网络钓鱼检测。
在统一的仪表板中查看 MaaS360 设备上发生的威胁事件。
合并 Zscaler 和 MaaS360 信息，获得所有威胁事件的设备上下文。
MaaS360 管理和保护 Microsoft 设备和 Windows 操作系统，例如 Windows 10、Windows 11、Windows Home、Windows Mixed Reality 等。
MaaS360 不断扩展，囊括最关键的 Microsoft 服务，例如 Exchange、Microsoft 365、Skype for Business、SharePoint、Windows File Share 等。
MaaS360 可以与 Azure 平台以及 Active Directory 和 Azure Active Directory 无缝集成，提供有条件访问权和安全策略。
如果您拥有 Microsoft 产品和 MaaS360 的许可，则无需购买任何附加组件，这两个平台很容易互连。
作为同类最佳的移动安全平台和统一端点管理解决方案，MaaS360 可以管理和保护以下 Microsoft 设备和 Windows 操作系统：
以下是可用于添加 MaaS360 软件包或捆绑包的建议标准存储容量：
IBM Security MaaS360 可以与 Azure 平台无缝集成以实现有条件访问、安全策略等，包括：
要获得 IBM Security MaaS360，需要联系您的 IBM 客户经理并从 IBM 购买许可。
要获得 IBM Security MaaS360，需要联系您的 IBM 客户经理并从 IBM 购买许可。
如果您拥有 MaaS360 和其他 IBM 安全性产品的许可，则无需购买任何附加组件，它们之间很容易互连。