主页 安全性 MaaS360 通过 Maas360 集成来优化您的工作流
与主流网络安全和业务生产力应用程序集成，轻松访问所需的信息
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插图显示与中央安全盾图标连接的人物、折线图、代码和挂锁图标
与现有的网络安全和生产力软件轻松集成

保护同事设备和数据的所有应用程序都需要您进行更新、同步、编排、实施策略等操作。此外，网络威胁也在不断演变。

IBM® MaaS360 集成了主要的网络安全和业务生产力应用程序，让您可以轻松访问所需信息，并快速果断地采取行动，而无需在时机未到时进行迁移。

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MaaS360 集成
适用于 IBM MaaS360 的 Zimperium 移动威胁防御 (MTD) Zimperium 移动威胁防御 (MTD) 前身为 zIPS，是一款将隐私放在第一位的应用程序，能够为企业提供全面的移动安全保障。Zimperium MTD 秉承移动设备优先的安全策略，旨在保护员工的公司所有设备或自带设备免受高级持续性威胁，同时无需牺牲隐私或个人数据。Zimperium MTD 可检测所有四大威胁类别 - 设备入侵、网络攻击、网络钓鱼以及恶意应用程序。MTD 能够利用先进的机器学习技术，检测整个杀伤链中的威胁：设备、网络、网络钓鱼和应用程序攻击。 阅读产品简介，了解更多信息
机器学习防护，提前预防威胁

Zimperium MTD 提供了由机器学习驱动的设备上检测，可满足现代员工队伍的需求，保护设备免受高级威胁的侵害，同时让安全团队及时了解关键数据

 隐私为先的移动设备安全方法

Zimperium 先进的移动端点安全解决方案采用隐私为先的数据处理方法，让企业能够支持和保护自带设备政策以及公司所有端点，同时无需牺牲最终用户的数据隐私

 无缝集成，精准响应

借助设备、网络连接和恶意应用程序的取证数据，安全运营团队能够清楚地了解日益增多的移动攻击，并从容自信地最大限度减少总攻击面。

IBM Security Verify 身份标识是当今混合世界的第一道防线。除了在应用程序中检测恶意软件之外，其他风险仍然威胁着您的用户、设备和数据的安全。无论是针对配置不佳的家庭和公共 Wi-Fi 系统的中间人攻击，还是越来越令人信服的网络钓鱼电子邮件，用户不断受到越来越多的威胁。 IBM Security Verify 通过身份和访问权管理 (IAM) 保护身份标识，提供信任和业务价值，加速上云，实现劳动力现代化，并实现数字业务增长。 探索 IAM
通过多种配置类型保护端点

通过 MaaS360 无缝集成，促进全面的端点管理和安全，添加基于云的用户配置、本地目录配置等。

 使用 IAM 创建卓越的用户体验

通过单点登录 (SSO) 和无密码访问受管设备上的应用程序，随处在任何设备上进行数字访问，实现顺畅无缝的员工体验。

 使用最新技术应对网络威胁

通过生物识别访问、多因素身份验证、基于风险的有条件访问等，保护扩大的攻击面免受网络钓鱼、恶意软件和其他端点威胁。
端点安全 IBM Security QRadar EDR                  QRadar EDR（前身为 ReaQta）提供一种可确保端点安全性、具备前瞻思维的独特管理方式。借助高水平的智能自动化以及 AI 和机器学习，可近乎实时地检测并补救极为复杂的已知和未知威胁。MaaS360 和 QRadar EDR 将统一端点管理 (UEM) 与端点安全相结合，通过用户友好型管理控制台，控制和保护设备、应用程序和数据。两者结合还可将端点检测和响应 (EDR) 功能扩展到 Windows 和 Mac 设备。 探索 EDR
管理和保护任何设备免受网络威胁

提供专为“处处可办公”的员工设计的现代管理，包括自主威胁预防和端点管理。

 自动执行 IT 工作并创建顺畅无缝的用户体验

通过企业自动化、登记即用、自动化政策和一致性，实现更优的数字化员工体验。

 集中管理和保护设备

使用 EDR、端点安全和身份标识服务，集中一处管理和保护各种设备。借助本机安全性，支持您的策略落地。
端到端安全性 IBM Security QRadar XDR、SOAR 和 SIEM IBM MaaS360 与 QRadar 无缝集成，提供端到端安全解决方案，包括端点管理、XDR、威胁管理、SIEM 和 SOAR。借助新的安全 API，您可以查看 MaaS360 为第三方系统生成的所有事件、活动和数据。适用于 QRadar 应用程序集成的 MaaS360 由 IBM X-Force App Exchange 提供支持，实现各种设备的可视化概览，并提供已发现事件的详细信息。 探索 XDR、SIEM 和 SOAR
用户友好型安全性 API

使用新的 API，将 MaaS360 生成的所有事件活动和数据提供给第三方系统。API 与安全仪表板集成，近乎实时地处理各种事件。

 安全事件实时视图

根据事件订阅源，快速深入了解用户和设备风险评估。来自 MaaS360 的移动威胁事件，可与日常安全监控和流程合并。

 SOAR 功能与端点策略

在 QRadar SOAR 中查看 MaaS360 威胁事件并快速采取行动。SOAR 系统还可以更新用户风险指标，并自动采取措施。
顶级安全平台 IBM Cloud Pak for Security Cloud Pak for Security 作为基础平台，提供安全、开放和统一的用户体验。此平台可以帮助公司保护混合云中的数据、管理设备、保障远程工作人员和消费者的安全，并预测、预防和应对当下威胁。只需按实际用量付费，从一项或多项特色功能开始，然后逐渐扩展到套餐中的新功能。每个领域的解决方案都包含基于 IBM 或与 IBM 集成的功能。 探索 Cloud Pak for Security
获取端到端安全视图

通过连接不同供应商的各种工具和数据（无论其位于何处），获得更深入的安全洞察成果。

 发挥 AI 的全部力量

借助 AI 和内置自动化功能，通过真实类型的警报、报告和安全风险洞察，更快地响应安全事件。

 根据您的安全需求进行控制和决策

使用现代和模块化的方法，实现灵活性和可扩展性，同时避免供应商锁定。
远程设备控制 TeamViewer 通过 TeamViewer 进行的 IBM MaaS360 远程支持，可让 IT 成员远程查看用户的 iOS、Android、Windows 和 macOS 设备界面，犹如现场查看一样。借助这些真实视图，IT 人员可以快速进行必要的更改，也可指导用户更改设置、添加应用或修正连接问题。 TeamViewer 与 MaaS360 功能无缝集成，可帮助组织提高效率，同时减少停机时间和 IT 支持成本。 深入了解针对远程设备的支持和控制
实时的远程连接

数秒内建立连接，获取真实的无线 (OTA) 设备视图。远程配置设备、配置连接并修正连接问题。

 全面查看用户面临的挑战

可视化用户遇到的问题，并为 Apple iOS、Google Android、macOS 和 Microsoft Windows 设备提供远程指导。

 效率和生产力

减少支持人员收到 IT 援助中心电话和电子邮件查询量。提高不同地点和工作模式的 IT 管理员和用户的生产力。
顶级安全平台 Zscaler 作为网络威胁检测和访问控制领域的网络安全市场领导者，Zscaler 提供威胁情报，检测网络钓鱼、运行异常、数据泄露和外部渗透、网络网关以及威胁 API 和威胁遥测订阅源。MaaS360 与 Zscaler 一起增强了网络威胁的检测和响应，并关联了遥测，以提高内部和移动威胁的可见性。 探索 Zscaler 集成
增强网络钓鱼检测

启用基于恶意 URL 检测的增强型网络钓鱼检测。

 统一仪表板

在统一的仪表板中查看 MaaS360 设备上发生的威胁事件。

 扩展的设备上下文

合并 Zscaler 和 MaaS360 信息，获得所有威胁事件的设备上下文。
顶级安全平台 Microsoft Azure 和 Microsoft 365 管理、集成和扩展企业的 Microsoft 生态系统，确保其与技术堆栈的其他部分密切融合。MaaS360 与 Azure AD 和 Microsoft 365 全面集成，并在交付 Microsoft 解决方案方面拥有超过 10 年的专业经验。IBM MaaS360 结合并统一了现代和传统客户管理方式，为 Microsoft 生态系统的客户提供易于上手的产品。 探索 Microsoft 集成
设备管理和操作系统

MaaS360 管理和保护 Microsoft 设备和 Windows 操作系统，例如 Windows 10、Windows 11、Windows Home、Windows Mixed Reality 等。

 与主流生产力应用程序集成

MaaS360 不断扩展，囊括最关键的 Microsoft 服务，例如 Exchange、Microsoft 365、Skype for Business、SharePoint、Windows File Share 等。

 管理身份标识

MaaS360 可以与 Azure 平台以及 Active Directory 和 Azure Active Directory 无缝集成，提供有条件访问权和安全策略。

常见问题解答

如果您拥有 Microsoft 产品和 MaaS360 的许可，则无需购买任何附加组件，这两个平台很容易互连。

作为同类最佳的移动安全平台和统一端点管理解决方案，MaaS360 可以管理和保护以下 Microsoft 设备和 Windows 操作系统：

  • Windows 7
  • Windows 10/11
  • Windows Home
  • Windows Mixed Reality

以下是可用于添加 MaaS360 软件包或捆绑包的建议标准存储容量：

  • 1 GB 储存空间
  • 每台设备 12 个月内的平均带宽使用率为 6 GB

IBM Security MaaS360 可以与 Azure 平台无缝集成以实现有条件访问、安全策略等，包括：

  • Active Directory
  • Azure Active Directory
  • Azure AD 有条件访问权

要获得 IBM Security MaaS360，需要联系您的 IBM 客户经理并从 IBM 购买许可。

要获得 IBM Security MaaS360，需要联系您的 IBM 客户经理并从 IBM 购买许可。

如果您拥有 MaaS360 和其他 IBM 安全性产品的许可，则无需购买任何附加组件，它们之间很容易互连。
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