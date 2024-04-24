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IBM QRadar Suite

旨在帮助您的安全团队战胜威胁的威胁检测与响应套件

预约演示
IBM QRadar Suite 屏幕截图
利用云原生安全信息和事件管理，加快取得安全成果

获得高级威胁检测
通过自动化和流程标准化加快事件响应 (IR) 速度

编排和自动执行响应
保护端点免受网络攻击，检测异常行为并采取补救措施

近乎实时的端点保护
在 AWS 上提供的快速且高度可扩展的云原生日志管理和安全可观察性解决方案

更快地调查威胁并规划应对措施
利用互联的现代化安全套件战胜攻击

IBM® Security QRadar 套件是一个现代化的威胁检测和响应解决方案，旨在统一整合安全分析师体验，提高他们在整个事件生命周期中的响应速度。该产品服务组合嵌入了企业级 AI 和自动化，可显著提高分析师的工作效率，帮助资源紧张的安全团队更有效地开展跨核心技术工作。

通过通用用户界面、共享洞察分析和互联工作流程，它可以针对以下用途提供集成产品：

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IBM Concert 正式发布

利用下一代生成式 AI 洞察分析管理您的运营
咨询热线：400-810-1818 转 6210 (工作日: 9:00 - 17:00)

2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数: 2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
优势 统一化分析师体验

通过直观的用户界面、各产品的共享洞察和自动化操作，分析师将能在整个调查和响应过程中更快更高效地工作。通过使用独特的企业级 AI 功能，分析师可以自动将威胁情境化，并确定各项威胁的优先级。

 云交付、速度和规模

IBM Security QRadar Suite 产品是在 AWS 上提供的一项服务，支持跨云环境简化部署，以及与公有云和 SaaS 日志数据摄取。该套件还包括全新的云原生安全可观测性和日志管理功能，有利于大规模数据获取、亚秒级搜索和快速分析。

 开放平台和预构建集成

该套件集成了当今安全运营中心所需的各种核心技术，以开放平台和广泛的合作伙伴生态系统为基础，拥有 900 多项预构建集成，可灵活选择 IBM 各款产品和第三方产品。其原生预集成功能包括威胁情报、日志管理、EDR、SIEM 和 SOAR。
QRadar 产品
QRadar SIEM 市场领先的 QRadar SIEM 使用 AI、网络和用户行为分析以及实际威胁情报，为安全分析师提供更准确、情境化和需优先处理的警报。 探索 QRadar SIEM
QRadar SOAR

QRadar SOAR 可帮助组织自动执行和编排事件响应工作流程，并确保以一致、优化且可衡量的方式遵守其特定流程。最近，QRadar SOAR 因界面和用户体验荣获红点设计大奖。

 探索 QRadar SOAR 预约 QRadar SOAR 演示 QRadar EDR

使用自动化和数百种机器学习和行为模型，几近实时地检测异常和响应攻击，保护您的端点免受以前未知的零日威胁。通过使用从外部监控操作系统的独特方法，组织现在可以避免被对手操纵或干扰。

 深入了解 QRadar EDR 预约 QRadar SOAR 演示 QRadar Log Insights

QRadar Log Insights 是一款云原生的日志管理和安全可观测性产品，可简化数据摄取，提供快速搜索、调查和可视化功能。通过使用弹性安全数据湖，分析师现在可以更快、更高效地分析海量数据。

 深入了解 QRadar Log Insights 免费试用 Log Insights
功能 威胁调查

Threat Investigator 与 Case Management 协同查找需要调查的案例，并自动开始调查。调查取出与案例有关的构件，并开始数据挖掘。Threat Investigator 完成多轮数据挖掘后，会生成事件的时间轴，包括 MITRE ATT&CK 策略和技术以及事件的链图。

 作为 SaaS on AWS 交付

SaaS on AWS 这一交付方法让您可以快速启动并运行，无需持续更新或管理。让您能够专注于修复重要漏洞和查看异常情况。

 联合搜索

利用联合搜索，您可以通过单种统一的方式在云端或本地搜索数据。在不需要数据移动的直观搜索体验中，您可以打破数据孤岛，获得跨功能洞察，从而释放 IT 资源。

 数据收集

利用数据收集器，只需点击几下即可设置和采集遥测数据。它支持许多协议，包括被动和主动协议。被动协议侦听特定端口的事件，而主动协议则使用 API 或其他通信方法连接轮询事件的外部遥测。

 检测和响应中心

该中心通过集中管理检测和响应用例、降低复杂性和提高效率，简化了新用例的采用。您可以跨云端或在本地使用规则管理，通过简单易用的规则编辑器查看、创建和调整。

 统一化用户体验

集成 EDR 和 XDR、Log Insights、SIEM 和 SOAR 产品，帮助您更快做出更准确的决策。在调查和响应工作流程中自动提供洞察和操作，包括使用威胁情报自动丰富构件、创建案例和建议响应的能力。
成功案例 Atos SE

IBM 业务合作伙伴 Atos 中国公司大数据和安全主管表示：“QRadar让我们看到了一切。 我们知道客户的具体情况。 知道什么是重点，什么无关紧要。 这非常有用。"

韵达快递

韵达快递副总裁杨周龙表示：“随着运营的改进，韵达安全人员可以更加专注于高价值的战略工作。通过 IBM 安全解决方案提供的这些功能，我们真正在企业内降低了成本，提高了效率。 ”

 Doosan Digital Innovation

Doosan Digital Innovation 执行副总裁兼 Doosan 集团企业数字战略主管兼首席运营官 Robert Oh 表示：“我们检测和响应潜在威胁的能力发生了变化。我们的文化发生了变化。由于全球 DDI 和 IBM 团队的助力，我们的数字化转型准备状态也随之变化。”

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