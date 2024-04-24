获得高级威胁检测
编排和自动执行响应
近乎实时的端点保护
更快地调查威胁并规划应对措施
利用下一代生成式 AI 洞察分析管理您的运营
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数: 2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
通过直观的用户界面、各产品的共享洞察和自动化操作，分析师将能在整个调查和响应过程中更快更高效地工作。通过使用独特的企业级 AI 功能，分析师可以自动将威胁情境化，并确定各项威胁的优先级。
IBM Security QRadar Suite 产品是在 AWS 上提供的一项服务，支持跨云环境简化部署，以及与公有云和 SaaS 日志数据摄取。该套件还包括全新的云原生安全可观测性和日志管理功能，有利于大规模数据获取、亚秒级搜索和快速分析。
该套件集成了当今安全运营中心所需的各种核心技术，以开放平台和广泛的合作伙伴生态系统为基础，拥有 900 多项预构建集成，可灵活选择 IBM 各款产品和第三方产品。其原生预集成功能包括威胁情报、日志管理、EDR、SIEM 和 SOAR。
QRadar SOAR 可帮助组织自动执行和编排事件响应工作流程，并确保以一致、优化且可衡量的方式遵守其特定流程。最近，QRadar SOAR 因界面和用户体验荣获红点设计大奖。
使用自动化和数百种机器学习和行为模型，几近实时地检测异常和响应攻击，保护您的端点免受以前未知的零日威胁。通过使用从外部监控操作系统的独特方法，组织现在可以避免被对手操纵或干扰。
QRadar Log Insights 是一款云原生的日志管理和安全可观测性产品，可简化数据摄取，提供快速搜索、调查和可视化功能。通过使用弹性安全数据湖，分析师现在可以更快、更高效地分析海量数据。
Threat Investigator 与 Case Management 协同查找需要调查的案例，并自动开始调查。调查取出与案例有关的构件，并开始数据挖掘。Threat Investigator 完成多轮数据挖掘后，会生成事件的时间轴，包括 MITRE ATT&CK 策略和技术以及事件的链图。
SaaS on AWS 这一交付方法让您可以快速启动并运行，无需持续更新或管理。让您能够专注于修复重要漏洞和查看异常情况。
利用联合搜索，您可以通过单种统一的方式在云端或本地搜索数据。在不需要数据移动的直观搜索体验中，您可以打破数据孤岛，获得跨功能洞察，从而释放 IT 资源。
利用数据收集器，只需点击几下即可设置和采集遥测数据。它支持许多协议，包括被动和主动协议。被动协议侦听特定端口的事件，而主动协议则使用 API 或其他通信方法连接轮询事件的外部遥测。
该中心通过集中管理检测和响应用例、降低复杂性和提高效率，简化了新用例的采用。您可以跨云端或在本地使用规则管理，通过简单易用的规则编辑器查看、创建和调整。
集成 EDR 和 XDR、Log Insights、SIEM 和 SOAR 产品，帮助您更快做出更准确的决策。在调查和响应工作流程中自动提供洞察和操作，包括使用威胁情报自动丰富构件、创建案例和建议响应的能力。
IBM 业务合作伙伴 Atos 中国公司大数据和安全主管表示：“QRadar让我们看到了一切。 我们知道客户的具体情况。 知道什么是重点，什么无关紧要。 这非常有用。"
韵达快递副总裁杨周龙表示：“随着运营的改进，韵达安全人员可以更加专注于高价值的战略工作。通过 IBM 安全解决方案提供的这些功能，我们真正在企业内降低了成本，提高了效率。 ”
Doosan Digital Innovation 执行副总裁兼 Doosan 集团企业数字战略主管兼首席运营官 Robert Oh 表示：“我们检测和响应潜在威胁的能力发生了变化。我们的文化发生了变化。由于全球 DDI 和 IBM 团队的助力，我们的数字化转型准备状态也随之变化。”