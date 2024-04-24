IBM® Security QRadar 套件是一个现代化的威胁检测和响应解决方案，旨在统一整合安全分析师体验，提高他们在整个事件生命周期中的响应速度。该产品服务组合嵌入了企业级 AI 和自动化，可显著提高分析师的工作效率，帮助资源紧张的安全团队更有效地开展跨核心技术工作。

通过通用用户界面、共享洞察分析和互联工作流程，它可以针对以下用途提供集成产品：