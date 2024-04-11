随着数据泄露成本不断上升，网络攻击日益复杂，安全运营中心 (SOC) 分析师的角色比以往任何时候都更加重要。IBM® Security QRadar SIEM 不仅仅是一个工具，还是 SOC 分析师的队友，因为它配备先进的 AI，拥有强大的威胁情报，并可以访问最新的检测内容。

IBM Security QRadar SIEM 使用多层 AI 和自动化技术来强化警报丰富度、威胁优先级划分和事件关联性，在统一的仪表板中连贯显示相关警报，从而减少信息干扰并节省时间。QRadar SIEM 通过为所有 SOC 工具提供统一的体验和集成的高级 AI 与自动化功能，可帮助最大限度提高安全团队的工作效率。