重新定义 SIEM，释放分析师的潜力，凭借速度、规模和准确性超越对手
随着数据泄露成本不断上升，网络攻击日益复杂，安全运营中心 (SOC) 分析师的角色比以往任何时候都更加重要。IBM® Security QRadar SIEM 不仅仅是一个工具，还是 SOC 分析师的队友，因为它配备先进的 AI，拥有强大的威胁情报，并可以访问最新的检测内容。
IBM Security QRadar SIEM 使用多层 AI 和自动化技术来强化警报丰富度、威胁优先级划分和事件关联性，在统一的仪表板中连贯显示相关警报，从而减少信息干扰并节省时间。QRadar SIEM 通过为所有 SOC 工具提供统一的体验和集成的高级 AI 与自动化功能，可帮助最大限度提高安全团队的工作效率。
体验 IBM 企业级 AI 的强大功能，旨在提高每个安全团队的效率和专业知识。借助 QRadar SIEM，分析师可以减少重复的手动任务，例如创建请求和风险优先级划分，从而专注于关键调查和修复工作。
通过尖端内容（包括与开源 SIGMA 社区的本机集成）阻断高级网络攻击并加快做出响应。无需额外上下文即可获得相关日志事件数据，包括 IBM® X-Force Threat Intelligence、用户行为分析和网络分析。
具有强大的互操作性，可轻松使用所有数据源类型和安全工具。QRadar SIEM 配备超过 700 个预构建集成和合作伙伴扩展*，可与现有的威胁检测工具无缝集成，确保全面了解整个安全生态系统。
IBM QRadar SIEM 分为两个版本。如果是为追求混合规模和速度而构建云原生架构，请选择云原生 SIEM。如果大多数工作负载都在本地，并且需要一个解决方案来完善本地基础架构，请选择经典 SIEM。
响应高级威胁需要大量资源、耗时且时间敏感。利用可见性和 AI 加速检测。
通过将不同的数据集转化为行动，生成全面的情报，并帮助您的分析师近乎实时地追踪网络威胁。
勒索软件攻击倍道而进，响应行动应分秒必争。随着攻击者倍道而进，组织必须采取积极主动、威胁驱动的网络安全方法。
出示符合适用法规和环境内部审计的合规证据和声明。
观看演示视频，了解如何使用 QRadar Cloud Native SIEM 中的 sigma 规则加速威胁检测
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探索此自定进度的交互式导览，了解 QRadar SIEM
IBM 业务合作伙伴 Atos 中国公司大数据和安全主管 Cheng Cai He 表示：“QRadar让我们看到了一切。 我们知道客户的具体情况。 知道什么是重点，什么无关紧要。 这非常有用。 ”
韵达快递副总裁杨周龙表示：“随着运营的改进，韵达安全人员可以更加专注于高价值的战略工作。通过 IBM 安全解决方案提供的这些功能，我们真正在企业内降低了成本，提高了效率。”
NovaGroup 网络安全总监Tran Phu Nghia表示：“我们认定 IBM QRadar 是一个非常适合的解决方案，主要是因为它的功能和可扩展性。 而且威胁检测规则也适应我们的需求。”
使用旨在统一安全分析师体验的现代化产品套件，更快地检测和消除威胁。
IBM Security QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 可共同提供端到端威胁管理。通过结合准确的威胁检测、案例管理、编排和自动化以及人工智能和人类智能，此管理功能可加速事件响应。
QRadar EDR（原名 ReaQta）为安全分析师提供了整个端点生态系统的深入可见性。您可以在不影响 EPS 计数的情况下将 QRadar EDR 与 QRadar SIEM 集成。
QRadar Log Insights 通过云原生日志管理和安全可观察性解决方案，处理企业工作负载，减轻安全分析师的工作负担。
* IBM Security QRadar SIEM 的 Total Economic Impact TM 是 Forrester Consulting 代表 IBM 于 2023 年 4 月进行的一项委托研究。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为模型的复合型组织的预期结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。