主页 安全性 QRadar SIEM IBM Security QRadar SIEM

重新定义 SIEM，释放分析师的潜力，凭借速度、规模和准确性超越对手

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IBM 于 2024 年连续第 14 次被评为“Gartner 魔力象限：安全信息与事件管理 (SIEM) 领导者”

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利用企业级 AI 为当今的现代 SOC 提供支持

随着数据泄露成本不断上升，网络攻击日益复杂，安全运营中心 (SOC) 分析师的角色比以往任何时候都更加重要。IBM® Security QRadar SIEM 不仅仅是一个工具，还是 SOC 分析师的队友，因为它配备先进的 AI，拥有强大的威胁情报，并可以访问最新的检测内容。

IBM Security QRadar SIEM 使用多层 AI 和自动化技术来强化警报丰富度、威胁优先级划分和事件关联性，在统一的仪表板中连贯显示相关警报，从而减少信息干扰并节省时间。QRadar SIEM 通过为所有 SOC 工具提供统一的体验和集成的高级 AI 与自动化功能，可帮助最大限度提高安全团队的工作效率。

 体验 QRadar SIEM
为什么选择 QRadar SIEM QRadar SIEM 可提供有意义的结果。 阅读 Forrester TEI 研究报告，获取更多结果 14,000+ 分析师在 3 年内节省了 14,000 多个小时的误判识别时间。*

体验 IBM 企业级 AI 的强大功能，旨在提高每个安全团队的效率和专业知识。借助 QRadar SIEM，分析师可以减少重复的手动任务，例如创建请求和风险优先级划分，从而专注于关键调查和修复工作。

 90% 分析师调查事件花费的时间减少了 90%。*

通过尖端内容（包括与开源 SIGMA 社区的本机集成）阻断高级网络攻击并加快做出响应。无需额外上下文即可获得相关日志事件数据，包括 IBM® X-Force Threat Intelligence、用户行为分析和网络分析。

 60% 重大安全漏洞风险减少了 60%。*

具有强大的互操作性，可轻松使用所有数据源类型和安全工具。QRadar SIEM 配备超过 700 个预构建集成和合作伙伴扩展*，可与现有的威胁检测工具无缝集成，确保全面了解整个安全生态系统。

版本

IBM QRadar SIEM 分为两个版本。如果是为追求混合规模和速度而构建云原生架构，请选择云原生 SIEM。如果大多数工作负载都在本地，并且需要一个解决方案来完善本地基础架构，请选择经典 SIEM。

云原生 SIEM 利用企业级 AI 实现 SOC 转型 Qradar SIEM 的 AI 功能经过数百个安全团队的数百万个警报的训练，已经非常成熟，因而能提供威胁的上下文信息并划分优先级，让分析师能够更快地检测、调查和响应事件。 深入了解 Qradar SIEM（云原生 SaaS） 预约 1:1 演示
经典 SIEM 最大限度地利用分析师的时间和才能 通过自动执行手动任务，并确定关键调查的优先级，在高级分析和集成威胁情报的支持下，Qradar SIEM 实现了快速威胁检测和响应。 预约 1:1 演示 立刻请求报价

功能

与我们的专家预约实时演示，并体验这些功能
基于风险的警报优先级划分 IBM 企业级 AI 对用例中的每个可观察对象应用多层风险评分。安全分析师只会收到最重要用例的警报，因此他们可以确切地知道应该将时间和精力集中在哪些方面。
Sigma 社区规则 凭借对数千条开源 Sigma 规则的原生支持，即使威胁不断演变，安全分析师也可以直接从安全社区快速导入全新、经过验证的众包指令。 与我们的专家预约 1x1 演示，了解如何操作
威胁情报 利用来自 X-Force Threat Intelligence 和其他威胁情报源的最新恶意 IP 地址、URL 和恶意软件文件哈希，了解最新的威胁态势。 深入了解威胁情报功能
联合搜索 确保可以访问所有孤立数据以丰富威胁调查。联合搜索为您提供经济高效的灵活性，让您能够在将哪些任务关键型数据引入 SIEM 以及在数据所在位置搜索数据之间进行选择。 预约实时演示
用户行为分析 (UBA) 增强内部威胁可视化、发现异常行为、快速识别有风险的用户，并生成富有实际意义的洞察。 深入了解 QRadar SIEM 的 UBA 功能
网络威胁分析 IBM Security QRadar Network Detection and Response (NDR) 通过实时分析网络活动来帮助您的安全团队。它既可以增加可见性的深度和广度，又提供高质量的数据和分析，能够推动切实可行的洞察力和响应。 深入了解 NDR
随着运营的改进，韵达安全人员可以更加专注于高价值的战略工作。通过 IBM 安全解决方案提供的这些功能，我们真正在企业内降低了成本，提高了效率。 杨周龙 副总裁 韵达快递 阅读韵达快递成功案例
用例 与我们的专家预约实时演示，了解更多信息 高级威胁检测

响应高级威胁需要大量资源、耗时且时间敏感。利用可见性和 AI 加速检测。 

 了解高级威胁检测 威胁搜寻

通过将不同的数据集转化为行动，生成全面的情报，并帮助您的分析师近乎实时地追踪网络威胁。 

 了解威胁追踪的工作方式 勒索软件

勒索软件攻击倍道而进，响应行动应分秒必争。随着攻击者倍道而进，组织必须采取积极主动、威胁驱动的网络安全方法。

 探索勒索软件 合规性

出示符合适用法规和环境内部审计的合规证据和声明。

 了解 QRadar 如何帮助实现合规性
体验 QRadar SIEM
视频

观看演示视频，了解如何使用 QRadar Cloud Native SIEM 中的 sigma 规则加速威胁检测

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免费向我们的专家获取 IBM Security QRadar SIEM 一对一演示，了解它如何能协助改善组织的安全状况。

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客户案例 Atos SE

IBM 业务合作伙伴 Atos 中国公司大数据和安全主管 Cheng Cai He 表示：“QRadar让我们看到了一切。 我们知道客户的具体情况。 知道什么是重点，什么无关紧要。 这非常有用。 ”

 韵达快递

韵达快递副总裁杨周龙表示：“随着运营的改进，韵达安全人员可以更加专注于高价值的战略工作。通过 IBM 安全解决方案提供的这些功能，我们真正在企业内降低了成本，提高了效率。”

 Novaland

NovaGroup 网络安全总监Tran Phu Nghia表示：“我们认定 IBM QRadar 是一个非常适合的解决方案，主要是因为它的功能和可扩展性。 而且威胁检测规则也适应我们的需求。”
奖项和评论
了解安全专业人员为何信任 IBM QRadar SIEM IBM Security QRadar SIEM 已连续 16 个季度荣膺 G2 领导者。查看 G2 和 TrustRadius 上关于 IBM QRadar SIEM 的最新评论 在 TrustRadius 上阅读评论 阅读 G2 报告
相关产品

使用旨在统一安全分析师体验的现代化产品套件，更快地检测和消除威胁。

 IBM Security QRadar SOAR

IBM Security QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 可共同提供端到端威胁管理。通过结合准确的威胁检测、案例管理、编排和自动化以及人工智能和人类智能，此管理功能可加速事件响应。

 IBM Security QRadar EDR

QRadar EDR（原名 ReaQta）为安全分析师提供了整个端点生态系统的深入可见性。您可以在不影响 EPS 计数的情况下将 QRadar EDR 与 QRadar SIEM 集成。

 IBM Security QRadar Log Insights

QRadar Log Insights 通过云原生日志管理和安全可观察性解决方案，处理企业工作负载，减轻安全分析师的工作负担。
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脚注

* IBM Security QRadar SIEM 的 Total Economic Impact TM 是 Forrester Consulting 代表 IBM 于 2023 年 4 月进行的一项委托研究。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为模型的复合型组织的预期结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。