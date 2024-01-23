高等教育机构是网络犯罪分子最丰富、最成熟的攻击目标之一。这些机构为学生和教师提供知识产权、研究和个人信息的成果。总体而言，这种成果唾手可取，很容易被不正确的参与者截获，因为网络安全措施和技术通常未能深入实施，并未考虑到多个大学或院系的系统预防和响应。

安大略省汉密尔顿市 Mohawk College 的 IT 安全服务经理 Andrew Frank 表示：“您的机构包含众多不同的部门，各自从事着不同的工作，从而形成了一个需要保护的复杂环境。”“通常，如果您没有制定周密的安全计划，技术人员就会尽一切努力保护环境。他们很快就会用完资源而去购买一些反恶意软件，或者可能安装花哨的下一代新防火墙。虽然这些补丁非常重要，但它们也只是 Mohawk 之类的学院为了应对网络攻击所采取的一部分举措。”



Mohawk 会采取全面的网络安全措施不足为奇。Mohawk College 侧重于应用研究，涵盖多个研究领域，旨在帮助学生获得汉密尔顿和大多伦多地区企业的实际经验。Mohawk 因自身业务的创新而闻名，拥有获得 LEED 认证的绿色建筑以及供暖和制冷系统。



此外，Mohawk 还教授网络安全课程，并设有规模庞大的 Central IT 部门，负责监督机构的网络安全。毫无疑问，数年前该学院就需要引入最先进的网络安全工具来保护和防卫恶意攻击者。



Frank 回忆起学院网络安全环境的演变过程。他说：“针对这件事，我们的董事会开始询问，探讨如何制定计划以保护我们的关键资产。”Central IT 首先研究了不同行业安全框架，包括用于管理信息安全的 ISO 27001 和 ISO 27002 标准。然后，该部门采用美国国家标准与技术协会 (NIST) 的网络安全框架 (CSF) 进行差距分析，并根据学院的五大支柱进行了评分：标识、保护、检测、响应和恢复。



学院发现，自身在标识需要保护的资产并对这些资产进行整体保护方面表现出色。但是，检测方面的得分不高。因此，如果控件出现故障，学院就无法快速标识泄露事件，也无法继续响应并从泄露事件中恢复。Frank 表示，“尽管您可以将所有资源都投入保护机制，但并不存在一劳永逸的解决方案。”“最终结果是，泄露的风险很高，环境也很复杂。”



Mohawk 决定专注并投资于检测。Frank 表示：“我们希望确保如果有人跨过我们的保护，我们能迅速检测并将其从网络中根除。”在高等教育中，有时可能需要几个月的时间才会意识到攻击者已渗透系统。他表示：“即使系统真的泄露，我们也不希望这种情况发生。”



“快速检测对我们很重要，但事后也同样重要。”Frank 指出，“希望能够回放以准确标识发生的事件，以及哪些系统受到影响，在事件发生后重建系统，并在泄露事件发生后重新保护网络。”



Mohawk 开始寻找行业领先的检测平台。当时，该机构已在与 IBM 合作开发其网络安全课程，将 QRadar 解决方案等 SIEM 工具包括在内。正是考虑到这种协同作用，Frank 及其同事开始为该学院探索 SIEM 解决方案。



Frank 概述了学院的标准：“我们想要一款易于使用、用户无需大量培训即可通过数据策应和搜索的工具，既能查看事件日志，又能进行网络流量分析。”该学院需要一种工具，该工具不仅可以存储搜索信息，还可标识事件并划分其优先级，并提供应用 AI 以更快调查泄露事件的选项。



QRadar 很快在 Mohawk 调查的解决方案中名列前茅。该工具从所有工具中脱颖而出，因为 Gartner 在其 SIEM 魔力象限报告中将该工具评为 SIEM 领导者。该工具在公共云提供商中享有良好的声誉，并获得其他高等教育机构的强烈推荐。

