放眼全球，保护本地



Oh 承认，在 40 个国家/地区实现安全政策的标准化和集中化并不是一项简单的任务。“一开始，我告诉我的团队，他们即将经历一生难忘的冒险，”他回忆道，“我们很少有转型机会来影响全球工作方式，但我知道，有了正确的支持，我们可以让这次冒险变得更加可预测。我们找到了 IBM 的支持。”

第一步，远程 IBM Security X-Force 团队评估并确定 DDI 既定流程中可以提高可视性的领域。然后，客户的安全人员与现场 IBM Security X-Force 咨询团队协调，对该集团的全球网络进行更深入的成熟度分析。借助这些信息，联合团队收集了各种建议，这些建议将有助于进一步强化安全系统并促进符合行业公认最佳实践的全球治理。

作为这项工作的一部分，DDI 和 IBM 团队确定并制定在安全基础架构中工作的 Doosan 员工的适当角色和职责。同样，联合团队参与这种新安全状态的容量规划，同时确定有助于加强保护工作的其他用例和事件响应运行手册选项。

DDI 和 IBM 联合团队还确定，通过将区域安全运营中心 (SOC) 整合为统一的全球 SOC，可以更好地为 Doosan Group 提供服务。通过更紧密集成和标准化的监督策略，该团队可以建立通用的绩效指标，并更轻松地跨站点和地域进行协调。

DDI 对这次评估充满信心，因此推进了建议的安全改进措施。新的全球 SOC 由 IBM Security X-Force 团队监督，在“追逐太阳”模型下提供全天候监控和保护。在每个 24 小时期间，Doosan 全球基础架构的安全责任由三个 IBM 站点之间轮流负责，从而将托管检测和响应 (MDR) 支持与一天中任何时候最活跃的区域对应。

此外，DDI 借助全球 SOC 解决方案能够持续接触 IBM 行业专家和安全咨询支持以及最新的全球威胁情报。通过利用这个定期更新的知识库，DDI 和 Doosan Group 可以更好地防御最新的威胁媒介，包括专门针对制造业的威胁媒介。

为了控制全球 SOC 的运行，DDI 与 IBM 合作更新其核心安全基础架构。通过部署 Cybereason EDR 来监督端点检测和响应 (EDR)，该团队加强了公司的主动安全事件和事件管理 (SIEM) 工作。EDR 软件可以快速识别、应对和修复潜在威胁。此外，IBM 还集成了 IBM Security QRadar SOAR 技术，该技术由 IBM Cloud Pak for Security 提供，利用该开放式平台与 Cybereason EDR 解决方案的优势，旨在提供基于 AI 的自动化，进一步简化威胁响应。

“我们对 SOAR 功能进行了分层，这样我们就可以在不占用员工宝贵时间的情况下解决威胁检测误报，”Oh 解释道，“它与我们的全球 SOC 相协调，因此我们现在可以专注于相关的事情。如果系统确实发现合法问题，我们就可以敏捷而坚定地采取行动。”

为了推动持续增长、成熟和不断变化的环境，Doosan 利用 IBM X-Force 建议服务来不断优化安全策略、治理、指标和运营模型。“我们的安全状态已经改变，”Oh 补充道，“我们看待和应对潜在威胁的能力已经改变。我们的文化发生了变化。随着全球 DDI 和 IBM 团队的加入，我们为应对数字化转型而做的准备工作也发生了变化。”