通过自动化和流程标准化加快事件响应 (IR) 速度
在应对潜在安全事件或网络攻击时制定的早期决策，通常决定了是会遏制危机，还是会导致危机发生。遗憾的是，大多数组织均使用耗时的手动安全流程或定制代码，而没有完整的安全编排、自动化和响应 (SOAR) 功能。
IBM® Security QRadar SOAR 平台旨在优化安全团队的决策流程，提高安全运营中心 (SOC) 的效率，并确保通过智能自动化和编排解决方案来满足事件响应流程的要求。
荣获红点用户界面设计奖的 QRadar SOAR 可帮助组织：
通过动态行动手册、可定制的自动化工作流以及推荐响应来缩短响应时间
通过为关键操作添加时间戳，并辅助威胁情报和响应，来简化事件响应流程
利用泄露响应管理针对 200 多项国际隐私和数据泄露法规的事件响应
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KuppingerCole SOAR 领导力指南针
客户将事件响应时间缩短了约 85%。1
客户的平均修复时间为 5 分钟。2
超过 180 项内置隐私法规。
QRadar SOAR 使用自动化进行案例关联、丰富化、调查和优先级划分，帮助客户将事件时间缩短约 85%。1
QRadar SOAR 的定制案例管理方法利用广泛的集成生态系统和动态运行手册，可与组织的现有响应工作流协作。
IBM Security QRadar SOAR 的运行手册设计器是一项屡获殊荣的功能，可简化自动化流程，并通过直观的体验和应用内置指南降低上手门槛。SOAR 运行手册是动态的，这意味着它们可以适应事件条件的变化，而无需从头开始。
借助 QRadar SOAR 工具，分析师可以轻松构建自动化工作流程和高精度警报响应，从而快速识别真实事件并消除误报。
了解 QRadar SOAR 如何通过自动化和流程标准化帮助您的组织加快事件响应。
与我们的专家安排 IBM Security QRadar SIEM 一对一演示，了解它如何能协助改善组织的安全状况。
了解 QRadar SOAR 如何通过探索集成、调查案例和利用动态运行手册，帮助您的团队加快事件响应流程。
Doosan Digital Innovation (DDI) 利用 QRadar SOAR 基于 AI 的模式匹配的强大功能，来加速检测、破译事件并采取行动，从而支持组织更快地响应安全事件。
Silverfern IT 采用 QRadar SOAR，在检测到威胁时管理整个安全事件生命周期，并在企业响应工作与预定义用例一致时自动执行流程。
Askari Bank 团队携手 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists，部署了 10 份运行手册，并在不断努力开发更多利用SOAR 加快事件响应并加强网络安全。
阅读 SOAR 市场概览，了解 IBM Security QRadar SOAR 被评为市场领导者的原因。
了解 Ponemon Institute 针对全球超过 3,600 名 IT 和安全专业人员的调查结果。
了解这两款产品如何共同加快响应时间，并减少分析人员工作量。
集成安全工具，以深入洞察混合多云环境中的网络威胁。
借助 24/7 全天候防御和更快的 AI 驱动的检测和响应，支持合作伙伴抵御安全威胁。
QRadar SIEM 关联、跟踪和识别整个杀伤链中的相关活动，以划分关键威胁的优先级。