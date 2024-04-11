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通过自动化和流程标准化加快事件响应 (IR) 速度

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提高 SOC 效率。加速事件响应。缩小技能差距。

在应对潜在安全事件或网络攻击时制定的早期决策，通常决定了是会遏制危机，还是会导致危机发生。遗憾的是，大多数组织均使用耗时的手动安全流程或定制代码，而没有完整的安全编排、自动化和响应 (SOAR) 功能。

IBM® Security QRadar SOAR 平台旨在优化安全团队的决策流程，提高安全运营中心 (SOC) 的效率，并确保通过智能自动化和编排解决方案来满足事件响应流程的要求。

荣获红点用户界面设计奖的 QRadar SOAR 可帮助组织：

  • 通过动态行动手册、可定制的自动化工作流以及推荐响应来缩短响应时间

  • 通过为关键操作添加时间戳，并辅助威胁情报和响应，来简化事件响应流程

  • 利用泄露响应管理针对 200 多项国际隐私和数据泄露法规的事件响应

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KuppingerCole SOAR 领导力指南针
QRadar SOAR 影响 ~85%

客户将事件响应时间缩短了约 85%。1

 阅读 DDI 成功案例 5 分钟

客户的平均修复时间为 5 分钟。2

 了解 Askari Bank 的实现路径 180+

超过 180 项内置隐私法规。

 阅读解决方案简介
优势 加快响应事件的速度

QRadar SOAR 使用自动化进行案例关联、丰富化、调查和优先级划分，帮助客户将事件时间缩短约 85%。1

 编排和自动执行响应

QRadar SOAR 的定制案例管理方法利用广泛的集成生态系统和动态运行手册，可与组织的现有响应工作流协作。

 使用动态运行手册

IBM Security QRadar SOAR 的运行手册设计器是一项屡获殊荣的功能，可简化自动化流程，并通过直观的体验和应用内置指南降低上手门槛。SOAR 运行手册是动态的，这意味着它们可以适应事件条件的变化，而无需从头开始。

 更轻松地开始使用

借助 QRadar SOAR 工具，分析师可以轻松构建自动化工作流程和高精度警报响应，从而快速识别真实事件并消除误报。

功能

与安全专家一起深入探索
运行手册和自动化技术 利用屡获殊荣的运行手册设计器，帮助编排并自动执行您的响应流程。随着调查的进行，您的运行手册也会不断演变，流程的每个阶段都会加入更丰富的威胁信息。 查看动态运行手册的实际应用
无缝的分析师体验 借助一个开放平台，将来自不同数据源的安全警报引入一个单一平台进行关联、充实和响应，从而更快地响应威胁并修复安全事件。 预约一对一演示
泄露响应 将隐私报告任务集成到整体事件响应运行手册中，为隐私泄露做好准备并做出响应。与隐私、人力资源和法务团队合作，共同应对超过 180 项法规要求。 预约泄露响应演示
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了解 QRadar SOAR 如何通过自动化和流程标准化帮助您的组织加快事件响应。

我正在了解 现场演示 与我们的安全专家预约实时演示

与我们的专家安排 IBM Security QRadar SIEM 一对一演示，了解它如何能协助改善组织的安全状况。

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了解 QRadar SOAR 如何通过探索集成、调查案例和利用动态运行手册，帮助您的团队加快事件响应流程。

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奖项
QRadar SOAR 是具备顶级功能的领导者。 阅读 SOAR 软件评论 阅读有关 G2 的评价
客户案例 更快地响应安全事件

Doosan Digital Innovation (DDI) 利用 QRadar SOAR 基于 AI 的模式匹配的强大功能，来加速检测、破译事件并采取行动，从而支持组织更快地响应安全事件。

 管理不断发展的安全事件生命周期

Silverfern IT 采用 QRadar SOAR，在检测到威胁时管理整个安全事件生命周期，并在企业响应工作与预定义用例一致时自动执行流程。

 Askari 银行

Askari Bank 团队携手 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists，部署了 10 份运行手册，并在不断努力开发更多利用SOAR 加快事件响应并加强网络安全。
资源 KuppingerCole Compass for SOAR

阅读 SOAR 市场概览，了解 IBM Security QRadar SOAR 被评为市场领导者的原因。

 网络弹性组织调研报告

了解 Ponemon Institute 针对全球超过 3,600 名 IT 和安全专业人员的调查结果。

 QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 集成

了解这两款产品如何共同加快响应时间，并减少分析人员工作量。
相关服务产品 IBM Cloud Pak for Security

集成安全工具，以深入洞察混合多云环境中的网络威胁。

 IBM 威胁检测和响应服务

借助 24/7 全天候防御和更快的 AI 驱动的检测和响应，支持合作伙伴抵御安全威胁。

 IBM QRadar SIEM

QRadar SIEM 关联、跟踪和识别整个杀伤链中的相关活动，以划分关键威胁的优先级。
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1基于 DDI 成功案例的结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。2结果基于 Askari Bank 成功案例。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。