在应对潜在安全事件或网络攻击时制定的早期决策，通常决定了是会遏制危机，还是会导致危机发生。遗憾的是，大多数组织均使用耗时的手动安全流程或定制代码，而没有完整的安全编排、自动化和响应 (SOAR) 功能。

IBM® Security QRadar SOAR 平台旨在优化安全团队的决策流程，提高安全运营中心 (SOC) 的效率，并确保通过智能自动化和编排解决方案来满足事件响应流程的要求。

荣获红点用户界面设计奖的 QRadar SOAR 可帮助组织：