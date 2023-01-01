网络是当今互联世界的基础，这使其成为试图造成破坏的网络攻击者的主要目标，以及威胁检测和分析的关键数据来源。
IBM Security® QRadar® Network Detection and Response (NDR) 通过实时分析网络活动来帮助您的安全团队。它既增加可见性的深度和广度，又提供高质量的数据和分析，从而推动切实可行的洞察力和响应。
2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。
通过结合本地和云环境中的事件和流数据，获取全面且实时的可见性，以改进网络检测和响应。
使用基于机器学习的分析来帮助确定正常网络活动的基线，以便在攻击者造成破坏之前快速识别可疑行为。
通过统一的解决方案实现威胁可见性、检测和响应；这有助于在优化和扩展安全投资的同时消除工具之间的切换。
威胁隐藏在网络上的正常流量中。在各种网络设备上获得各种各样的网络视图。
实时分析和关联网络数据。Network Insight 提供会话重建、完整数据包捕获、关键元数据提取以及应用程序分析。
通过建立正常网络活动的基线、侦察异常情况和识别可疑行为，检测可能未被注意到的用户或系统行为的细微变化。
识别恶意活动，让您的安全团队能够检测到从您的网络中访问的域名生成算法 (DGA)、隧道或抢注域名，从而深入了解您的本地 DNS 流量。
通过重建数据和追溯行动，追溯网络犯罪分子的分步行动。Incident Forensics 可以捕获、重构和回放整个事件链。
在未部署其他网络数据包捕获 (Network PCAP) 设备的情况下，提供可选设备来存储和管理 QRadar Incident Forensics 使用的数据。
NDR 使用机器学习、AI 和行为分析来检测和响应企业网络上的可疑或恶意活动。
了解这两款产品如何共同加快响应时间并减少分析人员工作负载。
使用旨在统一安全分析师体验的现代化产品套件，更快地检测和消除威胁。
IBM Security® QRadar® EDR
QRadar EDR（原名 ReaQta）为安全分析人员提供了整个端点生态系统深入的可见性。您可以在不影响 EPS 计数的情况下将 QRadar EDR 与 QRadar SIEM 集成。
IBM Security® QRadar® Log Insights
QRadar Log Insights 通过云原生日志管理和安全可观察性解决方案，处理企业工作负载，减轻安全分析人员的工作负担。
IBM Security® QRadar® SOAR
QRadar SOAR 统筹并自动响应 SIEM 识别到的高度精准警报，并提供切实可行的洞察分析来修复威胁。
IBM Security® QRadar® SIEM
QRadar SIEM 支持您在云端与本地运行业务，提供可见性与安全分析功能，快速调查主要威胁并划分优先级。