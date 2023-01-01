主页 安全性 QRadar Network Detection and Response 网络检测和响应 (NDR) 解决方案
隐藏的威胁潜伏在您的网络中。利用网络可见性和高级分析及时发现这些威胁。
预约 QRadar SIEM 演示 2023 年秋季网络流量分析 G2 网格报告
IBM Security QRadar NDR 软件中各种网络分析和威胁检测界面的插图
NDR 为何如此重要

网络是当今互联世界的基础，这使其成为试图造成破坏的网络攻击者的主要目标，以及威胁检测和分析的关键数据来源。

IBM Security® QRadar® Network Detection and Response (NDR) 通过实时分析网络活动来帮助您的安全团队。它既增加可见性的深度和广度，又提供高质量的数据和分析，从而推动切实可行的洞察力和响应。

 阅读解决方案简介
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，70% 的网络攻击针对关键基础设施行业。查看新报告，更深入地了解攻击者的策略。

优势 消除盲点

通过结合本地和云环境中的事件和流数据，获取全面且实时的可见性，以改进网络检测和响应。

 提高威胁检测速度

使用基于机器学习的分析来帮助确定正常网络活动的基线，以便在攻击者造成破坏之前快速识别可疑行为。

 利用现有投资资产

通过统一的解决方案实现威胁可见性、检测和响应；这有助于在优化和扩展安全投资的同时消除工具之间的切换。

使用方法

深入了解异常活动 鉴于您的网络有大量数据传输，一些网络威胁很容易被忽视。实时检测设备之间的侦查、切换和传输（这些活动表明存在恶意横向移动攻击）。
通过快速检测减少停留时间 攻击者很有耐心，往往不频繁地小批量外泄数据。通过电子邮件、聊天消息、文件上传和下载或社交媒体，实时发现您的网络中移动的敏感数据。
自动更新资产以始终领先于攻击者 在新设备连接到您的网络时查看这些新设备。根据属性和行为持续分析资产，以发现威胁、遭到入侵的设备和影子 IT。
从被动转向主动 查询历史网络活动，以搜索过去的活动、发现异常行为并识别所涉及的资产，从而帮助防止将来遭到类似的攻击。
功能 QRadar 流

威胁隐藏在网络上的正常流量中。在各种网络设备上获得各种各样的网络视图。  

 了解更多信息 QRadar® Network Insights

实时分析和关联网络数据。Network Insight 提供会话重建、完整数据包捕获、关键元数据提取以及应用程序分析。 

 了解更多信息 QRadar® Network Threat Analytics

通过建立正常网络活动的基线、侦察异常情况和识别可疑行为，检测可能未被注意到的用户或系统行为的细微变化。

 了解更多信息 Qradar® DNS Analyzer 应用程序

识别恶意活动，让您的安全团队能够检测到从您的网络中访问的域名生成算法 (DGA)、隧道或抢注域名，从而深入了解您的本地 DNS 流量。

 了解更多信息 QRadar® Incident Forensics

通过重建数据和追溯行动，追溯网络犯罪分子的分步行动。Incident Forensics 可以捕获、重构和回放整个事件链。  

 了解更多信息 QRadar® Network Packet Capture

在未部署其他网络数据包捕获 (Network PCAP) 设备的情况下，提供可选设备来存储和管理 QRadar Incident Forensics 使用的数据。  

 了解更多信息
资源 NDR 的工作原理

NDR 使用机器学习、AI 和行为分析来检测和响应企业网络上的可疑或恶意活动。

 QRadar® SIEM 和 QRadar® SOAR 集成

了解这两款产品如何共同加快响应时间并减少分析人员工作负载。
探索完整的 QRadar 套件

使用旨在统一安全分析师体验的现代化产品套件，更快地检测和消除威胁。

IBM Security® QRadar® EDR

QRadar EDR（原名 ReaQta）为安全分析人员提供了整个端点生态系统深入的可见性。您可以在不影响 EPS 计数的情况下将 QRadar EDR 与 QRadar SIEM 集成。

IBM Security® QRadar® Log Insights

QRadar Log Insights 通过云原生日志管理和安全可观察性解决方案，处理企业工作负载，减轻安全分析人员的工作负担。

IBM Security® QRadar® SOAR

QRadar SOAR 统筹并自动响应 SIEM 识别到的高度精准警报，并提供切实可行的洞察分析来修复威胁。

IBM Security® QRadar® SIEM

QRadar SIEM 支持您在云端与本地运行业务，提供可见性与安全分析功能，快速调查主要威胁并划分优先级。
采取后续步骤

有兴趣进一步了解 IBM Security QRadar Network Detection and Response 如何为您的团队提供更深入的分析，打造更安全的网络环境吗？

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