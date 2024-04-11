在 AWS 上提供的快速且高度可扩展的云原生日志管理和安全可观察性解决方案
IBM QRadar Log Insights 可以帮助您全面了解呈指数持续增长的数字足迹。它旨在通过简单的数据摄取、快速搜索和强大的可视化满足安全可观察性需求，并经过优化以执行全面的安全数据管理和日志分析，从而更快地提供洞察分析。此外，它带有“AWS 内置”标志，您可以确信 QRadar Log Insights 已经过 AWS 的独立验证。此项验证是为了包含跨基础云域名的自动化配置元素，从而简化云日志管理流程。
加入我们，深入了解 IBM QRadar Log Insights 如何帮助组织领先于攻击者，并加快执行其目前的安全计划。
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通过使用具有数百个现成连接器
和云规模数据摄取的高性能安全可观察性和日志管理平台，获得混合云的即时可见性。
凭借亚秒级速度的直观搜索，更快做出响应。使用 AI 驱动的风险优先级划分、自动威胁调查来查找根本原因以及建议的措施来加快分析人员的工作流 - 只需一个日志管理工具即可完成所有这些操作。
借助可靠的计划管理成本。通过直截了当的定价和灵活的保留方式对受合规约束的数据进行规划。针对热数据、温数据和冷数据使用经济高效的存储。这也有助于开发运维 (DevOps) 团队检测并应对安全事件。
通过 AWS 集成和内置命名，您可以信任 QRadar Log Insights 已由 AWS 独立验证，能够为组织提供先进的云日志管理功能。QRadar Log Insight 经过验证，其设计已包含整个云端基础域的自动化配置元素，从而借助通过 AWS Marketplace（ibm.com 外部链接）无缝部署的交钥匙内置解决方案加速和简化您的云之旅。在您的 IT 环境中与 AWS 集成，用于进行云日志管理，有助于确保可扩展性、合规性和性能监控。
在一个日志管理系统中查看所有内容，消除可见性差距和数据孤岛，巩固安全状况并减少分析安全事件所耗费的时间。
借助全面的日志管理，充分利用您的数据。改进合规审计的准备情况，并经济高效地管理数据数据留存。
通过 AI 和自动化提高安全分析师的速度和工作效率，并最大限度地减少手动任务，以加快响应速度。
利用强大的威胁搜寻功能和有效的日志监控系统，增强您挖掘隐藏网络攻击的故障排除能力，并增强针对现有和新兴威胁的防护。
QRadar Log Insights 提供简单定价以进行可靠规划，起始价格为每天每 GB 2.14 美元，并包含基于数量的折扣。此外，它还提供灵活的保留选项，以实现经济高效的合规性记录管理。
可以在任何摄取量条件下使用所有日志管理和日志分析功能。标准服务提供最长 90 天的保留期。
将数据保留时间延长到最初的 90 天之后以满足合规性要求，起始价格为每天每 GB 0.11 美元。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
QRadar Log Insights 利用日志管理和实时可观察性来检测威胁。它能够聚合和分析日志数据，并与威胁情报集成，其中发现的指标会产生新的警报，以及通过针对数据仓库运行预定搜索。Log Insights 还包括 QRadar 统一分析人员工作流程，使用户能够快速对警报进行分类和响应。
能。QRadar Log Insights 可以通过搜索和分析日志数据从 KQL 和 STIX 查询中生成警报，也可以使用威胁情报洞察分析从威胁情报更新中生成警报。
能。Log Insights 已经不仅仅是一种标准日志管理解决方案，还可根据基于搜索的警报和自动调查功能提供操作建议。
SIEM 将收集、聚合、分析和关联数据以检测威胁。Log Insights 作为一种日志管理解决方案，在一个位置中提取、规范化和存储日志数据，以便分析人员轻松搜索并做出有关环境运行状况的决策。本质上，SIEM 提供可操作警报，而日志管理器则汇集数据，允许快速搜索并以较低的价格提供灵活的存储选项。
用户必须获得许可证并安装 Grafana，然后配置 QRadar KQL 插件。
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了解如何利用 AI 驱动的集中式日志管理和安全可观察性来加快威胁检测与响应 (TDR) 速度。
加入我们，了解 Log Insights 如何助力组织实现数字足迹的全面可见性、加速事件响应并优化安全运营，同时保持预算控制。
以亚秒级搜索速度分析威胁，并在一个位置拉取所需的所有数据，通过云级规模摄取高效进行调查。此外，还可通过能够提供丰富洞察分析的可视化方式来获取信息。
QRadar SIEM 提供了有效的日志管理平台，简化了安全日志数据的收集、聚合、关联和跟踪。它有助于识别整个杀伤链中的相关活动，以优先考虑严重威胁并实现近乎实时的可观察性。
QRadar EDR 为安全分析人员提供了整个端点生态系统的深入可见性。它可以将您的端点与 QRadar SIEM 集成，而不会影响每秒事件数 (EPS)，从而通过智能自动化近乎实时地修复已知和未知的端点威胁。
QRadar SOAR 根据安全日志数据统筹并自动响应 SIEM 识别到的高度精准警报，并提供切实可行的洞察分析来修复威胁。它通过动态运行手册、可定制的自动化工作流以及推荐响应建议来缩短响应时间。
SIOC 专家可以帮助您评估评估威胁策略，整合安全运营和响应，改善安全状况，从容自信地迁移至云端。SIOC 可以通过专家咨询和战略规划来帮助您增强日志管理和实时可观察性方面的能力。