Sutherland Global Services 帮助客户提供卓越的客户体验。无论是与全球最受欢迎的内容流媒体服务之一合作建立实时语言翻译试点，还是通过更好的数字参与帮助全球物流公司提高盈利能力，或者对全球最大的金融科技公司进行全面流程优化，包括实施 AI 来增强数据安全性，Sutherland 都可通过咨询、服务、实施专有和第三方软件解决方案，以及 SaaS 和 PaaS 产品实现这些目标。

该公司经常处理敏感客户数据，并为其客户执行关键的业务功能，与其应用自动化和 AI 来帮助公司提供最佳数字体验一样，Sutherland 希望使用相同的技术来加速其检测并消除网络安全威胁的流程。



该公司先前的手动威胁检测流程依赖于一系列工具、技术和人员专业知识，以检测和应对网络安全事件。虽然手动威胁检测过程允许一定程度的个性化并依赖于人类直觉，但它在可扩展性、速度和一致性方面存在局限性。