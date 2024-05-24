Sutherland Global Services 帮助客户提供卓越的客户体验。无论是与全球最受欢迎的内容流媒体服务之一合作建立实时语言翻译试点，还是通过更好的数字参与帮助全球物流公司提高盈利能力，或者对全球最大的金融科技公司进行全面流程优化，包括实施 AI 来增强数据安全性，Sutherland 都可通过咨询、服务、实施专有和第三方软件解决方案，以及 SaaS 和 PaaS 产品实现这些目标。
该公司经常处理敏感客户数据，并为其客户执行关键的业务功能，与其应用自动化和 AI 来帮助公司提供最佳数字体验一样，Sutherland 希望使用相同的技术来加速其检测并消除网络安全威胁的流程。
该公司先前的手动威胁检测流程依赖于一系列工具、技术和人员专业知识，以检测和应对网络安全事件。虽然手动威胁检测过程允许一定程度的个性化并依赖于人类直觉，但它在可扩展性、速度和一致性方面存在局限性。
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Sutherland 将 IBM® Security QRadar Suite 的高级威胁检测和响应功能添加到其现有的安全流程和工具集中。
Sutherland 使用 QRadar 解决方案对日志数据、网络流量和安全事件进行实时分析，并应用基于 AI 的异常检测、用户行为分析 (UBA) 和预测分析，以识别传统基于规则的方法可能遗漏的零日攻击和其他复杂威胁。该公司的分析师还使用该解决方案查询和探索数据，以寻找潜在威胁和入侵迹象，从而使安全工作更加积极、主动。
Sutherland 特别利用 IBM® Security QRadar SIEM 组件，这有助于公司建立了统一的安全生态系统。分析人员利用 QRadar SIEM 收集整个 IT 环境各种来源的数据，并将其关联到安全事件的整体视图中。他们将其与各种威胁情报源集成，支持主动防御。
Sutherland 还利用 QRadar Suite，根据组织的特定安全需求和合规性要求，灵活定制规则、警报和报告，从而提供定制化的安全性。
Sutherland 已创建 200 多个自动化警报
将 MTTD 从数天或数周缩短到仅数小时
Sutherland 已在 QRadar 创建 200 多个自动警报，并取得了几个关键成果：
Sutherland（ibm.com 外部链接）是一家数字化转型公司，致力于帮助企业为客户和员工提供卓越的工程体验。Sutherland 总部位于纽约州罗切斯特，在超过 25 个国家/地区开展业务，拥有 65,000 多名员工。
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2023 年 10 月在美国制作。
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