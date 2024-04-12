主页 安全性 Verify

IBM Verify：IAM 解决方案

融入了 AI 技术，可保护和管理整个混合云中的消费者、员工队伍和特权身份

预约销售会议
女士头像上面覆盖各种象形图
跨所有应用程序和系统提供顺畅无阻的体验旅程，提高消费者满意度和用户注册率

让消费者满意
通过现代、安全且防网络钓鱼的身份验证方法，确保所有组织资源安全无虞

为员工赋能
通过对多云身份和网络访问进行现代化改造和安全保护，降低基于身份的攻击风险

保障身份安全
构建与产品无关的身份架构，帮助组织降低混合环境的复杂性

消除身份孤岛

了解 Verify 的编排功能如何增强用户体验

 

 

 试用交互式演示
安全无缝地访问一切

IBM Verify 通过提供身份架构的基础构建块来解决现下最大的身份和访问管理 (IAM) 挑战，从而降低了混合身份的复杂性。

无论您是需要员工队伍访问客户 IAM (CIAM)、特权访问或身份治理解决方案，还是想要在无需支付高昂成本的情况下跨应用程序环境无缝集成现有的身份解决方案，以优化 IAM 功能投资，我们都可以满足您的需求。
IBM 可帮助您实现身份管理现代化，同时增强您身份管理环境中的现有工具。
分析人员报告

阅读最新的 Gartner Magic Quadrant™ for Access Management 报告¹

 新博客

通过编排简化身份和访问管理

 解决方案简介

如何在实现 IAM 现代化的同时应对混合现实问题（阅读时间 5 分钟）

体验 Verify

咨询热线：400-810-1818 转 6210 (工作日: 9:00 - 17:00)
优势 简化身份管理之旅

跨所有应用程序实现一致、顺畅的身份验证体验，提高员工的工作效率并增加消费者注册量。

 提前防范身份攻击和欺诈

改善混合云、多云组织的身份风险状况。Verify 根据用户行为和生物特征提供基于风险的身份验证，可帮助实时防范基于身份的攻击，如帐户接管 (ATO)。

 构建身份架构

构建身份结构，解决当今混合环境下的身份管理挑战。身份架构是一种与产品无关的解决方案，可消除身份孤岛，并以低代码/无代码的方式将现代化的身份验证扩展到旧版应用程序。
身份和访问管理产品 IBM Verify (SaaS)

融入了 AI 的基于风险的身份验证以及更多高级功能，这些功能既可部署为 IBM Cloud 中心的多租户 SaaS，也可部署为专用于满足特定驻留要求的单租户。

 深入了解 Verify (SaaS) 开始免费试用 IBM Verify Privilege

使用自动化一站式解决方案，发现、控制和审计整个企业中的特权访问。在混合多云或本地环境中执行最小特权安全策略并集中管理密码。

 深入了解 Verify Privilege IBM Verify Governance

利用生命周期、合规和身份分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。在本地解决方案中使用业务活动或职责分离 (SoD) 风险模型快速查找违例者。

 探索 Verify Governance IBM Verify Trust

在平衡 SaaS 解决方案中授权需求的同时，抵御恶意行为者。深度风险评估可帮助任何 IAM 系统增强安全性并减少用户摩擦，不仅仅是 IBM 用户。

 探索 Verify Trust IBM Verify Directory

通过强大的可扩展容器化目录解决方案整合并统一企业的身份管理。

 深入了解 Verify Directory IBM Application Gateway

从无密码等现代高级身份验证功能，到无代码集成的旧版应用程序，缔造无缝体验。

 深入了解 Application Gateway
产品评论
IBM Verify 荣获最高荣誉奖项 荣获“最高荣誉奖”意味着此供应商备受消费者喜爱，且久经考验、值得信赖。奖项完全根据评论和消费者意见而定，没有任何付费推广或专家意见。这种对最佳 B2B 技术的公正认可，正是消费者信赖此类奖项的原因所在。
成功案例 CIB 自动执行零信任战略

了解 Commercial International Bank S.A.E. (CIB) 如何实现 8,000 名员工的无缝客户访问和身份管理。

 VLI 令访问提速 99%

了解物流运营商 VLI 如何加快用户访问速度、降低恶意软件风险并更安全地移动货物。

 IBM 为超过 2,700 万用户简化了 IAM 管理

自迁移到 Verify 以来，IBM CIO 办公室已提供超过 800,000 次认证（无密码或 FIDO2）。

合规性

Verify 可帮助企业满足跨行业和要求的合规需求。

OpenID OpenID Foundation 使 OpenID Connect 和金融级 API (FAPI) 读写配置文件的部署能够获得特定型一致性配置文件的认证，以促进实施之间的互操作性。
HIPPA IBM HIPAA Compliance Program 可解决与作为服务提供商和业务伙伴的 IBM 业务运营相关的 HIPAA 法规要求。它适用于客户帐户合同的整个生命周期，包括参与、过渡、稳定状态和合同退出。IBM 制定了遵守 HIPAA 隐私规则（处理 PHI 的使用和披露）和 HIPAA 安全性规则（处理 PHI 的存储和传输）的适用部分的策略和程序。
PCI DSS 支付卡行业 (PCI) 需要建立一个国际机制，利益相关者可以借此创建与数据安全相关的标准和资源。PCI 安全标准委员会 (PCI SSC) 旨在履行这一职能，并在全球范围内推广更安全的支付方式。客户可以使用 IBM Security Verify（针对 PCI DSS 的 1 级服务提供商）构建符合 PCI-DSS 标准的环境和应用程序。
SOC 2 服务组织控制 (SOC) 报告是由美国注册会计师协会 (AICPA) 认证评估员出具的独立第三方报告，解决与外包服务相关的风险。AICPA 已针对安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私建立了信任服务标准 (TSC)，可根据这些标准对服务组织进行评估。IBM Security Verify 每年完成此审计。客户可通过其客户团队索取此审计的副本。
SOC 3 SOC 3 报告评估组织为保护客户自有数据而实施的内部控制，并提供有关这些内部控制性质的详细信息。它与 SOC 2 报告具有相同的重点，但不包括机密信息或披露有关内部控制的详细信息。SOC 3 报告可以公开发布，适用于不需要 SOC 2 报告特异性的用户。
IS 27001 ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) 标准为开发信息安全管理系统 (ISMS) 提供了指导。ISMS 是一个基于风险的系统，组织可以利用该系统设计、实施和维护信息安全，并持续提高信息安全性。ISO/IEC 27001:2013 标准中包含 ISO/IEC 27002:2013 的最佳实践指南。后续标准 ISO/IEC 27701:2019 为实施隐私信息管理系统 (PIMS) 提供了额外指导。
体验 Verify
视频

我只是了解一下 试用 探索我们的 90 天免费试用

最受欢迎 我已准备好开始试用 获取试用版 实时演示 与安全专家预约演示

我有疑问 申请演示
采取后续步骤

亲自体验 Verify，在 90 天试用期内连接无限数量的应用程序。

 开始 90 天免费试用 Verify 了解 Verify 成为行业领导者的原因
探索更多 资源 定价 社区 文档
脚注

¹ Gartner，Magic Quadrant 之访问管理，Henrique Teixeira，Abhyuday Data，Nathan Harris，Robertson Pimental，2023 年 11 月 16 日。Gartner 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标，均经许可在本文中使用。All rights reserved. Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。