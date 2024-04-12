让消费者满意
为员工赋能
保障身份安全
消除身份孤岛
阅读最新的 Gartner Magic Quadrant™ for Access Management 报告¹
通过编排简化身份和访问管理
如何在实现 IAM 现代化的同时应对混合现实问题（阅读时间 5 分钟）
体验 Verify
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跨所有应用程序实现一致、顺畅的身份验证体验，提高员工的工作效率并增加消费者注册量。
改善混合云、多云组织的身份风险状况。Verify 根据用户行为和生物特征提供基于风险的身份验证，可帮助实时防范基于身份的攻击，如帐户接管 (ATO)。
构建身份结构，解决当今混合环境下的身份管理挑战。身份架构是一种与产品无关的解决方案，可消除身份孤岛，并以低代码/无代码的方式将现代化的身份验证扩展到旧版应用程序。
融入了 AI 的基于风险的身份验证以及更多高级功能，这些功能既可部署为 IBM Cloud 中心的多租户 SaaS，也可部署为专用于满足特定驻留要求的单租户。
使用自动化一站式解决方案，发现、控制和审计整个企业中的特权访问。在混合多云或本地环境中执行最小特权安全策略并集中管理密码。
利用生命周期、合规和身份分析功能，提供、审计并报告关于用户访问情况与活动的信息。在本地解决方案中使用业务活动或职责分离 (SoD) 风险模型快速查找违例者。
在平衡 SaaS 解决方案中授权需求的同时，抵御恶意行为者。深度风险评估可帮助任何 IAM 系统增强安全性并减少用户摩擦，不仅仅是 IBM 用户。
通过强大的可扩展容器化目录解决方案整合并统一企业的身份管理。
从无密码等现代高级身份验证功能，到无代码集成的旧版应用程序，缔造无缝体验。
了解 Commercial International Bank S.A.E. (CIB) 如何实现 8,000 名员工的无缝客户访问和身份管理。
了解物流运营商 VLI 如何加快用户访问速度、降低恶意软件风险并更安全地移动货物。
自迁移到 Verify 以来，IBM CIO 办公室已提供超过 800,000 次认证（无密码或 FIDO2）。
Verify 可帮助企业满足跨行业和要求的合规需求。
¹ Gartner，Magic Quadrant 之访问管理，Henrique Teixeira，Abhyuday Data，Nathan Harris，Robertson Pimental，2023 年 11 月 16 日。Gartner 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标，均经许可在本文中使用。All rights reserved. Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。