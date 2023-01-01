您的员工队伍需要快速、可靠且安全地访问所有应用程序和系统。IBM Verify 员工队伍 IAM 解决方案，为您提供无缝集成和可扩展性，符合所有法规，同时还可保护您的身份。您可确保为员工提供顺畅的工作体验，提高安全性、满意度和工作效率。

在当今快速发展的数字环境中，身份安全性比以往任何时候都更为重要。《2024 年威胁情报指数报告》显示，用于攻击的有效身份增加了 71%，这表明身份已成为主要的攻击媒介。

我们的解决方案可防止：

- 基于身份的端到端攻击

- 实时安全状况管理

- 利用 AI 来检测和响应威胁

- 基于情境的生物识别和行为认证。



IBM Verify Workforce 可保护敏感信息，让您轻松大规模管理用户访问权限。