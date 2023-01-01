主页
安全性
Verify
您的员工队伍需要快速、可靠且安全地访问所有应用程序和系统。IBM Verify 员工队伍 IAM 解决方案，为您提供无缝集成和可扩展性，符合所有法规，同时还可保护您的身份。您可确保为员工提供顺畅的工作体验，提高安全性、满意度和工作效率。
在当今快速发展的数字环境中，身份安全性比以往任何时候都更为重要。《2024 年威胁情报指数报告》显示，用于攻击的有效身份增加了 71%，这表明身份已成为主要的攻击媒介。
我们的解决方案可防止：
- 基于身份的端到端攻击
- 实时安全状况管理
- 利用 AI 来检测和响应威胁
- 基于情境的生物识别和行为认证。
IBM Verify Workforce 可保护敏感信息，让您轻松大规模管理用户访问权限。
Verify 使用 AI 来分析风险以做出准确的身份验证决策。通过可自定义的多重身份验证 (MFA)，它会对低风险情况应用较轻的措施，并对高风险情况应用较强的安全措施，以确保您的资源安全。
为您的员工打造顺畅的体验，避免出现供应商锁定。
Verify 可集成您的现有工具，
并在所有身份旅程中应用一致的编排。
使用先进的 AI 和机器学习来实时分析用户、设备、活动、环境和行为。该情境驱动型方法可实现更优的自适应访问决策和保护，从而增强安全性和员工体验。
随着网络安全威胁的演变以及安全策略的变化，Verify 拥有全面的风险管理战略，其中包括用于保护资产和敏感信息的强大网络安全策略。借助 Verify 的单一平台，Verify 能轻松地与 IT 团队和安全团队开展协作，从而最大限度地减少对工作场所的干扰。
为现代与旧版应用程序提供一致且顺畅的用户体验。改善风险状况、消除身份孤岛，
同时最大限度地提高您现有身份投资的价值。
实时有效地管理身份风险，同时彰显投资回报率和迅速的价值实现。全面透视身份威胁和身份态势管理，改善风险态势。
通过为员工提供一致且安全的访问权限，降低身份风险，同时保持工作效率。借助成本效益高的 IAM 现代化，改善风险状况，为现有系统增添价值而非风险，同时确保合规性和业务连续性。
保持工作效率而不影响安全性。随着不同环境的复杂性不断上升，Verify 可提供 IAM 工具的无缝集成，同时最大限度地减少运营中断。持续监控并确保网络安全，同时检测和响应威胁，实现实时可视性。