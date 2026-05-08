在智能体式 AI 时代，身份意味着什么：来自 Think 2026 的洞察

本周在 Think 2026 大会上，IT 与业务领导者齐聚一堂，讨论智能体式 AI 时代的身份议题，一个主题清晰地呈现出来。智能体式 AI 正在重塑企业的运作方式，但传统的身份与访问管理 (IAM) 从来就不是为如今推动这一变革的智能体和非人类身份 (NHI) 而设计的。
无论您是亲临波士顿参会，还是远程了解情况， 以下是身份与安全领导者从本次大会中获得的最重要启示。
潜在的收益巨大。根据 IBM 商业价值研究院的数据，53% 的高管预计到 2030 年 AI 将改变其所在行业的商业模式。以 AI 为先的组织预计生产率提升 70%，周期时间缩短 74%，项目交付速度加快 67%。
但传统的 IAM 系统并非为此而构建——事实上，92% 的组织对其旧版 IAM 工具能否管理好非人类身份和 AI 智能体带来的风险缺乏信心1。这些系统是为登录、保持会话、按季度复审的人类设计的，而不是为那些自主、持续、以机器速度行动的智能体设计的。
与此同时，非人类身份正在激增。在企业环境中，每个人类身份对应 45 到 90 个非人类身份2，并且随着每个新智能体的部署，这一比例还在上升。大多数组织无法真正看清哪些智能体在运行、由谁部署、以及被授权做什么。
这几乎既是组织问题，也是技术问题。NHI 主要由开发团队创建和管理，而安全团队和首席信息安全官 (CISO) 仍然聚焦于人类。在 IBM 最近对 1100 名行业专业人士的调查中，近四分之三的人表示其平台和开发团队与安全团队协作不佳。这意味着智能体式 AI 的爆发正跨越一道尚未被弥合的内部鸿沟而发生。
IBM 的应对：对每一步行动进行控制。就在本周，IBM 发布了 Vault 2.0，该产品在智能体时代大规模升级了基于身份的安全机制；同时还推出了一体化的 Verify 与 Vault 解决方案，这是 IBM 为保障企业内人类身份与非人类身份安全而提供的端到端方案。
在整个 Think 2026 大会上，IBM 的框架是一致的：您需要在运行时持续对身份、访问和策略进行强制执行。这意味着用持续验证取代静态信任，从而保护您当前的环境，并自信地扩展未来的一切。
为此，IBM 为任何在生产环境中部署智能体的组织提出了五个必要举措。
没有持续验证，智能体就会基于假设的信任来运作，随着行为随时间变化而产生盲点。
每个智能体从投入生产的那一刻起，就应该使用自己独有的、加密安全的身份进行注册，确保您的环境中没有匿名的智能体在运行。在每一次交互中，验证是谁在操作以及他们想做什么，并附带授权、同意和可审计的追踪记录。如果您无法将这些环节串联起来，就不能信任其结果。
持久访问是智能体驱动系统中权限泛滥、凭据散乱和意外暴露的根源。
因此，我们建议主动为智能体提供任务范围的、短期的、动态的且自动过期的访问权限。这有助于避免当今企业环境中常见的许多问题，特别是过度授权的访问——即智能体拥有它们并不需要的读取、写入和修改架构的权限。
预分配的不一定是实际使用的。这就是“最后一公里”问题——智能体与其尝试访问的任何目标（无论是数据库、API 还是 SaaS 平台）之间的差距。运行时强制执行可以在这种差距演变成风险之前将其弥合。每次 API 调用和工具调用时都强制执行授权，确保访问反映的是实际的使用情况，而不是过去的决定。
没有问责的自主性会带来不必要的运营和合规风险。智能体式 AI 不能在合规上获得豁免。
您需要的是控制的证据：每一个智能体动作都能追溯到人类的决策，并在系统和流程中具有完整的可追溯性。这意味着完整的审计、完整的认证和完整的溯源：从用户的原始请求，到如何授权、智能体如何行动，以及它如何影响下游系统。
分散的工具会产生缺口，而缺口正是凭据泄露和策略失效的地方。通过覆盖云、本地和混合系统的统一控制平面来管理凭据、访问和身份。
在 Think 2026 上发布的 Vault Enterprise 2.0 对于那些希望大规模现代化基于身份的安全的组织来说，是一个重要的进步。
主要更新包括：
所有这些更新都直接对应上面提到的运行时安全要点。没有长期凭据就意味着没有持久特权；而自动化生命周期管理正是让短暂、即时的访问以机器速度工作的关键。
Vault 2.0 也与 IBM 在智能体时代更广泛的身份管理方法保持一致——即 IBM Verify 处理人类身份，Vault 处理非人类身份——为安全团队提供跨两者的统一协调视图。
对于开始部署智能体系统的组织来说，Vault 2.0 是加强基于身份的安全所必需的基础层。
IBM 运行时安全模型最具体的例子出现在 Think 专题会议“将智能体式 AI 运行时安全投入实际运营”上，该会议由 IBM 安全全球负责人 Bob Kalka 和 IBM 现场首席技术官 Tyler Lynch 主讲。
Kalka 和 Lynch 逐步讲解了如何在运行时将每一个智能体动作锚定到经过验证的身份上，然后进行了现场演示。
之后，他们邀请了客户——阿尔伯特·爱因斯坦医学院信息技术助理院长 Shailesh Shenoy——谈论他在高度受监管的环境中使用这些解决方案的经验。
Lynch 展示了一个银行应用程序演示，其中一个智能体代表已登录用户行动，但前提是用户通过 IBM Verify 明确同意授权。
访问令牌是范围受限且绑定会话的。交易过程中，系统通过 CIBA（一种用于客户端发起后端通道验证的 OAuth 2 标准）启动了带外身份验证——Lynch 将其描述为“智能体的通行密钥”。
在幕后，HashiCorp Vault 颁发了即时密钥，并且数据库连接本身也被限制在用户自己的数据行范围内。即使智能体遭受了提示注入攻击，也无法访问其他用户的数据。
随后，Shenoy 提供了一个基于实际部署的视角。他将他所在的机构——位于布朗克斯区、拥有超过 2.5 亿美元研究经费的一所研究型医学院——描述为“正处于危险的边缘”。
人类身份管理得很好。非人类身份是新的前沿领域，而且风险很高。在研究实验室中不受约束的 AI 智能体可能会悄然演变成一个对患者数据做出决策的 AI 智能体——而没有人能够追溯它是如何走到这一步的。
“AI 智能体就像员工，就像研究助理，”他说。“应该有一种能够向上追溯到实验室负责人、业务负责人的问责机制。而我们今天还没有这种机制。”
这就是他开始与 IBM 合作的原因。如今，阿尔伯特·爱因斯坦医学院同时使用 IBM Verify 和 HashiCorp Vault——Verify 负责人类身份，Vault 负责应用程序端——在智能体式 AI 在整个机构进一步扩展之前，将非人类身份纳入协调控制之中。
他对其他领导者的建议非常直接：“这是一个我们必须解决的问题——不能把头埋进沙子里。我不会等别人来问我，也不会等监管机构来要求。这是应有的基本安全卫生，也是我们需要做的事情。”
要深入了解，请观看 Bob Kalka 和 Tyler Lynch 的点播网络研讨会《智能体式 IAM 实践：为 AI 智能体强制执行最小权限和可审计性》。
了解 IBM 如何凭借安全认证、单点登录 (SSO) 和自适应访问在访问管理领域处于领先地位，并连续第三年被评为领导者。
AI 智能体与服务创建身份的速度快于团队的管控速度。了解 KuppingerCole 为何将 HashiCorp 评为非人类身份管理领域的总体领导者，以及零信任、动态凭证和基于策略的访问控制如何约束每一个身份。
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1 云安全联盟，2026 年 1 月。
2 Entro Labs，2026 年。