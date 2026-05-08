在智能体式 AI 时代，身份意味着什么：来自 Think 2026 的洞察

在 Think 2026 上发布的 Vault Enterprise 2.0 对于那些希望大规模现代化基于身份的安全的组织来说，是一个重要的进步。

主要更新包括：

通过工作负载身份联合消除长期凭据

自动化凭据生命周期管理

为大规模和新兴工作负载提供高性能加密

所有这些更新都直接对应上面提到的运行时安全要点。没有长期凭据就意味着没有持久特权；而自动化生命周期管理正是让短暂、即时的访问以机器速度工作的关键。

Vault 2.0 也与 IBM 在智能体时代更广泛的身份管理方法保持一致——即 IBM Verify 处理人类身份，Vault 处理非人类身份——为安全团队提供跨两者的统一协调视图。

对于开始部署智能体系统的组织来说，Vault 2.0 是加强基于身份的安全所必需的基础层。