人工智能 IT 自动化

引入机器身份管理以强化非人类身份的 IAM

这一新方法确保每个数字实体——无论人类还是机器——均经过身份验证、授权并持续验证。

发布日期 2025年11月17日
一位女性正在笔记本电脑前工作，周围环绕着云朵、信用卡与指纹图案。

机器身份管理 (MIM) 是传统身份与访问管理的重要演进，旨在保障并治理各类非人类实体，例如 API、容器、物联网设备、工作负载及自动化服务。

传统 IAM 主要关注人类用户，而 MIM 将身份治理范围扩展至混合云与多云环境中快速增长的非人类交互。这一新方法确保每个数字实体——无论人类还是机器——均经过身份验证、授权并持续验证。

助力管理未受监管的凭据

如今，组织正经历非人类身份（如设备、API 和服务）的指数级增长，其数量已是人类身份的 40 余倍

若缺乏妥善治理，这些未受管理的凭据会迅速成为隐蔽漏洞，使组织面临潜在安全威胁。实施 MIM 可提供应对这一挑战的全面解决方案。通过保护数字系统中使用的证书、密钥与令牌，MIM 能显著降低凭据泄露或滥用的风险，从而扩大安全覆盖范围。

MIM 还通过自动化提升运营效率，简化机器凭据的发现、签发、更新与吊销流程，最大限度减少人工错误与管理负担。借助对所有机器身份的集中可视化，组织能够确保符合零信任、NIST 和 ISO 27001 等框架要求的合规与审计就绪状态。

通过预防证书过期与管理不善相关问题，MIM 有助于减少服务中断与停机，确保运营更顺畅。最终，MIM 通过将组织的零信任原则延伸至机器通信——执行最小权限、持续验证及使用短期有效凭据，从而强化企业的零信任安全态势。

通过 MIM 保障数字凭据安全

MIM 专注于保护非人类实体用于安全认证与通信的数字凭据。

机器身份生命周期包含若干关键阶段，旨在确保组织数字生态中所有非人类凭据的完整可视性、控制力与安全性。

  • 发现与清点：识别跨本地环境、云环境及边缘环境的所有机器身份。
  • 分类与确权：将每个凭据映射至其特定用途、指定所有者及相关访问级别，以建立问责机制与上下文关联。
  • 签发与配置：遵循最小权限策略签发凭据，确保每个机器或服务仅获取其实际所需的访问权限。
  • 轮换与更新阶段：专注于实现证书与密钥更新的自动化，降低因凭据过期或陈旧引发的风险。
  • 撤销与注销：当服务停用时，确保及时移除相关凭据，防止未授权访问。
  • 监控与治理：通过审计与策略驱动自动化实现持续监督，强化合规性并在全生命周期内维护所有机器身份的完整性。

指导有效机器身份管理的关键原则植根于最小权限、零信任和自动化。

  • 最小权限原则确保每个机器身份仅被授予执行其预期功能所必需的最低访问权限，从而最大限度减小潜在攻击面。
  • 零信任通过持续验证和监控所有机器间交互来扩展此安全态势，确保任何实体都不会因其位置或先前的验证而被默认信任。
  • 最后，自动化对于在现代动态云原生环境中实现可扩展性与精确性至关重要——使组织能够高效管理日益增长的机器身份，同时减少人工操作及人为错误风险。

解决易被忽视的关键挑战

实施有效的机器身份管理 (MIM) 解决方案可帮助组织克服传统身份框架中常被忽视的若干关键挑战。

一个主要问题是存在无人维护或权限过高的机器身份，这些问题会随时间积累，若管理不当将构成重大安全风险。MIM 还能处理隐蔽的“影子”凭据——即存在于正式身份与访问管理 (IAM) 系统之外，从而脱离可视性与治理控制的机器身份。另一常见挑战是密钥蔓延，即硬编码的 API 密钥或静态令牌散布在各类应用程序和环境中，增加了未经授权访问或凭据泄露的风险。

MIM 弥补了非人类实体在生命周期管理中的空白，确保每个机器身份从创建到退役的整个过程都能得到妥善发现、跟踪和治理。

实际用例：

MIM 在广泛的实际用例中发挥着关键作用，增强了复杂数字环境中的安全性和运营一致性。

  • 在微服务认证中，MIM 通过签发和管理短期证书或令牌，确保分布式应用程序内部的服务间通信安全可靠，使每次交互都经过身份验证和授权。
  • 在物联网设备治理领域，制造商利用 MIM 对连接设备进行身份验证，并在设备全生命周期内自动轮换和撤销其凭据，从而防范滥用或入侵风险。
  • 对于在多云环境中运营的组织，MIM 在 AWS、Azure 和 Google Cloud 等平台间提供了统一的策略执行与证书管理层，帮助维持一致的安全控制与可视性，不受基础设施多样性的影响。

确保机器身份安全

通过采用结构化、自动化且符合零信任理念的方法来保护和管理机器身份，组织能够强化整体网络安全态势，降低运营风险，并确保所有数字交互中的无缝信任。

通过 IBM Security Verify 进一步了解如何保护机器身份并推进 IAM 战略——该统一平台可帮助您实施零信任、自动化身份治理，并保护混合云环境中的人类与非人类访问。

Rakesh Thalla

Security Architect - Identity and Access Management