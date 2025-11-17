引入机器身份管理以强化非人类身份的 IAM
这一新方法确保每个数字实体——无论人类还是机器——均经过身份验证、授权并持续验证。
机器身份管理 (MIM) 是传统身份与访问管理的重要演进，旨在保障并治理各类非人类实体，例如 API、容器、物联网设备、工作负载及自动化服务。
传统 IAM 主要关注人类用户，而 MIM 将身份治理范围扩展至混合云与多云环境中快速增长的非人类交互。这一新方法确保每个数字实体——无论人类还是机器——均经过身份验证、授权并持续验证。
如今，组织正经历非人类身份（如设备、API 和服务）的指数级增长，其数量已是人类身份的 40 余倍。
若缺乏妥善治理，这些未受管理的凭据会迅速成为隐蔽漏洞，使组织面临潜在安全威胁。实施 MIM 可提供应对这一挑战的全面解决方案。通过保护数字系统中使用的证书、密钥与令牌，MIM 能显著降低凭据泄露或滥用的风险，从而扩大安全覆盖范围。
MIM 还通过自动化提升运营效率，简化机器凭据的发现、签发、更新与吊销流程，最大限度减少人工错误与管理负担。借助对所有机器身份的集中可视化，组织能够确保符合零信任、NIST 和 ISO 27001 等框架要求的合规与审计就绪状态。
通过预防证书过期与管理不善相关问题，MIM 有助于减少服务中断与停机，确保运营更顺畅。最终，MIM 通过将组织的零信任原则延伸至机器通信——执行最小权限、持续验证及使用短期有效凭据，从而强化企业的零信任安全态势。
MIM 专注于保护非人类实体用于安全认证与通信的数字凭据。
机器身份生命周期包含若干关键阶段，旨在确保组织数字生态中所有非人类凭据的完整可视性、控制力与安全性。
指导有效机器身份管理的关键原则植根于最小权限、零信任和自动化。
实施有效的机器身份管理 (MIM) 解决方案可帮助组织克服传统身份框架中常被忽视的若干关键挑战。
一个主要问题是存在无人维护或权限过高的机器身份，这些问题会随时间积累，若管理不当将构成重大安全风险。MIM 还能处理隐蔽的“影子”凭据——即存在于正式身份与访问管理 (IAM) 系统之外，从而脱离可视性与治理控制的机器身份。另一常见挑战是密钥蔓延，即硬编码的 API 密钥或静态令牌散布在各类应用程序和环境中，增加了未经授权访问或凭据泄露的风险。
MIM 弥补了非人类实体在生命周期管理中的空白，确保每个机器身份从创建到退役的整个过程都能得到妥善发现、跟踪和治理。
MIM 在广泛的实际用例中发挥着关键作用，增强了复杂数字环境中的安全性和运营一致性。
通过采用结构化、自动化且符合零信任理念的方法来保护和管理机器身份，组织能够强化整体网络安全态势，降低运营风险，并确保所有数字交互中的无缝信任。
通过 IBM Security Verify 进一步了解如何保护机器身份并推进 IAM 战略——该统一平台可帮助您实施零信任、自动化身份治理，并保护混合云环境中的人类与非人类访问。