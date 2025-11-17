引入机器身份管理以强化非人类身份的 IAM

如今，组织正经历非人类身份（如设备、API 和服务）的指数级增长，其数量已是人类身份的 40 余倍。

若缺乏妥善治理，这些未受管理的凭据会迅速成为隐蔽漏洞，使组织面临潜在安全威胁。实施 MIM 可提供应对这一挑战的全面解决方案。通过保护数字系统中使用的证书、密钥与令牌，MIM 能显著降低凭据泄露或滥用的风险，从而扩大安全覆盖范围。

MIM 还通过自动化提升运营效率，简化机器凭据的发现、签发、更新与吊销流程，最大限度减少人工错误与管理负担。借助对所有机器身份的集中可视化，组织能够确保符合零信任、NIST 和 ISO 27001 等框架要求的合规与审计就绪状态。

通过预防证书过期与管理不善相关问题，MIM 有助于减少服务中断与停机，确保运营更顺畅。最终，MIM 通过将组织的零信任原则延伸至机器通信——执行最小权限、持续验证及使用短期有效凭据，从而强化企业的零信任安全态势。