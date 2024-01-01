IBM 在 Kuppingercole 的《客户 IAM 报告》中被评为全部 4 个类别的领导者

良好的客户身份和访问管理 (CIAM) 解决方案可改善客户体验。本报告概述了客户身份和访问管理 (CIAM) 市场，同时还提供相关指南来帮助您找到最能符合组织需求的解决方案。