随着组织对 IAM 解决方案进行现代化改造，旧版应用程序常常由于缺乏资金、时间或修改现有应用程序身份验证流程的能力而被放弃。IBM Application Gateway：
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Application Gateway 可与所有主流身份提供商无缝集成，包括 IBM Verify、Okta、Microsoft Entra ID、Ping 和任何兼容的 OIDC OP，能够将现代身份验证机制扩展到旧版应用程序，而无需代码集成。
无需代码集成 Application Gateway，支持用户使用与现代应用程序相同的身份验证登录旧版应用程序。
轻松管理和执行一致的用户策略，遵守不断变化的法规条例，全面了解整个企业的身份信息，而无需增加预算或提升技能。
了解有效的身份架构如何能帮助消除孤岛，简化多个来源和跨平台的身份管理任务。
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