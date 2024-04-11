主页 安全性 Verify Application Gateway IBM Application Gateway
轻松将现代身份验证功能扩展至旧版应用程序，而无需修改代码
开始免费试用 阅读 2023 年 Gartner Magic Quadrant™
人物头像上覆盖着指纹、云、放大镜、复选标记图标
对旧版应用程序的身份验证机制进行现代化改造

随着组织对 IAM 解决方案进行现代化改造，旧版应用程序常常由于缺乏资金、时间或修改现有应用程序身份验证流程的能力而被放弃。IBM Application Gateway：

  • 通过无代码集成将现代高级身份验证功能（如密钥）扩展至旧版应用程序
  • 支持企业在所有应用程序中缔造一致的用户体验
  • 创建用户流集成式视图，帮助降低风险并提高合规性
  • 与产品无关，只需几分钟即可完成配置，与所有主要身份功能提供商无缝集成
  • 包括用于性能、可扩展性和配置的原生 Kubernetes 集成，无额外的依赖项
 如需了解更多信息，请预约安全专家咨询会议
与我们一起探讨身份架构编排及其如何简化身份管理。

查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和身份保护建议

 报告

阅读解决方案简介：利用身份架构解决当今的身份挑战
Gartner 最新报告：什么是身份架构？了解身份架构如何实现持续控制和可见性
优势 轻松更新旧版应用程序

Application Gateway 可与所有主流身份提供商无缝集成，包括 IBM Verify、Okta、Microsoft Entra ID、Ping 和任何兼容的 OIDC OP，能够将现代身份验证机制扩展到旧版应用程序，而无需代码集成。

 缔造积极且一致的用户体验

无需代码集成 Application Gateway，支持用户使用与现代应用程序相同的身份验证登录旧版应用程序。

 改善安全状况

轻松管理和执行一致的用户策略，遵守不断变化的法规条例，全面了解整个企业的身份信息，而无需增加预算或提升技能。
购买方式

联系 IBM 专家，探讨 Application Gateway 的定价选项。
线性回归资源 消除混合环境身份解决方案的复杂性

了解有效的身份架构如何能帮助消除孤岛，简化多个来源和跨平台的身份管理任务。

EMA 2024 年影响简报 - IBM IAM 解决方案

了解 IBM Verify 的增强型身份和访问管理 (IAM) 新功能。

 将混合云中分散的身份碎片巧妙地融合

了解如何使用 IBM Verify 处理身份碎片。
相关产品 身份结构解决方案

构建与产品无关的身份结构有助于企业降低身份管理的复杂性。

 IBM Verify Directory

通过强大的可扩展容器化目录解决方案整合并统一企业的身份管理。

 IBM Verify Trust

在 IAM 系统中注入风险置信度，以提供更智能的认证。

 深入了解更多 Verify 产品
采取后续步骤

立即联系 IBM 专家，并开始使用 Application Gateway。