主页 安全性 Verify Directory IBM Verify Directory
通过强大的可扩展容器化目录解决方案整合并统一企业的身份管理。
阅读 2023 年 Gartner Magic Quadrant™
抽象拼贴画，其中附有人物图标、建筑物图像，以及覆盖着垂直矩形图案的编辑后的登录名称与密码
使用供应商中立的权威目录消除身份孤岛

尽管进行了大量网络投资，身份仍已成为最主要的攻击媒介，61% 的泄漏事件均涉及凭证被盗或滥用1。各种云环境激增，每个环境都有自己的身份机制，再加上旧版系统十分复杂，因此无法全面了解情况，形成了支离破碎的身份孤岛，而且风险还在不断增加。

IBM Verify Directory 可与您现有的身份工具无缝集成，可以帮助组织：

  • 消除身份孤岛
  • 创建高度可扩展的可用云原生目录
  • 为身份威胁检测和响应 (ITDR) 打好基础
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数

2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。

《EMA 2024 年影响简报 - IBM 身份和访问管理 (IAM)》。阅读报告
Gartner 最新报告：什么是身份架构？了解身份架构如何实现持续控制和可见性
优势 消除身份孤岛

在整个环境中为任何给定身份创建统一的权威视图。IBM 可提供单一可信信息源、管理和执行能力，解锁更多智能、富有洞察力的用例以及威胁检测，同时支持企业构建身份架构。

 可扩展、具备弹性和云原生

通过最大规模的部署进行扩展，包括数亿个身份和每秒超过 5,000 次登录。通过灵活的部署选项，可以支持多云和混合部署模型的最新操作系统要求及 Kubernetes 要求。

 加强风险防范

IBM Verify 通过统一保管身份配置文件，为准确实现威胁检测和响应打好了基础。在整个企业中破天荒地实现用户、设备和系统的可视化，有助于制定明智的决策，推动实现业务目标。
购买方式

联系 IBM 专家，探讨 Verify Directory 的定价选项。
线性回归资源 消除混合环境身份解决方案的复杂性

了解有效的身份架构如何能帮助消除孤岛，简化多个来源和跨平台的身份管理任务。

 EMA 2024 年影响简报 - IBM IAM 解决方案

了解 IBM Verify 的增强型身份和访问管理 (IAM) 新功能。

 订阅最新安全资讯

从 IBM 时事通讯获取安全类主题的最新资讯。
相关产品 Application Gateway

对需要修改代码的旧版应用程序的身份验证机制进行现代化改造。

 IBM Verify Trust

在 IAM 系统中注入风险置信度，以提供更智能的认证。

 IBM Verify Identity

增加深入的环境、情报和安全性，帮助做出有关哪些用户应有权访问组织的数据和应用程序的决策。

 深入了解更多 Verify 产品
采取后续步骤

咨询 IBM 专家，立即开始使用 Verify Directory。