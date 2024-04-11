尽管进行了大量网络投资，身份仍已成为最主要的攻击媒介，61% 的泄漏事件均涉及凭证被盗或滥用1。各种云环境激增，每个环境都有自己的身份机制，再加上旧版系统十分复杂，因此无法全面了解情况，形成了支离破碎的身份孤岛，而且风险还在不断增加。

IBM Verify Directory 可与您现有的身份工具无缝集成，可以帮助组织：