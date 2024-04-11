尽管进行了大量网络投资，身份仍已成为最主要的攻击媒介，61% 的泄漏事件均涉及凭证被盗或滥用1。各种云环境激增，每个环境都有自己的身份机制，再加上旧版系统十分复杂，因此无法全面了解情况，形成了支离破碎的身份孤岛，而且风险还在不断增加。
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2023 年，各组织发现因利用身份而引起的网络攻击激增 71%。查看新报告，了解如何能够最好地保护身份。
《EMA 2024 年影响简报 - IBM 身份和访问管理 (IAM)》。阅读报告
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