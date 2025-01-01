深入了解仅按实际使用情况收费的定价方式
IBM Verify 软件根据实际使用情况定价，因此您可按自己的节奏在 Verify 中添加或移除用户，甚至是产品用例。
我们会使用资源单位，对组织在职工群体以及消费者群体和不同产品用例之间的动态使用情况进行量化。
使用此工具可估算用人相关用例的成本，例如员工、承包商、市民、学生或教职员工。该计算基于定期访问应用程序的个人的登录频率。
对于客户用例，请联系销售代表以获取定制估价。
在此处安排会谈以讨论您的定价选项。
查看 IBM 业务合作伙伴目录，找到您的最佳选择。
配置指南和应用程序内帮助可以助您快速入门。
** 单点登录 (SSO)、多重身份验证 (MFA) 和自适应访问均根据每个用例的每月活跃用户总数来定价。如果用户每月活跃次数少于一次，则费用会降低。
*** 生命周期和资源调配均根据每个用例的用户总数来定价。
免责声明：此工具旨在方便您估算 IBM Verify 所需资源单元的数量。该工具中发生的错误都是无意的，并且会在引起 IBM 注意后立即得到更正。如果发生任何此类错误，客户仍有责任获取每个相关程序或服务的订阅或许可证，并遵守每个相关程序或服务要求的授权使用级别，而无法免除这些责任。确定建议、报价或订单中使用的实际数字时，必须以相关声明以及特定程序的许可证信息或是服务描述文档为依据。