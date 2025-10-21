智能体式 AI 通过 IBM Verify Identity Protection 满足身份安全需求

智能体式 AI 的时代已经到来。自主系统不仅能执行指令，还能做出决策、采取行动，并以机器速度加速创新。从自动化金融交易到管理网络安全工作流程，这些数字化团队成员正在改变销售、财务、人力资源、IT 和安全等各个领域的运营。智能体式 AI 可以放大我们的努力，使我们更加高效。

然而，借助智能体式 AI 驱动创新的自主性同样可能引发重大安全漏洞，不仅会提升生产力，还会增加风险。根据 2025 数据泄露成本报告，63% 的组织缺乏 AI 安全和治理政策。

IBM 的 X-Force Threat Intelligence Index 报告发现，30% 的数据泄露始于基于身份的攻击，而旧版身份和访问管理 (IAM) 工具从未为自主、自我引导的身份而设计。随着智能体式 AI 的普及，组织面临着不受管理的 AI 智能体、影子访问风险以及全新的攻击面。

在这个自主身份与自动化工具的时代，为了保持领先地位，企业需要一种以可见性、控制和治理为核心的新安全范式。IBM Verify Identity Protection (VIP) 使组织能够保护智能体式 AI，同时保持速度、创新和信任。