智能体式 AI 通过 IBM Verify Identity Protection 满足身份安全需求

智能体式 AI 的时代已经到来。自主系统不仅能执行指令，还能做出决策、采取行动，并以机器速度加速创新。从自动化金融交易到管理网络安全工作流程，这些数字化团队成员正在改变销售、财务、人力资源、IT 和安全等各个领域的运营。智能体式 AI 可以放大我们的努力，使我们更加高效。
然而，借助智能体式 AI 驱动创新的自主性同样可能引发重大安全漏洞，不仅会提升生产力，还会增加风险。根据 2025 数据泄露成本报告，63% 的组织缺乏 AI 安全和治理政策。
IBM 的 X-Force Threat Intelligence Index 报告发现，30% 的数据泄露始于基于身份的攻击，而旧版身份和访问管理 (IAM) 工具从未为自主、自我引导的身份而设计。随着智能体式 AI 的普及，组织面临着不受管理的 AI 智能体、影子访问风险以及全新的攻击面。
在这个自主身份与自动化工具的时代，为了保持领先地位，企业需要一种以可见性、控制和治理为核心的新安全范式。IBM Verify Identity Protection (VIP) 使组织能够保护智能体式 AI，同时保持速度、创新和信任。
最近的科技大会上涌现出一波智能体式 AI 的发布，从安全助手到自动化 IT 机器人。但分析师警告称存在智能体伪装现象：将简单的自动化重新包装为完全自主的 AI。
Forrester 警告称，许多所谓的智能体实际上只是特定任务脚本，而非协调运作的系统。Gartner 预测，到 2027 年，超过 40% 的智能体式 AI 项目将因缺乏价值或治理问题而被取消。
对于安全负责人来说，清晰至关重要。考虑一下用于安全领域的智能体式 AI 与为智能体式 AI 提供安全之间的区别：
安全领导者了解不同类型 AI 智能体之间的差异也很重要。
自主智能体代表着企业 IT 的根本性转变：
然而，这种快速的创新也造成了一些关键的盲点，包括以下几点：
旧版 IAM 以及身份治理和管理 (IGA) 系统并非专为这个动态的、自主世界而设计。企业需要专为智能体式 AI 打造的实时可观测性、最小权限管控及行为分析能力。
保障智能体式 AI 的安全不仅仅是科技问题；它关乎为身份安全、可见性和控制建立强大的基础。以下是当今安全领导者可以采取的 4 个步骤：
借助这 4 项最佳实践，组织可以自信地采用智能体式 AI，同时保持安全性、合规性和运营弹性。IBM Verify Identity Protection 是帮助组织将这些最佳实践变为现实的合适工具。
IBM Verify Identity Protection 提供专为现代混合型企业构建的身份可观测性和 AI 驱动的威胁检测功能。借助 VIP，安全团队可以获得：
智能体式 AI 通过自动化工作流、加速决策和解锁企业效率来提供变革潜力。但如果没有适当的控制措施，它还会引入未管理的身份、影子访问和更高的安全漏洞风险。
IBM Verify Identity Protection 为安全负责人提供了安全扩展智能体式 AI 所需的可见性、自动化与治理能力，实现在不牺牲信任与合规性的前提下推动创新。