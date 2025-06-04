IBM Verify Privileged Identity

IBM Verify Privilege Vault 以前称为 IBM® Secret Server，它提供强大的密码存储、审计和特权访问控制。识别并保护企业范围内的所有服务、应用程序、管理员和根帐户。使用 Privilege Vault Analytics 和 Privilege Vault Remote 扩展解决方案，以提供更全面的保护。