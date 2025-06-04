IBM Verify Privileged Identity

在端点和混合多云环境中发现、控制、管理和保护特权帐户
运行免费特权帐户发现功能 预约实时演示
一只眼睛上面覆盖着各种图标。

主动保护特权帐户

通过为特权用户提供关键系统、数据和功能的更高访问权限，建立对他们的信任。但他们的高级授权需要经过审查、监控和分析，以保护您的资源免受网络安全威胁和凭据滥用。研究发现，多达 40% 的内部网络攻击和特权用户有关。¹

IBM® Verify Privilege 产品由 Delinea 提供支持，该产品支持零信任战略，帮助最大限度地降低企业风险。
优势
管理特权帐户

发现未知帐户。自动重置密码。监控异常活动。在整个生命周期内管理、保护和审计特权帐户。
执行端点安全

识别具有管理特权的设备、服务器和其他端点，以执行特权安全、控制应用程序权限并减少对支持团队的影响。
保护开发运维机密

通过平台中立的高速存储，集中管理机密、执行访问并生成自动日志记录跟踪。

您的 Verify Privilege 用例是什么？

Formerly IBM Securityâ„¢ Secret Server, IBM Securityâ„¢ Verify Privilege Vault offers powerful password vaulting, auditing and privileged access
密码存储

IBM Verify Privilege Vault 以前称为 IBM® Secret Server，它提供强大的密码存储、审计和特权访问控制。识别并保护企业范围内的所有服务、应用程序、管理员和根帐户。使用 Privilege Vault Analytics 和 Privilege Vault Remote 扩展解决方案，以提供更全面的保护。
端点管理数据仪表板屏幕截图
端点控制

借助 IBM Verify Privilege Manager，企业和快速发展的组织可以通过端点特权和应用程序控制来阻止基于恶意软件的风险。通过删除服务器和设备的本地管理权限，减轻因利用应用程序造成的现代安全威胁。
管理政策数据仪表板屏幕截图
政策管理

使用 Active Directory 和 IBM Verify Privilege Server Suite 在本地管理全局特权访问。通过认证、特权提升以及审计监控集中管理策略。

 阅读产品简介
编码活动屏幕截图
管理开发运维机密

基于云的高速 IBM Verify Privilege DevOps Vault 可集中管理机密、执行访问并提供自动日志记录跟踪。

 阅读产品简介
管理仪表板屏幕截图
管理服务帐户

使用 Verify Privilege Account Lifecycle Manager 控制在网络上运行的服务帐户的创建、管理和停用。使用基于角色的权限减少蔓延问题。

 阅读产品简介
Formerly IBM Securityâ„¢ Secret Server, IBM Securityâ„¢ Verify Privilege Vault offers powerful password vaulting, auditing and privileged access
密码存储

IBM Verify Privilege Vault 以前称为 IBM® Secret Server，它提供强大的密码存储、审计和特权访问控制。识别并保护企业范围内的所有服务、应用程序、管理员和根帐户。使用 Privilege Vault Analytics 和 Privilege Vault Remote 扩展解决方案，以提供更全面的保护。
端点管理数据仪表板屏幕截图
端点控制

借助 IBM Verify Privilege Manager，企业和快速发展的组织可以通过端点特权和应用程序控制来阻止基于恶意软件的风险。通过删除服务器和设备的本地管理权限，减轻因利用应用程序造成的现代安全威胁。
管理政策数据仪表板屏幕截图
政策管理

使用 Active Directory 和 IBM Verify Privilege Server Suite 在本地管理全局特权访问。通过认证、特权提升以及审计监控集中管理策略。

 阅读产品简介
编码活动屏幕截图
管理开发运维机密

基于云的高速 IBM Verify Privilege DevOps Vault 可集中管理机密、执行访问并提供自动日志记录跟踪。

 阅读产品简介
管理仪表板屏幕截图
管理服务帐户

使用 Verify Privilege Account Lifecycle Manager 控制在网络上运行的服务帐户的创建、管理和停用。使用基于角色的权限减少蔓延问题。

 阅读产品简介
客户成功案例
一艘载着一排排五颜六色集装箱的货船鸟瞰图。
VLI 令访问提速 99%

VLI 使用 IBM SVerify Privilege 将用户访问请求提高了 99%，从而消除延迟，更快、更安全地运输货物。

 阅读 VLI 成功案例
夜色下灯火通明的银行大楼。
CIP 自动执行零信任战略

Commercial International Bank (CIB) 在 IBM® Security 的帮助下实现数字安全现代化并进而执行零信任战略。

 阅读 CIP 成功案例
映出树木镜像的大型玻璃建筑物。
IBM 为超过 2,700 万用户简化了 IAM 管理

IBM Office of the CIO 建立了面向未来的数字化认证，以简化受保护的身份和访问。

 阅读 IBM CIO 的成功案例

相关服务产品

IBM 特权访问管理 (PAM) 服务

利用 PAM 服务来提供完全托管的生命周期解决方案，以支持零信任战略。

IBM Verify Identity Governance

获得对特权身份的集中式管理，并针对特权用户执行单点登录、多重身份验证和自适应访问。

访问管理

制定有关哪些用户有权访问组织内部或云端的数据和应用程序的决策时，增加深入的背景信息、情报和安全性。

CIAM 解决方案

为客户、合作伙伴和居民提供充满吸引力且安全有保障的现代化数字体验。

报告

2024 年 Gartner Magic Quadrant 报告
了解 IBM 在最新《Gartner Magic Quadrant：访问管理》中的定位。
2024 年数据泄露成本报告
数据泄露成本创历史新高 – 寻找尽可能降低费用的策略。
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
查看 2024 年 X-Force 威胁情报指数，获取关于攻击者策略和保护身份的深入洞察和建议。
采取下一步行动

咨询 IBM 专家，立即开始使用 Verify Privileged Identity。

 免费试用 预约实时演示