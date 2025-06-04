IBM Verify Privileged Identity

通过为特权用户提供关键系统、数据和功能的更高访问权限，建立对他们的信任。但他们的高级授权需要经过审查、监控和分析，以保护您的资源免受网络安全威胁和凭据滥用。研究发现，多达 40% 的内部网络攻击和特权用户有关。¹
IBM® Verify Privilege 产品由 Delinea 提供支持，该产品支持零信任战略，帮助最大限度地降低企业风险。
发现未知帐户。自动重置密码。监控异常活动。在整个生命周期内管理、保护和审计特权帐户。
识别具有管理特权的设备、服务器和其他端点，以执行特权安全、控制应用程序权限并减少对支持团队的影响。
通过平台中立的高速存储，集中管理机密、执行访问并生成自动日志记录跟踪。
VLI 使用 IBM SVerify Privilege 将用户访问请求提高了 99%，从而消除延迟，更快、更安全地运输货物。
Commercial International Bank (CIB) 在 IBM® Security 的帮助下实现数字安全现代化并进而执行零信任战略。
IBM Office of the CIO 建立了面向未来的数字化认证，以简化受保护的身份和访问。
利用 PAM 服务来提供完全托管的生命周期解决方案，以支持零信任战略。
获得对特权身份的集中式管理，并针对特权用户执行单点登录、多重身份验证和自适应访问。
制定有关哪些用户有权访问组织内部或云端的数据和应用程序的决策时，增加深入的背景信息、情报和安全性。
为客户、合作伙伴和居民提供充满吸引力且安全有保障的现代化数字体验。