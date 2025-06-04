利用生命周期、合规和分析功能，在本地和云端提供、审计并报告用户访问与活动
借助更高效的风险建模方法，通过生命周期、合规性和分析功能来提供、审计和报告用户访问与活动。
IBM® Verify Identity Governance 不使用基于角色的身份治理策略，而是使用业务活动（例如，创建采购订单）来管理职责分离 (SoD) 违规事件。由于这些活动比角色更加静态，因此它们可以与具体任务关联，更重要的是采用审计员与合规经理的语言。
简化全面供应和自助服务请求，加快员工入职、离职或管理工作。增强密码同步功能，支持单点登录。
通过闭环合规性、数据治理功能和 GDPR 控制，消除 IT 审计方面的手动工作。
做出适当的访问决策，推动风险和合规经理快速识别 SoD 违规行为，包括 SAP 违规行为。
身份分析实现对风险用户和内部威胁的可视化洞察，有助于检测行为异常并在 Verify Governance 中暂停帐户。
为了保护业务、保护资产并管理用户访问，VLI 集成并部署了 IBM® IAM 系列解决方案，其中包括 Verify Governance。
埃及最大的私人银行 Commercial International Bank S.A.E. 简化了 IAM 和身份治理，通过数字安全战略克服相关障碍。
发现、控制、管理和保护组织内的特权帐户，并与 Verify Identity Governance 集成。
了解推动员工队伍现代化的领先云原生及本地部署身份和访问管理解决方案。
跨所有应用程序和系统提供顺畅无阻的体验旅程，从而提高顾客满意度和用户注册率。
通过现代、安全且可抵御网络钓鱼的身份验证方法，确保所有组织资源安全无虞。