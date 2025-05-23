Exostar 与 IBM 合作解决严格监管行业的第三方访问治理和管理的复杂性。为了克服这一挑战，Exostar 实施了 IBM Verify Identity Governance 来扩展 Access: One 提供的服务，并管理本地和云环境中的细粒度访问权限。

IBM Verify Identity Governance 提供了聚合和关联不同身份和访问权限的功能，并将它们转化为易于解释和管理的业务驱动型策略。通过与 Access: One 集成，该解决方案提供了一个全功能身份治理基础设施，其设计围绕业务需求而非 IT 限制，有助于确保提升灵活性和控制力。

Exostar 选择 IBM Verify Identity Governance，主要考量其广泛的功能覆盖与便捷的集成特性。该解决方案创建双向代理适配器的能力尤其突出，通过IBM Verify Identity Governance 的分析建模功能，简化了从 Access: One 提取身份数据的流程。Exostar 和 IBM 双方技术团队协同实施解决方案，Exostar 充分利用 IBM Verify 解决方案细粒度的身份治理能力，最终向市场交付了差异化的解决方案。

通过预测性和规范性分析，IBM Verify Identity Governance 增强了 Access: One，使其具有更深入的身份洞察分析，包括对自适应分析、授权和风险评分的机器学习支持，从而优化了治理结果。IBM Verify Identity Governance 基于业务活动的方法重新定义了职责分离 (SoD) 建模，从传统的角色间比较转变为更有效、合规性驱动的框架。Exostar 利用 IBM Verify 的 REST API 促进 Exostar 客户生态系统的更深入集成和治理扩展。

由此，Exostar 可在数分钟内通过 Access: One 完成业务合作伙伴与供应商的快速接入，既为合作方提供联合单点登录功能，又通过委托管理权限使合作伙伴能自主管理其用户体系。整个过程通过以业务为中心的界面实现，可将复杂权限配置转化为易于理解的业务规则。通过与 IBM 合作部署的 Access: One 及 IBM Verify Identity Governance 解决方案，企业能获得贯穿供应链的访问权限、特权及活动无与伦比的可见性，在强化安全性的同时通过统一治理框架集中管控。