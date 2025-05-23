Exostar 为高度监管行业的合作伙伴协作提供值得信赖的平台，并提供专门设计用于解决跨供应链和价值链协作复杂性的解决方案。Exostar 的业务遍及全球 175 个国家或地区，为航空航天、国防、银行和制药等行业超过 200,000 个组织提供安全访问。
当今企业依赖供应商、合作伙伴和其他第三方等多层生态体系实现业务成功。这种合合作要求企业领导者向第三方开放其企业敏感内部数据与系统的访问权限。随着业务扩展，海量身份治理流程日趋复杂耗时，企业持续面临基于身份的网络攻击风险与法规合规挑战。
Exostar 认识到 Access: One 身份和访问管理平台需要强大且高效的治理。借助此平台，Exostar 客户可以简化和自动化访问管理流程，降低与向第三方开放访问权限相关的风险，并保护他们的资产免遭泄露。
Exostar 与 IBM 合作解决严格监管行业的第三方访问治理和管理的复杂性。为了克服这一挑战，Exostar 实施了 IBM Verify Identity Governance 来扩展 Access: One 提供的服务，并管理本地和云环境中的细粒度访问权限。
IBM Verify Identity Governance 提供了聚合和关联不同身份和访问权限的功能，并将它们转化为易于解释和管理的业务驱动型策略。通过与 Access: One 集成，该解决方案提供了一个全功能身份治理基础设施，其设计围绕业务需求而非 IT 限制，有助于确保提升灵活性和控制力。
Exostar 选择 IBM Verify Identity Governance，主要考量其广泛的功能覆盖与便捷的集成特性。该解决方案创建双向代理适配器的能力尤其突出，通过IBM Verify Identity Governance 的分析建模功能，简化了从 Access: One 提取身份数据的流程。Exostar 和 IBM 双方技术团队协同实施解决方案，Exostar 充分利用 IBM Verify 解决方案细粒度的身份治理能力，最终向市场交付了差异化的解决方案。
通过预测性和规范性分析，IBM Verify Identity Governance 增强了 Access: One，使其具有更深入的身份洞察分析，包括对自适应分析、授权和风险评分的机器学习支持，从而优化了治理结果。IBM Verify Identity Governance 基于业务活动的方法重新定义了职责分离 (SoD) 建模，从传统的角色间比较转变为更有效、合规性驱动的框架。Exostar 利用 IBM Verify 的 REST API 促进 Exostar 客户生态系统的更深入集成和治理扩展。
由此，Exostar 可在数分钟内通过 Access: One 完成业务合作伙伴与供应商的快速接入，既为合作方提供联合单点登录功能，又通过委托管理权限使合作伙伴能自主管理其用户体系。整个过程通过以业务为中心的界面实现，可将复杂权限配置转化为易于理解的业务规则。通过与 IBM 合作部署的 Access: One 及 IBM Verify Identity Governance 解决方案，企业能获得贯穿供应链的访问权限、特权及活动无与伦比的可见性，在强化安全性的同时通过统一治理框架集中管控。
通过实施 IBM Verify Identity Governance，Exostar 已经实现了显著的优势，包括将 10,000 多项授权、权限和属性转换为几百个业务角色，并将认证和合规相关活动从数月减少到数周。合作伙伴用户现在可以在 4 小时内加入和配置对关键应用程序的访问权限，而之前则需要 5 天。
此外，通过使用 IBM Verify Identity Governance 的自动化功能，Exostar 通过自动采用帐户和删除孤立帐户（约占活跃帐户的 15%）降低了业务风险。
Exostar 将服务台工单量减少 35% 以上，因此已经能够将他们的客户效率提高到新的水平。这些减少与密码重置和帐户解锁请求有关，使智能体可以专注于更复杂的查询。
随着 Exostar 业务规模持续扩展，该公司将继续深化应用 IBM Verify，持续增强身份和访问管理功能。
Exostar 为高度监管行业的合作伙伴协作提供值得信赖的平台，并提供用于解决跨供应链和价值链协作复杂性的解决方案。Exostar 成立于 2000 年，现已发展成为身份和访问管理解决方案的领先提供商，专注于安全性、合规性和风险缓解。该公司总部位于美国，在印度、英国和澳大利亚设有办事处。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。