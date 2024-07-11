IBM 的身份威胁检测和响应 (ITDR) 与身份安全状况管理 (ISPM) 解决方案可为您提供跨云端、SaaS 和本地应用程序所用各种孤立 IAM 工具的混合环境中的用户动态的端到端可见性。IBM Verify Identity Protection 提供 ISPM 和 ITDR 功能并通过以下方式来保障您组织的安全：

持续映射每个应用程序中的所有访问流。

检测并修复先前隐藏的安全漏洞，例如影子访问、暴露的资产、受损的身份、未知的 SaaS 应用程序、缺少 MFA 等等。

实现对整个身份识别系统的可见性，从而整合威胁以及

协调并检测漏洞和主动攻击。

IBM Verify Identity Protection 无需任何借助代理或客户端即可轻松部署，并且适用于所有云或网络。它可通过分析并提供对您的安全运营至关重要的可操作身份风险信息，来扩展您现有的网络安全解决方案。