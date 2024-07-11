IBM Verify Identity Protection
预防下一次与身份相关的网络攻击
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在各种几何图形上叠加眼睛、钥匙和编辑过的登录信息的拼贴图像
保护您的组织免受基于身份的攻击

IBM 的身份威胁检测和响应 (ITDR) 与身份安全状况管理 (ISPM) 解决方案可为您提供跨云端、SaaS 和本地应用程序所用各种孤立 IAM 工具的混合环境中的用户动态的端到端可见性。IBM Verify Identity Protection 提供 ISPM 和 ITDR 功能并通过以下方式来保障您组织的安全：

  • 持续映射每个应用程序中的所有访问流。
  • 检测并修复先前隐藏的安全漏洞，例如影子访问、暴露的资产、受损的身份、未知的 SaaS 应用程序、缺少 MFA 等等。
  • 实现对整个身份识别系统的可见性，从而整合威胁以及
    协调并检测漏洞和主动攻击。

IBM Verify Identity Protection 无需任何借助代理或客户端即可轻松部署，并且适用于所有云或网络。它可通过分析并提供对您的安全运营至关重要的可操作身份风险信息，来扩展您现有的网络安全解决方案。

 
优势 IBM Verify Identity Protection 可有效应对引发基于身份的攻击的 3 大根本原因。 消除身份与访问盲点

检测并修复与身份相关的盲点，例如影子资产、
未经授权的本地帐户、缺少多重身份验证 (MFA) 以及
在任意云或平台上使用未经授权的 SaaS 应用程序。

 修复身份基础设施威胁、暴露问题和漏洞

提供先进的身份威胁检测和响应 (ITDR) 功能，
同时附带详细的情境分析，以便实时识别用于创建身份基础设施的各种工具中的暴露问题、威胁和攻击。具体而言，此类工具包括云身份提供程序 (IdP)、本地或混合目录、MFA 解决方案、单点登录 (SSO)、PAM 解决方案等。

 

 身份系统错误配置与违规行为

检测由人为错误、危险的政策偏差以及身份工具（如 MFA、特权访问和 IAM 工具）的实施不充分所导致的易受攻击的错误配置问题。

用例

身份安全状况管理 (ISPM)

掌握任意云或平台上与身份、资产和目录相关的所有动态。此特性可实时检测身份基础设施中与身份相关的盲点，以及可能存在危险的错误配置。

 身份威胁检测和响应 (ITDR)

通过监控所有身份基础设施解决方案来全面检测身份威胁、暴露问题和漏洞，从而利用业界首个企业级 ITDR 来保护身份基础设施。

 身份事件调查和响应

为任意网络威胁或事件提供完整的身份背景信息，以便您快速确定涉及其中的所有身份，并掌握与此事件相关的“人员、内容、时间和位置”。

 基于身份的零信任

凭借全面的身份与访问可见性，主动规划零信任解决方案中应包含的内容。此特性可确保无人能通过零信任解决方案进行未经授权的访问，且无人能绕过该解决方案。

 安全的特权访问

了解特权访问解决方案应包含的内容，其中包括服务帐户和用户。确信您的特权访问解决方案可持续履行其职责，而不会出现任何疏漏。
深入了解其他解决方案
  IBM Verify (SaaS) 通过对多云身份和网络访问进行现代化改造和安全保护，从而降低基于身份的攻击风险。 保障身份安全
  消费者 IAM (CIAM) 解决方案 跨所有应用程序和系统提供顺畅无阻的体验旅程，从而提高顾客满意度和用户注册率。 让消费者满意
  员工队伍 IAM 解决方案 通过现代、安全且可抵御网络钓鱼的身份验证方法，确保所有组织资源安全无虞。 为员工赋能
  Identity Fabric 构建与产品无关的身份结构有助于企业降低混合环境的复杂性。 消除身份孤岛
采取后续步骤

与 IBM Security 专家预约通话，以便探讨威胁检测和响应 (ITDR) 功能。

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