IBM 的身份威胁检测和响应 (ITDR) 与身份安全状况管理 (ISPM) 解决方案可为您提供跨云端、SaaS 和本地应用程序所用各种孤立 IAM 工具的混合环境中的用户动态的端到端可见性。IBM Verify Identity Protection 提供 ISPM 和 ITDR 功能并通过以下方式来保障您组织的安全：
IBM Verify Identity Protection 无需任何借助代理或客户端即可轻松部署，并且适用于所有云或网络。它可通过分析并提供对您的安全运营至关重要的可操作身份风险信息，来扩展您现有的网络安全解决方案。
检测并修复与身份相关的盲点，例如影子资产、
未经授权的本地帐户、缺少多重身份验证 (MFA) 以及
在任意云或平台上使用未经授权的 SaaS 应用程序。
提供先进的身份威胁检测和响应 (ITDR) 功能，
同时附带详细的情境分析，以便实时识别用于创建身份基础设施的各种工具中的暴露问题、威胁和攻击。具体而言，此类工具包括云身份提供程序 (IdP)、本地或混合目录、MFA 解决方案、单点登录 (SSO)、PAM 解决方案等。
检测由人为错误、危险的政策偏差以及身份工具（如 MFA、特权访问和 IAM 工具）的实施不充分所导致的易受攻击的错误配置问题。
掌握任意云或平台上与身份、资产和目录相关的所有动态。此特性可实时检测身份基础设施中与身份相关的盲点，以及可能存在危险的错误配置。
通过监控所有身份基础设施解决方案来全面检测身份威胁、暴露问题和漏洞，从而利用业界首个企业级 ITDR 来保护身份基础设施。
为任意网络威胁或事件提供完整的身份背景信息，以便您快速确定涉及其中的所有身份，并掌握与此事件相关的“人员、内容、时间和位置”。
凭借全面的身份与访问可见性，主动规划零信任解决方案中应包含的内容。此特性可确保无人能通过零信任解决方案进行未经授权的访问，且无人能绕过该解决方案。
了解特权访问解决方案应包含的内容，其中包括服务帐户和用户。确信您的特权访问解决方案可持续履行其职责，而不会出现任何疏漏。