第一个挑战是找到一个合作伙伴来帮助制定计划。CIB 研究并深入了解了可用解决方案的市场。“我们知道创建大量定制会导致非常复杂且难以管理的环境，”Hassan 说，“我们希望确保该平台足够灵活，能够满足我们的要求，并以最少的定制保持开箱即用功能。”

该银行确定 IBM Security® 拥有可以支持 CIB 战略的治理平台。IBM 也可以提供咨询，这对团队来说很重要。咨询方帮助 CIB 根据应用程序建立适当的治理模型。

IBM Security 推出了 IBM Security Guardium®、IBM® Identity and Access Management (IAM)、IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI)、IBM Privileged Access Management (PAM) 和 IBM Security Verify Privilege Manager 解决方案。这些解决方案可以监控银行的数据库、保护敏感服务器、管理合规性、防止职责分离 (SoD) 违规行为、实现 IT 审计自动化并为已识别威胁建立边界。这些功能能够为组织提供更加安全的环境。

第二个挑战是将解决方案集成到传统系统中。CIB 运行一个包含超过 120 个应用程序的复杂 IT 环境。2017 年 7 月开始执行该战略时，团队采取了敏捷方法。

“我们决定专注于为各部门创造业务价值的快速致胜方案，”Hassan 解释说，“我们选择了能够让员工了解自己拥有的敏感权限的应用程序。”

该基础设置与 CIB 的人力资源 (HR) 系统及其域控制器系统集成。然后，它与核心银行应用程序集成，该应用程序于 2018 年 1 月完成。

“当我们启动并运行该系统时，我们开始将越来越多的应用程序与 IBM 解决方案集成，这些应用程序性质很复杂，”Hassan 说。

第三个挑战是知识转移。这是 IBM 顾问在解决方案中不可或缺的另一个领域。IBM 埃及团队在建立内部团队技能组合的同时为 CIB 提供支持。员工学会了故障排除、创建工作流程和集成应用程序以维持日常运营。

“我们依赖 IBM 的专业知识和他们提供的支持。然后，他们将知识移交给本地身份访问管理团队和 CIB，以继续旅程并开始集成越来越多的应用程序，”Hassan 说道。

将战略解决方案集成到 CIB 现有系统的过程中遇到了许多挑战。但团队付出的努力是值得的。