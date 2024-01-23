现在您可能开始看到 IBM CIO 办公室面临的挑战：两个独立的身份和访问管理 (IAM) 平台提供不同的技术以及不同的成熟度、可靠性和功能级别。

这种挑战的规模难以想象。IBM Assured Identity and Cybersecurity Operations 团队支持 5,000 个应用程序、600 余家联合客户公司及其员工以及超过 150,000 个授权群组。仅在 2021 年的一个季度，IBM 身份验证服务就支持了 3570 万次登录。

在当今的竞争环境中，赛场变化多端。Assured Identity and Cybersecurity Operations 团队主管 Daniel Opoku-Frempong 指出，“IBM CIO 组织为整个 IBM 员工队伍、数百万客户以及现在的 Kyndryl 提供关键的身份服务。”

转型 IBM 的身份验证服务需要对基础设施进行重大现代化和整合，以有效地提供大规模的可靠性和安全性。Opoku-Frempong 描述了这一困难：“我们需要在捕获、参与和管理全球数百万用户的用户身份和访问方式方面进行根本性变革。我们再也无法为投资回报率低和上市速度慢找借口，这些问题困扰着旧解决方案所涉及的每个工作流程。