一个身份，畅行无阻：Askari Bank 的数字信任之旅

Askari Bank 利用 IBM® Verify 简化访问管理、强化安全防护并降低帮助台成本

代表 Askari Bank 的插图
实现身份管理现代化，构建安全且可扩展的未来

作为巴基斯坦领先的金融机构之一，Askari Bank 希望解决 IT 成本攀升和运营效率低下的问题。大量的密码重置请求消耗了宝贵的帮助台资源，而手动完成入离职流程则降低了工作效率。在 State Bank of Pakistan (SBP) 严格监管的环境中，纯文本密码通信等安全漏洞构成了不可接受的风险。该银行需要一项现代身份管理解决方案来强化安全防护、确保合规性并优化成本。
75%

帮助台处理密码相关问题用时的降幅

 5 天

入职/离职周期缩短为 1 天

 80%

自助式身份平台的员工接纳率

 100%

MFA 的敏感操作覆盖范围

 
自动执行入职流程并强化身份验证

Askari Bank 与 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 合作部署现代身份和访问管理解决方案，以实现运营和合规目标。

SPS 负责设计并部署解决方案框架，自动执行入离职工作流，大幅减少手动工作量和配置时间。该公司还实施了自助式密码重置系统，支持用户管理自己的凭据，从而显著降低帮助台工作量。

Askari Bank 通过取消纯文本密码交换并借助 IBM Verify 引入多重身份验证 (MFA) 来强化安全防护。该银行利用 IBM Verify 以及 SPS 支持的自动化功能来满足 SBP 合规要求，同时打造无缝、安全的用户体验。
咖啡馆里正在查看手机应用程序的人
更高的效率、更完善的安全防护和无缝的用户体验

Askari Bank 与 Software Productivity Strategists (SPS) 合作部署 IBM Verify，作为其现代身份和访问管理 (IAM) 平台的基础。主要成果包括：

  • 集成自动化入职/离职工作流与人力资源系统，将周期时间从五天缩短为一天，使 Askari Bank 成为巴基斯坦第一家实现自动化数字入离职工作流的金融机构
  • 帮助台处理密码相关问题的时间减少了 75%
  • 80% 的员工接纳了自助式身份平台
  • 多重身份验证 (MFA) 可 100% 覆盖敏感操作
  • 在 36 个银行系统（包括核心银行业务）和企业应用程序中实施单点登录 (SSO)，堪称巴基斯坦金融机构的又一创举
  • 防止弱密码/基于字典的密码，以减少暴力攻击和字典攻击
  • 借助 MYID Autopilot 实现代理自动化，从而达成以下目标：
    • 人工介入或代理自动密码重置的平均解决时间 (MTTR)，以秒为单位
    • 通过减少工单和升级操作来减轻安全运营中心 (SOC) 的工作量
    • 通过限制水平运动来强化漏洞防范体系
    • 通过自助恢复和最短停机时间优化用户体验
  • 提高 SBP 法规遵从性并增强网络弹性

通过部署 IBM Verify 和 SPS，Askari Bank 已显著提高其 IAM 效率、增强安全状况，并满足 SBP 的合规要求。

Askari Bank 徽标
关于 Askari Bank Limited

Askari Bank Limited 位于巴基斯坦，是一家成立于 1991 年的银行，通过广泛的分支机构、ATM 和专用联络中心网络提供传统和伊斯兰银行服务。该银行专注于服务个人和商业客户，并以注重技术创新和遵从伊斯兰教法的金融产品而著称。该银行已在巴基斯坦证券交易所上市，并于 Fauji 基金会旗下运营。
Software Productivity Strategists 徽标
关于 Software Productivity Strategists, Inc. (SPS)

Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 是 IBM 业务合作伙伴，总部位于马里兰州罗克维尔，在巴基斯坦伊斯兰堡设有办事处。该公司利用 AI 和云构建行业解决方案。作为企业级创新者和解决方案创建者，SPS 拥有涵盖产品设计、开发、部署和安全等各个阶段的专业知识，旨在助其客户构建并保护应用程序。其开发、质量、网络安全、培训、运营、监控和支持团队齐心协力，建立高性能、安全且可扩展的系统。

 解决方案组件 IBM Verify
利用 IBM Verify 保护数字体验

借助 IBM 的新一代身份和访问管理解决方案，为您的客户和员工队伍提供顺畅安全的访问服务。

 了解有关 IBM Verify 的更多信息 查看更多成功案例
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 IBM® Business Partner 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果