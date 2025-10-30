Askari Bank 与 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 合作部署现代身份和访问管理解决方案，以实现运营和合规目标。

SPS 负责设计并部署解决方案框架，自动执行入离职工作流，大幅减少手动工作量和配置时间。该公司还实施了自助式密码重置系统，支持用户管理自己的凭据，从而显著降低帮助台工作量。

Askari Bank 通过取消纯文本密码交换并借助 IBM Verify 引入多重身份验证 (MFA) 来强化安全防护。该银行利用 IBM Verify 以及 SPS 支持的自动化功能来满足 SBP 合规要求，同时打造无缝、安全的用户体验。