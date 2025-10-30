Askari Bank 利用 IBM® Verify 简化访问管理、强化安全防护并降低帮助台成本
作为巴基斯坦领先的金融机构之一，Askari Bank 希望解决 IT 成本攀升和运营效率低下的问题。大量的密码重置请求消耗了宝贵的帮助台资源，而手动完成入离职流程则降低了工作效率。在 State Bank of Pakistan (SBP) 严格监管的环境中，纯文本密码通信等安全漏洞构成了不可接受的风险。该银行需要一项现代身份管理解决方案来强化安全防护、确保合规性并优化成本。
帮助台处理密码相关问题用时的降幅
入职/离职周期缩短为 1 天
自助式身份平台的员工接纳率
MFA 的敏感操作覆盖范围
Askari Bank 与 IBM 业务合作伙伴 Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 合作部署现代身份和访问管理解决方案，以实现运营和合规目标。
SPS 负责设计并部署解决方案框架，自动执行入离职工作流，大幅减少手动工作量和配置时间。该公司还实施了自助式密码重置系统，支持用户管理自己的凭据，从而显著降低帮助台工作量。
Askari Bank 通过取消纯文本密码交换并借助 IBM Verify 引入多重身份验证 (MFA) 来强化安全防护。该银行利用 IBM Verify 以及 SPS 支持的自动化功能来满足 SBP 合规要求，同时打造无缝、安全的用户体验。
Askari Bank 与 Software Productivity Strategists (SPS) 合作部署 IBM Verify，作为其现代身份和访问管理 (IAM) 平台的基础。主要成果包括：
通过部署 IBM Verify 和 SPS，Askari Bank 已显著提高其 IAM 效率、增强安全状况，并满足 SBP 的合规要求。
Askari Bank Limited 位于巴基斯坦，是一家成立于 1991 年的银行，通过广泛的分支机构、ATM 和专用联络中心网络提供传统和伊斯兰银行服务。该银行专注于服务个人和商业客户，并以注重技术创新和遵从伊斯兰教法的金融产品而著称。该银行已在巴基斯坦证券交易所上市，并于 Fauji 基金会旗下运营。
Software Productivity Strategists, Inc. (SPS) 是 IBM 业务合作伙伴，总部位于马里兰州罗克维尔，在巴基斯坦伊斯兰堡设有办事处。该公司利用 AI 和云构建行业解决方案。作为企业级创新者和解决方案创建者，SPS 拥有涵盖产品设计、开发、部署和安全等各个阶段的专业知识，旨在助其客户构建并保护应用程序。其开发、质量、网络安全、培训、运营、监控和支持团队齐心协力，建立高性能、安全且可扩展的系统。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标和 IBM® Business Partner 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。