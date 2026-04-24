智能体式 AI 身份管理


通过实时执行和可审计问责，保护智能体身份、委托、治理和访问

智能手机展示指纹和面部识别身份验证屏幕的插图

智能体式 身份 安全中的四大缺口

AI  智能体 独立推理、行动并积累访问权限。旧版 IAM  并非 为此而构建。

 

智能体式 AI 的身份 安全需要 持续 验证、动态凭证以及跨环境中每个智能体的运行时执行。
未受治理的持久访问 

智能体使用静态凭证 运行 ，使用时无任何验证。当行为发生变化或凭证被泄露时，访问权限持续存在，风险累积的速度超过任何团队能检测的速度。 
未经审查的权限提升 

智能体动态请求访问、调用工具并承担角色，累积从未明确授予或批准的权限。久而久之，这会形成任何单一团队都无法完全可见的访问路径。
无归因，无问责 

智能体代表用户行事，使其行为在审计记录中与 人类 无法区分。当事件发生时，没有可靠的记录来区分哪些是人的行为，哪些是智能体自主行为，导致合规和取证缺乏清晰的解决路径。 
身份与密钥之间的碎片化控制 

大多数组织使用互不关联的工具来管理非人类身份 (NHI) 的凭证、访问和身份治理。它们之间的缺口正是风险暴露累积之处：管道中硬编码的密钥、悄然过度配置的 IAM 角色，以及在没有统一防护栏的情况下运行的 AI 智能体。

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什么是智能体式运行时安全？

Tyler Lynch 和 Bob Kalka 解释了身份及其凭证在智能体式运行时执行中所起的关键作用。在这个新世界中，密钥管理与身份管理相融合，动态凭证与 OAuth 流程相融合，代理流与身份验证相绑定——以提供实现智能体式运行时安全的模式。了解如何保护非人类身份和云工作负载。

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智能体身份和上线

为每个智能体注册可验证的唯一身份，消除共享密钥，从一开始就实现可追溯治理。
身份验证、委托与授权

通过受治理委托、限定范围的令牌和批准，将智能体的操作与用户意图联系起来，从而明确证明特定授权者的授权内容。
最小权限且具备风险感知

即时、短期、限定于每个特定任务的凭证。每次 API 和工具调用时都会发生 AI 身份验证——从而弥合智能体风险发生的最后一公里缺口。
审计就绪的治理和证明

通过带签名的审计追踪 实现端到端问责，将每个 智能体 行为与人类身份 关联起来 ，以满足智能体式 AI 合规性要求，并支持即时撤销和控制权证明。

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