智能体式 AI 身份管理

IBM Verify 提供人工智能驱动的身份 平台 ， 可跨混合 云部署，满足客户对 SaaS 或自托管能力的需求。

该平台 统一了 身份治理、访问管理、特权访问、 身份威胁检测与响应 (ITDR) 以及身份安全态势管理 (ISPM)。它 实现强大的运行时身份安全控制，治理人类与非人类身份，提供 跨混合云和多云的持续可审计性，确保环境中的每个 操作都可追溯到经过验证的人类身份 。这有助于组织满足严格的合规控制要求，缓解安全风险，并支持为 所有工作负载敏捷交付安全能力。