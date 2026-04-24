智能体式 AI 身份管理

通过实时执行和可审计问责，保护智能体身份、委托、治理和访问
智能体使用静态凭证 运行 ，使用时无任何验证。当行为发生变化或凭证被泄露时，访问权限持续存在，风险累积的速度超过任何团队能检测的速度。
智能体动态请求访问、调用工具并承担角色，累积从未明确授予或批准的权限。久而久之，这会形成任何单一团队都无法完全可见的访问路径。
智能体代表用户行事，使其行为在审计记录中与 人类 无法区分。当事件发生时，没有可靠的记录来区分哪些是人的行为，哪些是智能体自主行为，导致合规和取证缺乏清晰的解决路径。
大多数组织使用互不关联的工具来管理非人类身份 (NHI) 的凭证、访问和身份治理。它们之间的缺口正是风险暴露累积之处：管道中硬编码的密钥、悄然过度配置的 IAM 角色，以及在没有统一防护栏的情况下运行的 AI 智能体。
为每个智能体注册可验证的唯一身份，消除共享密钥，从一开始就实现可追溯治理。
通过受治理委托、限定范围的令牌和批准，将智能体的操作与用户意图联系起来，从而明确证明特定授权者的授权内容。
即时、短期、限定于每个特定任务的凭证。每次 API 和工具调用时都会发生 AI 身份验证——从而弥合智能体风险发生的最后一公里缺口。
通过带签名的审计追踪 实现端到端问责，将每个 智能体 行为与人类身份 关联起来 ，以满足智能体式 AI 合规性要求，并支持即时撤销和控制权证明。
IBM Verify 提供人工智能驱动的身份 平台 ， 可跨混合 云部署，满足客户对 SaaS 或自托管能力的需求。
该平台 统一了 身份治理、访问管理、特权访问、 身份威胁检测与响应 (ITDR) 以及身份安全态势管理 (ISPM)。它 实现强大的运行时身份安全控制，治理人类与非人类身份，提供 跨混合云和多云的持续可审计性，确保环境中的每个 操作都可追溯到经过验证的人类身份 。这有助于组织满足严格的合规控制要求，缓解安全风险，并支持为 所有工作负载敏捷交付安全能力。
HashiCorp Vault 通过集中颁发和管理动态、短期的凭证（包括令牌、证书、API密钥等）来 消除 密钥蔓延。Vault 在运行时绑定身份并强制执行策略，为环境中的每个人类、机器和 AI 智能体应用最小权限访问。
体验 AI 驱动的 IAM 服务，通过提供主动、智能的智能体，重新定义企业的访问 工作流。