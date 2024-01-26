组织如何为分布在美国、加拿大及其他地区的各种独立销售办事处 (ISO) 管理 2,000-3,000 台平板电脑？这并不容易。但这正是 Credico 正在做的。
该公司主要为寻求进军新市场的大型组织（包括众多大型通信公司）外包直接销售和营销活动。Credico 依靠超过 200 个 ISO 组成的网络来代表客户的活动提供直接销售服务。每个 ISO 均独立拥有和运营，并且雇佣大约 10-50 名销售代理。
从 2013 年开始，Credico 开始专门为其 ISO 提供、维护和保护平板电脑，以用于营销和销售。该公司使用移动设备管理 (MDM) 解决方案管理平板电脑，以提高安全性并安装特定于活动的应用程序和数据。完全遵守平板电脑使用相关的内部政策是其与客户协议的重要组成部分。
然而，2017 年，该公司的 MDM 没有达到这些预期。参与度较低，只有 40%-60% 的平板电脑在特定时间注册并合规。更重要的是，MDM 仅提供对现场平板电脑状态的报告或洞察分析。“当我们需要推送应用程序的新版本时，我们不知道有多少人获得了该应用程序，也不知道他们何时获得该应用程序，这是一个混乱且耗时的过程，”Credico 首席技术官 Jon Bromling 说道。
事实上，MDM 根本无法与 ISO 所有者进行交互。MDM 无法通知他们数据溢出或平板电脑政策合规性问题，也无法支持他们找到或擦除自己的设备。事实证明，缺乏可见性和交互性需要付出极高的代价。Bromling 说：“面临的一个巨大挑战是平板电脑上的数据使用。人们会将平板电脑从 MDM 中‘越狱’出来，然后用它们来传输视频并产生大量数据费用，每月高达 70,000 美元。”
这个问题给公司带来了另一层困难。“我们达成了一项协议，如果 ISO 超出其限制，ISO 将为超额部分支付费用，”Bromling 说，“虽然我们可以将成本转嫁给他们，但这伤害了他们 – 而且这是惩罚性的，而不是主动性的。”
UEM 策略将之前 MDM 解决方案的合规性从 50% 提高到 100%
每月数据费用减少 64%，从 70,000 美元降至 25,000 美元
可靠性也是一个问题。MDM 中断可能会持续数天，导致 Credico 无法控制系统，也无法在设备不合规的情况下推送更新，并且面临着永远无法恢复的风险。即使 MDM 正常运行，日常流程也很繁琐，需要专业知识并且需要数小时才能执行。Credico 发现，缺乏报告和洞察分析意味着需要花费大量时间来操作系统外部的数据以确定要采取的操作。所有这些因素都降低了 ISO 需求的可靠性和响应能力。
Credico 需要一个 MDM 来帮助其完全遵守内部平板电脑政策、为现场提供自助服务支持功能并实现与 ISO 的持续双向通信。
当 MDM 合同需要续签时，Credico 决定货比三家，购买更先进的产品。与其他几种方案对比之后，该公司选择了 IBM Security® MaaS360® with Watson® 解决方案。基于云、融合 AI 的统一终端管理 (UEM) 解决方案提供的功能使组织能够管理和保护不同的端点，包括平板电脑及其相关的应用程序、内容和数据。
有两个因素对 Credico 的决定起了至关重要的作用。Bromling 说：“我需要一个我信任并且我们的客户也真心信任的品牌。那么，对我来说，IBM 的品牌和 MaaS360 功能部件集近乎首选，因为我们在合同条款中写入了一组非常具体的要求。首要任务便是满足这些要求，确保遵守我们的客户承诺。”
这些功能部件中最关键的是 MaaS360 Advisor 组件提供的 AI 报告功能。借助此类功能，我们可以全面查看安全漏洞、改进机会以及与不合规设备相关的信息。
IBM Watson® 技术应用独特的 AI 功能来搜索结构化和非结构化数据源，主动识别可能影响 Credico 环境的安全漏洞。这些信息使公司的安全团队能够更多地专注于解决安全问题，而不是研究和识别安全风险。
MaaS360 Advisor 组件使用 Watson 技术向 Credico 提供有关设备、应用程序和相关数据的上下文相关洞察分析，从而提供纠正措施和策略调整的建议。MaaS360 Mobile Expense Management 模块可以跟踪数据使用情况，并在接近数据限制时通知 ISO。
Credico 对少数平板电脑进行了数月的测试，然后在 2018 年 6 月至 7 月间的六周时间内正式向其所有平板电脑推出 MaaS360 UEM 解决方案。IBM 团队支持实施过程中的每一步，并继续与 Credico 合作进行改进，例如将相关第三方产品与系统集成。
“在迁移过程中，我们得到了 IBM 团队的大力支持，”Bromling 说道，“因为我们正在评估不同的方法来配置系统，使其执行我们希望它执行的操作，每种方法都是一把双刃剑。”
自实施 MaaS360 UEM 解决方案以来，Credico 的内部平板电脑政策合规性已从 40%-60% 飙升至 100%，这在很大程度上归功于该解决方案的报告功能。合规性水平还极大地受益于应用程序功能和设计所提供的便利性和效率的提高。
“我们每周都会报告未使用的平板电脑和未注册的平板电脑，然后我们会通过暂停这些生产线来采取纠正措施，”Bromling 说道，“因此纠正了最初导致合规问题的行为。”如果 ISO 在报告期间迫切需要新的或更新的应用程序，Credico 可以将其放入 MaaS360 应用程序目录中，以便代理立即访问和部署。
由于 MaaS360 解决方案能够跟踪和报告不合规的平板电脑，数据费用也大幅下降，从每月 70,000 美元降至 25,000 美元。“我们使用 MaaS360 解决方案强大的报告和导出功能来交叉引用数据使用情况和我们的手机账单，”Bromling 说，“MaaS360 能够提供特定设备的电话号码，我们可以用电话号码来交叉引用这些设备。”
这有助于 Credico 确保在允许范围内高精度地使用数据，即使 SIM 卡从设备中取出并在其他地方使用也是如此。无论设备发生什么情况，公司都可以迅速采取行动防止误用。
ISO 还能够更好地控制设备。“MaaS360 通过最终用户门户提供的自助服务功能使 ISO 所有者能够以前所未有的方式访问设备，”Credico IT 安全分析师 Andre Sorrel 表示，“所有者现在可以定位、远程擦除和锁定丢失或被盗的设备，以及重置代理可能在现场无意更改的设备密码。”
与 Credico 之前的 MDM 相比，借助 Watson 技术的 AI 功能，MaaS360 解决方案的性能得以提升。“通过 MaaS360 Advisor 提供的信息非常有价值，”Bromling 说，“虽然我们可以使用其他报告功能和资讯服务来获取信息，但由于我们团队规模较小，我们永远无法做到这一点。”
他继续说：“它为我们节省了很多时间，我想说，如果 Watson 不把信息馈送给我们，这种情况就永远不会发生。如果我们尝试完成现在正在做的这些工作，即使有可能完成，可能也需要另外一名或者两名全职员工。”
Credico（ibm.com 外部链接）专门致力于将外包的独立直接营销和销售团队与希望在新市场获取客户的公司联系起来。该公司总部位于美国伊利诺伊州的芝加哥市，在美国拥有超过 75 名员工和 200 个 ISO 合作伙伴。Credico 的附属公司还在加拿大、英国和南非开展业务。这些 ISO 总共雇佣 2,000-3,000 个销售代理。
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美国出品，2022 年 4 月。
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