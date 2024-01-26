该公司主要为寻求进军新市场的大型组织（包括众多大型通信公司）外包直接销售和营销活动。Credico 依靠超过 200 个 ISO 组成的网络来代表客户的活动提供直接销售服务。每个 ISO 均独立拥有和运营，并且雇佣大约 10-50 名销售代理。

从 2013 年开始，Credico 开始专门为其 ISO 提供、维护和保护平板电脑，以用于营销和销售。该公司使用移动设备管理 (MDM) 解决方案管理平板电脑，以提高安全性并安装特定于活动的应用程序和数据。完全遵守平板电脑使用相关的内部政策是其与客户协议的重要组成部分。

然而，2017 年，该公司的 MDM 没有达到这些预期。参与度较低，只有 40%-60% 的平板电脑在特定时间注册并合规。更重要的是，MDM 仅提供对现场平板电脑状态的报告或洞察分析。“当我们需要推送应用程序的新版本时，我们不知道有多少人获得了该应用程序，也不知道他们何时获得该应用程序，这是一个混乱且耗时的过程，”Credico 首席技术官 Jon Bromling 说道。

事实上，MDM 根本无法与 ISO 所有者进行交互。MDM 无法通知他们数据溢出或平板电脑政策合规性问题，也无法支持他们找到或擦除自己的设备。事实证明，缺乏可见性和交互性需要付出极高的代价。Bromling 说：“面临的一个巨大挑战是平板电脑上的数据使用。人们会将平板电脑从 MDM 中‘越狱’出来，然后用它们来传输视频并产生大量数据费用，每月高达 70,000 美元。”

这个问题给公司带来了另一层困难。“我们达成了一项协议，如果 ISO 超出其限制，ISO 将为超额部分支付费用，”Bromling 说，“虽然我们可以将成本转嫁给他们，但这伤害了他们 – 而且这是惩罚性的，而不是主动性的。”