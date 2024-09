BYOD 是一种企业政策,旨在支持员工机动办公,让大家随时随地均可办公,并强化他们的数字化工作空间。简而言之,BYOD 政策支持员工使用个人设备(智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备)在任何地方访问企业数据。从原生容器到用户注册和 Android Enterprise 等开发人员功能,IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制,可实现高效的 IT 管理。

一线工作者

IBM MaaS360 的统一终端管理工具可帮助 IT 部门管理一线工作人员使用的智能手机和平板电脑、IoT 设备、坚固型设备、信息亭以及由不同供应商制造的专用设备,同时可保障网络安全和快速访问控制。无论身在何处,一线人员均可轻松访问特定应用程序,而 IT 管理员则可确保特定的移动设备应用程序管理规则和安全策略制定到位。通过使用同一个 UEM 解决方案和单个适用于组织中所有端点类型的控制台,IT 部门可以保护公司数据、确保较高的网络安全状态,并促进 IT 运营中的工作流程顺畅。