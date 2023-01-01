移动设备管理 (MDM) MDM 是部署任何 UEM 的基础。虽然 UEM 解决方案提供了一整套丰富的网络安全和生产力工具，但如果设备本身没有进行基本的注册和管理，这些就都没有意义。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对所有操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能，它们共同构成了任何移动设备管理平台的基础。IBM MaaS360 可管理 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统。

自携设备 (BYOD) BYOD 是一种企业政策，旨在支持员工机动办公，让大家随时随地均可办公，并强化他们的数字化工作空间。简而言之，BYOD 政策支持员工使用个人设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备）在任何地方访问企业数据。从原生容器到用户注册和 Android Enterprise 等开发人员功能，IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制，可实现高效的 IT 管理。

移动安全 首席信息官 (CIO) 和首席信息安全官 (CISO) 需要能够跨设备配置、快速修复和灵活交付应用程序、内容和资源的工具及技术。这些高层人士还需要适合其企业战略范围的移动安全选项。了解 AI 如何提供近乎实时、切实可行的风险洞察，原生恶意软件检测功能如何监测可疑应用程序，以及移动设备威胁防御功能如何对网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击作出响应，防患于未然。IBM MaaS360 除了标准 UEM 工具外，还在单一控制台中提供安全性和端点管理功能。