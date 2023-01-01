设备管理不必如此复杂。首先，IT 团队不再需要通过单独的端点管理软件产品来管理移动设备和确保网络安全。如今员工可能会使用个人智能手机、共享平板电脑，以及搭载了 Chrome OS 系统的公司设备，作为数字化工作空间。他们还可以与非标准端点（如 IoT 设备）进行交互，或者使用信息亭完成交易。在每种情况下，其设备均可通过单个统一终端管理解决方案进行管理，以实现更安全的访问，降低漏洞风险，提供令人满意的用户体验，并帮助 IT 部门建立零信任战略。
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KuppingerCole 领导力指南针报告：《2023 年统一终端管理 (UEM)》。立即注册，获取报告
Forrester 在报告中预计，IBM MaaS360 总体经济影响在 2023 年产生的投资回报率增幅高达 191%。立即注册，获取报告。
通过 IBM MaaS360 的中央统一终端管理产品，保障 Windows 笔记本电脑和台式机、HoloLens 以及 Surface Hub 设备的安全。部署最新的 Microsoft 基于 MDM-API 的政策功能来管理和配置设备。识别、查看和报告网络安全类应用程序及其状态。采用实时服务操作为远程服务台提供支持。采用细粒度补丁分发、补丁管理和安装工具，将 MDM 和客户端管理功能结合起来。采用应用程序目录为用户提供在所有设备中通用的工作流程。MaaS360 可管理 Microsoft Windows 10 和 Windows 11 版本。
作为 Android Enterprise 的金牌合作伙伴，IBM Security MaaS360 SaaS 统一终端管理 (UEM) 软件经过 Google 验证和推荐，可提供高级 Android 端点管理功能，从而提供可信的指导和企业支持。与标准统一终端管理工具相比，IBM MaaS360 是一款 UEM 解决方案，可确保数据安全，并通过高度自动化技术、内置应用程序管理和原生端点安全，来保护和管理您的 Android 设备免受网络威胁。通过用户友好型注册流程完成入门和配置。
MaaS360 支持 iOS、iPad OS 和 macOS，可帮助企业利用 Apple 的最新功能，包括自带设备 (BYOD) 的用户注册和企业应用程序的定制功能。借助 UEM 软件，IT 团队能够应用 macOS 补丁并分发应用程序。细粒度策略、自动合规操作、本机身份识别功能，以及其他一些高级功能，可在搭载 iOS、iPadOS 和 Mac 的任何 Apple 设备上部署。
MDM 是部署任何 UEM 的基础。虽然 UEM 解决方案提供了一整套丰富的网络安全和生产力工具，但如果设备本身没有进行基本的注册和管理，这些就都没有意义。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对所有操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能，它们共同构成了任何移动设备管理平台的基础。IBM MaaS360 可管理 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统。
BYOD 是一种企业政策，旨在支持员工机动办公，让大家随时随地均可办公，并强化他们的数字化工作空间。简而言之，BYOD 政策支持员工使用个人设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备）在任何地方访问企业数据。从原生容器到用户注册和 Android Enterprise 等开发人员功能，IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制，可实现高效的 IT 管理。
首席信息官 (CIO) 和首席信息安全官 (CISO) 需要能够跨设备配置、快速修复和灵活交付应用程序、内容和资源的工具及技术。这些高层人士还需要适合其企业战略范围的移动安全选项。了解 AI 如何提供近乎实时、切实可行的风险洞察，原生恶意软件检测功能如何监测可疑应用程序，以及移动设备威胁防御功能如何对网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击作出响应，防患于未然。IBM MaaS360 除了标准 UEM 工具外，还在单一控制台中提供安全性和端点管理功能。
IBM MaaS360 的统一终端管理工具可帮助 IT 部门管理一线工作人员使用的智能手机和平板电脑、IoT 设备、坚固型设备、信息亭以及由不同供应商制造的专用设备，同时可保障网络安全和快速访问控制。无论身在何处，一线人员均可轻松访问特定应用程序，而 IT 管理员则可确保特定的移动设备应用程序管理规则和安全策略制定到位。通过使用同一个 UEM 解决方案和单个适用于组织中所有端点类型的控制台，IT 部门可以保护公司数据、确保较高的网络安全状态，并促进 IT 运营中的工作流程顺畅。
IBM Mobility Success Services Security Expert Labs 旨在通过精心设计的产品/解决方案，以及各种定制化的参与，助力企业在 UEM 生命周期的每个阶段都能让 IBM MaaS360 发挥出最大的投资价值。