移动设备管理 (MDM) MDM 是部署任何 UEM 的基础。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能。这是任何移动设备管理平台的基础。

统一终端管理(UEM) IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还可在单个控制台中提供安全性和端点管理功能，具有人工智能驱动且切实可行的风险洞察分析、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业战略的移动安全选项。