无论是恶意软件、网络钓鱼还是中间人 (MITM) 攻击，用户均容易遭受不断演变的网络威胁的影响。IBM Security MaaS360 提供全面的内置移动设备威胁防御 (MTD) 软件包，可帮助用户采用以用户和安全为中心的方法，以实现统一终端管理 (UEM)。
我们的移动设备威胁防御 (MTD) 解决方案提供自动化内置网络安全功能，可帮助 iOS 和 Android 设备抵御最新的网络威胁，同时提高效率。
通过将容器功能扩展到 iOS 和 Android 平台上的企业和第三方应用程序，保护公共和企业应用程序免受网络攻击和恶意应用程序的侵害。
监控不安全的网络并启动补救操作，防御 MITM 攻击，并采用可让用户从 iOS 或 Android 设备访问企业网络的 VPN 模块。
MaaS360 与 Zimperium 合作，可保护您的设备免受网络钓鱼的侵害，阻止网络钓鱼链接、恶意网站，即使没有连接到网络也可以生成基于 AI 的威胁洞察分析。
防御恶意软件，避免应用程序权限过度 (Android)，设置应用程序自动卸载条件以防未经授权的访问，并采用应用程序包装器或 SDK 技术以保护移动应用程序。
限制剪贴板操作（剪切、复制、粘贴）和文档导出。对 iOS 和 Android 平台上的企业应用程序内容进行加密，并保护敏感数据。
帮助用户抵御利用配置不当的家庭和公共 Wi-Fi 的 MITM 攻击，监控连接到 Wi-Fi 网络的设备，并使用 MaaS360 安全解决方案，在网络不安全时启动补救操作。
设置安全策略来控制设备级功能。例如，禁用 iOS 设备上的应用程序，在 Android 设备上限制对“设置”菜单的访问。
Zimperium MTD 的设备上动态检测引擎可以根据现代员工队伍的需求进行扩展，从而保护设备免受最高级别威胁的侵害。MaaS360 可针对潜在的安全风险和漏洞生成近乎实时的警报。
Independent Health 需要一种方法来保障其医疗会员的个人健康信息 (PHI) 的安全，同时又能满足移动用户随时随地访问工作资源的需求。
借助 MaaS360 云产品，Arrow 能够加强移动安全性，同时减少移动管理的时间和成本。
这家城市图书馆的系统让平板电脑借阅和培训变得更加轻松可用，同时也保护了借阅者的信息安全。
MDM 是部署任何 UEM 的基础。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能。这是任何移动设备管理平台的基础。
IBM MaaS360 不仅是标准的 UEM 工具，还可在单个控制台中提供安全性和端点管理功能，具有人工智能驱动且切实可行的风险洞察分析、本机恶意软件检测和移动设备威胁防御功能，可在网络、用户、设备、应用程序和数据级网络攻击发生之前进行响应。CIO 和 CISO 将获得适合其企业战略的移动安全选项。
IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 本质上管理着所有类型的设备和不同行业的用例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。