主页 安全性 MaaS360 移动安全解决方案
阻止任何设备上的移动安全威胁
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智能手机插图，圆内有安全防护罩
移动世界的移动安全

如今无处不可工作。首席信息官 (CIO) 和首席信息安全官 (CISO) 及其团队既需要一支能够保证安全的移动员工队伍，包括企业移动安全解决方案，能够实现应用程序、内容和资源的跨设备灵活交付，并确保良好的网络安全状况。无论是支持自带设备 (BYOD)、自选设备 (CYOD) 还是由企业负责的环境，这些负责人都需要针对移动安全威胁和预防的策略选项，防范勒索软件和网络钓鱼等高级威胁，并有效修复任何漏洞。此类选项包含风险洞察和行为分析、安全政策，以及任务关键型资源的容器化管理。

在当今世界，组织既需要集中管理端点和安全性，又需要保持其 IT 专家的工作效率，同时还需要为用户创造顺畅无比的体验，减少网络威胁，而且还需保持较低的总体拥有成本 (TCO)。
优势 执行 AI 驱动的实时风险评估

IBM MaaS360 Advisor 采用 AI 帮助 IT 管理人员挖掘洞察，了解可能影响已登记设备和用户的风险，并确保良好的安全状况。用户风险管理功能可进一步利用这些洞察，为每一位已登记用户提供持续更新的风险分数。

 了解有关用户风险管理的更多信息 利用容器政策保护关键的应用程序和数据

遏制功能有助于在用户工作效率和企业数据保护之间实现平衡。无论您需要的是用于数据丢失预防 (DLP) 的容器，还是为企业应用程序设置身份验证，MaaS360 都有合适的容器应用程序，可防止敏感数据泄露、网络钓鱼攻击和其他网络攻击。

 了解有关 MaaS360 Container App 的更多信息 采取直接行动防御移动威胁

适用于 IBM® MaaS360 的 Zimperium 移动威胁管理 (MTM) 功能是 MaaS360 与 Zimperium 的合作成果，为企业提供全面的移动安全型。Zimperium MTD 采用移动设备优先方法，可检测所有四大威胁类别 - 设备入侵、网络攻击、网络钓鱼以及恶意应用程序。

 了解 MaaS360 与 Zimperium 的合作关系
支持的设备
了解如何使用 AI 驱动的统一终端管理来管理多个平台。 试用 MaaS360 计划评估 阅读文档
平台
移动安全平台 当今的网络犯罪分子变得越来越老练，员工需要处理数不清的应用程序，而数据已成为一种货币。企业迫于压力，势必要对使用移动安全解决方案开展投资和战略调整。但这并非只针对智能手机和平板电脑。可以像其他移动设备一样，对笔记本电脑、台式机、物联网设备和非标准设备进行管理。UEM 平台配备了 AI 驱动的威胁情报和补救功能，必定可确保驱动任何端点安全对话，并为 IT 管理员的漏洞管理活动提供帮助。 深入了解 IBM MaaS360
移动安全解决方案 移动设备管理 (MDM)

MDM 是部署任何 UEM 的基础。IBM MaaS360 的 MDM 功能提供基于 API 的策略、自动化，对 iOS、Android、iPadOS、ChromeOS 等移动设备操作系统的支持，以及合规规则和应用程序分发功能。这是任何移动设备管理平台的基础。

自携设备 (BYOD)

BYOD 是一种企业政策，支持员工使用个人设备（智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备）在任何地方访问企业数据。从原生容器到开发人员功能， IBM MaaS360 支持所有类型的 BYOD、部署和远程控制，可实现高效的 IT 管理。

 统一终端管理(UEM)

IBM MaaS360 UEM 可帮助 IT 管理者采用现代管理方法，实现更好的数字员工体验，并实时提供高级安全功能。MaaS360 本质上管理着所有类型的设备和不同行业的实例，并通过内置的端点安全保护企业数据，以防止网络威胁。

保护移动应用开发的安全

利用 IBM® Cloud 构建更智能的移动服务和应用程序。快速架构应用程序、构建其原型，并且将其推向市场。通过认证、分析和人工智能，加快移动应用程序创造价值的进度。自动扩展无服务器移动应用程序。

Mobility Success Services

无论是设备采购和部署、生命周期管理还是 Windows 10 迁移服务，Mobility Success Services 都可助力企业增强安全性并提高生产力。

 了解有关 Mobility Success Services 的更多信息
成功案例
Credico 实现了 100% 的平板电脑政策合规 企业旗下各种独立的销售办事处遍布整个大陆，那么如何管理这些散布各个办事处的数千台平板电脑呢？借助 MaaS360，Credico 能够提高其合规执行度和报告功能以及自助服务门户网站功能，从而实现全面政策合规，快速识别和补救安全风险，同时大幅降低成本。 阅读成功案例
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