如今无处不可工作。首席信息官 (CIO) 和首席信息安全官 (CISO) 及其团队既需要一支能够保证安全的移动员工队伍，包括企业移动安全解决方案，能够实现应用程序、内容和资源的跨设备灵活交付，并确保良好的网络安全状况。无论是支持自带设备 (BYOD)、自选设备 (CYOD) 还是由企业负责的环境，这些负责人都需要针对移动安全威胁和预防的策略选项，防范勒索软件和网络钓鱼等高级威胁，并有效修复任何漏洞。此类选项包含风险洞察和行为分析、安全政策，以及任务关键型资源的容器化管理。

在当今世界，组织既需要集中管理端点和安全性，又需要保持其 IT 专家的工作效率，同时还需要为用户创造顺畅无比的体验，减少网络威胁，而且还需保持较低的总体拥有成本 (TCO)。