企业风险的来源多种多样，包括财务不确定性、法律责任、技术应用、战略管理失误、事故和自然灾害。风险管理实践旨在预测此类威胁及其潜在影响，并制定威胁应对预案。
风险管理是任何企业战略中不可或缺的组成部分。它可以帮助企业和个人规避财务支出、效率低下、声誉损害和其他潜在损失。
风险的根本原因既有内部因素（如人为错误或系统故障），也有外部因素（如全球危机、气候变化或技术进步）。当不可预见的事件发生时，组织必须承担相应的后果。
潜在风险或许较小，例如成本暂时性上升。然而，它们也可能导致灾难性的严重后果，包括重大财务负担、声誉损害，甚至企业倒闭。
通过采取全面而主动的风险管理策略，企业能够有效保护自身并及时响应潜在威胁。
本质上，风险管理不仅要防范负面结果，还要发挥正面效应，以支撑企业的整体成功和可持续发展。
风险管理具备以下优势：
识别和管理风险可以帮助组织避免因代价高昂的诉讼而造成的财务损失或声誉损害。它们可以降低风险以维持行业法规合规性，并增强投资者、员工和消费者等利益相关者的信心。
通过预测问题并迅速解决问题，组织能够防范产品故障或数据泄露等声誉损害事件。
有效的风险管理流程还可提供高价值洞察分析，以了解不同业务决策的潜在影响。因此，它们可帮助领导者改进战略决策，从而优化运营，如加强质量控制或简化工作流。
企业所面临的各种风险包括：
财务风险包括与市场条件、利率、汇率和其他因素变化相关的问题。信用风险（借款人违约几率）和流动性风险（无法满足短期融资需求）同属于财务风险的范畴。
运营风险包括内部威胁和外部威胁。人为错误、技术和系统故障以及运营效率低下等内部问题可能会影响组织履行其义务并实现其目标的能力。
自然灾害或地缘政治动荡等外部事件可能会扰乱供应链运营并造成实际损坏。
战略风险与业务决策失误、战略失效或对技术变革及客户行为转变的响应不足密切相关。
与市场竞争相关的项目风险——包括并购、进入新市场或发布新产品，都属于战略风险。
合规风险涉及违反法律、法规和标准的问题。未能及时跟进不断变化的监管规则或监控内部流程，可能会导致法律和财务问题。
声誉风险包括任何损害组织公众形象的事件，例如负面宣传、客户不满或道德问题。公众情绪变化可能会给企业带来运营和财务影响。
组织可以通过多种方式应对风险。最常见的风险处理方案包括：
规避风险意味着拒绝参与可能对组织造成负面影响的活动。例如，组织可能选择放弃投资项目或暂停新产品线，以规避亏损风险。
风险降低策略在承受风险的同时，力求尽可能降低风险及其影响。风险降低策略具备风险承受能力，但侧重于防止任何损失扩散。它类似于健康保险中的预防性医疗福利。
风险分担是指将部分或全部风险转移给另一方。企业就是风险分担的一个典型案例，许多投资者汇集资金，各自仅承担企业倒闭风险的部分责任。
风险转移涉及与第三方签订合同以吸收风险。例如，此方法可能包括购买保险来覆盖潜在的财产损失或伤害。
消除所有风险并不可能。在采取措施避免、降低、分担或转移风险后，组织仍面临剩余风险（又称“残余风险”）。风险承受和风险保留涉及接受风险的潜在后果，并做好准备以管控风险。
风险管理流程涉及帮助组织应对风险并实现其目标的人员、技术和行为。任何风险管理计划都包括以下四个关键步骤：
风险识别是识别组织及其运营和员工队伍可能面临的威胁的过程。它包括多种实践手段，例如评估 IT 安全威胁（例如恶意软件或勒索软件），或监测天气以防范自然灾害和其他可能中断业务运营的事件。组织可能会选择将其发现的风险记录在风险登记册中。
风险评估侧重于分析和评估潜在的风险因素。风险分析包括确定风险事件可能发生的概率，以及每个事件的潜在结果。
风险评估可比较每种风险的严重程度，并根据期重要性和后果对其进行排名。为了评估风险，风险管理团队可能会根据风险对组织及其目标造成的威胁程度来确定优先级。
风险缓解涉及制定并实施策略，以解决和控制组织风险。因此，需要采取风险控制措施来应对风险因素以及此类措施对项目或目标进展的影响。
缓解策略可能包括常见风险响应，例如风险规避、降低、分担、转移及承受。
风险管理是一个持续的过程，会随着时间的推移调整和变化。重复并监控该过程可以帮助组织及时了解新的风险。
通过持续监控风险和调整风险管理战略，组织可以更有效地长期保护其资产、声誉和盈利能力。
风险管理领域存在多个专业分支。
网络风险管理（又称“网络安全风险管理”），涉及保护组织的数字资产和信息技术。
网络罪犯、员工失误以及其他数字和物理威胁可能会导致关键系统脱机或造成数据及营收损失。
网络安全风险管理可帮助企业查明最关键的威胁，并选择合适的 IT 安全措施来保护信息系统。
组织采用复杂的数学模型制定决策，例如财务预测或客户细分。如果模型表现欠佳，组织则需承担收入损失或法律责任。
模型风险管理 (MRM) 涉及在模型和工具实施前后对其进行验证，并在其生命周期内作出调整以维持其完整性。
供应链风险管理 (SCRM) 旨在识别供应链中的漏洞，并最大限度地减少其对企业运营、声誉和财务业绩的影响。
内部和外部供应链风险可能来自各种来源，包括自然灾害、地缘政治事件、供应商破产、质量问题和网络攻击。有效的 SCRM 可以建立运营弹性，识别浪费或低效环节，从而维护企业声誉。
第三方风险管理 (TPRM) 用于应对因将任务外包给外部供应商或服务提供商而产生的风险。这类第三方合作伙伴关系可能涉及 IT 服务、供应链管理或客户支持等职能。
TPRM 可帮助组织了解其第三方业务关系以及此类供应商采用的安全措施。这有助于防止出现运营中断、安全漏洞以及合规风险等问题。
TPRM 隶属于供应链风险管理，又称“供应商风险管理”(VRM)。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术通过帮助组织主动识别和减轻潜在威胁来支持风险管理计划。
风险管理专家和其他风险专业人员可以利用 AI 工具和系统来更好地检测问题并自动实施解决方案。
某些国际标准和举措可为风险管理提供指导。这类风险管理标准包括一组特定的流程，旨在根据组织的目标和需求制定风险管理战略。
其中应用最广泛的国际标准包括：
此类风险管理标准具备结构化方案的优势。组织可以运用上述标准开展对标分析，或与竞争对手或业内同行进行比较。
然而，对于某些组织来说，实施这些标准可能需要投入高昂成本或耗费大量时间，并且无法灵活满足其独特要求。
因此，是否决定采用国际风险管理标准取决于组织的具体需求、风险承受能力和风险偏好。
