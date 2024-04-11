利用 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和监管合规性，这是一个高度可扩展、人工智能驱动的统一 GRC 平台。
IBM OpenPages 是一个由 AI 驱动、高度可扩展的管治、风险与合规 (GRC) 解决方案，可在具备 IBM Cloud Pak for Data 的任何云端环境中运行。可将孤立的风险管理功能集中至单一环境中，旨在帮助企业识别、管理、监控和报告风险与监管合规性，尤其是在当今多变的商业环境中。
完全可配置的集成式企业风险管理解决方案，可充分完成扩展部署，从容满足数以万计用户的需求，帮助企业为未来做好准备。
加速在第三方平台上构建的生成式 AI 的负责任、透明且可解释的工作流程
IBM 收购 Manta 以完善数据和 AI 治理能力
Cloud Pak for Data 4.8 现已上市。了解新增功能
体验 IBM OpenPages 的交互式产品导览，跟随团队识别风险、查看最新监管要求、开始管理风险评估并管理工作流程。
管理和评估贵组织的监管变化
在审计范围界定与规划过程中制定明智的决策
配置、部署和维护整个平台的工作流程
IBM® OpenPages 是一款集成式解决方案，可帮助组织管理、监控和报告风险和合规问题。IBM 最近委托 Forrester Consulting 进行了一项 Total Economic Impact (TEI) 研究，以检验组织通过实施 IBM OpenPages 可实现的潜在投资回报率 (ROI)。
花旗银行在 IBM 数据和 AI 技术的帮助下，完成自动化转型，重新构筑了银行 2,500 名审计员的日常工作流程。深入了解其中详情。
支持从前台到后台的 2,500 多个并发用户，从而可持续进行风险监控和监督。
根据 Forrester TEI 报告，了解企业如何通过避免监管处罚和减少风险管理工作，实现 249% 的投资回报率。
通过以任务为中心的现代化用户界面完成各种任务，促进三道防线的所有业务部门都采用 GRC 流程。
利用 GRC 虚拟助手获取 24x7 全天候支持服务，通过 AI 相关分类提高事件报告的准确率和效率。
通过 IBM App Connect 和各种综合型 REST API 实现数据集成；此类 API 可将 GRC 流程与第三方连接器相集成。
IBM Cognos Analytics 提供自助服务，便于用户浏览和分析数据洞察成果，从而深入了解整个企业的风险状态等宝贵信息。
通过可配置工作流程，数分钟内自动执行 GRC 流程，缩短实现价值的时间。新选项包括拖放功能和工作流程变量。
可在任意位置部署 IBM OpenPages，在防火墙后或通过 IBM Cloud Pak for Data 部署在云端。
利用 watsonx Assistant 实时解答常见问题。解析用户文档并引入常见问题解答，确保所有用户都能了解 GRC 知识。
与 Natural Language Understanding 相集成，可选择预先整理的风险分类列表并将其映射至特定控件，其中包括 IT 事件或巴塞尔 (Basel) 事件类型等类别。
与 Knowledge Catalog 相集成，充分挖掘元数据的价值。维护一系列包含私有或敏感信息的数据资产和项目。
与 Watson OpenScale 相集成，通过模型漂移、模型公平性和可解释性等关键指标来分析模型的相互依赖关系和性能。
连接在 Watson Discovery 上运行的模型，并启用自动标记识别、文本摘要、个人身份信息 (PII) 检测、控制定义分析、问题分类等用例。
我们即将推出新一代企业级 AI 和数据平台 watsonx，该平台运用 AI 提高生产力和创新能力，旨在大幅提升 AI 在整个企业中的应用。
IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。
自动执行识别、衡量、监控、分析以及管理运营风险流程。
推动高效的端到端监管合规管理。
自动执行和管理内部审计，开展更为广泛的风险和合规管理活动。
获取 IT 风险的整体视图，并将其映射至业务流程。
与各供应商一起降低风险并提高经营业绩。
展示强大的模型治理、报告和合规能力。
以全面有效的方式实现环境、社会和治理程序的管理和合规性。
帮助企业为实现业务连续性做好准备，并在发生中断事件时保护员工。
降低遵守萨班斯 (Sarbanes-Oxley) 法案以及类似财务报告法规的成本和复杂性。
根据内外部义务及时更新政策和程序。
打破 IT 与合规之间的孤岛，实现全面的数据隐私和治理。
了解 IBM 如何通过作为花旗银行审计转型的合作伙伴和 AI 领域的创新者，加速该银行采用 AI 技术的进程。
SCOR 利用 IBM OpenPages 来提高用户参与度、简化流程、加强整个企业的风险评估，同时减轻工作负担。
自加入 IBM 用户体验计划以来，Aviva 在 IBM OpenPages 新产品增强功能的帮助下，对其运营风险管理解决方案进行了现代化改造，充分发挥 GRC 功能，大幅优化了用户体验。
在整个企业范围内培育全面合规的文化，适应监管变化，确保一线人员能够做出更具风险意识的决策。
IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球 AI 治理平台》报告中被评为领导者。
与 IBM 和 Gartner 嘉宾一起了解数字化业务战略如何推进风险管理转型。
了解 AI 治理如何能帮助组织根据其价值观和战略运用 AI，同时保持合规性。
在缔造价值的机会与扩展生成式 AI 所涉及的风险之间取得平衡。
IBM 在 2023 年 8 月 Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南报告中获得认可。