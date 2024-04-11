IBM OpenPages 是一个由 AI 驱动、高度可扩展的管治、风险与合规 (GRC) 解决方案，可在具备 IBM Cloud Pak for Data 的任何云端环境中运行。可将孤立的风险管理功能集中至单一环境中，旨在帮助企业识别、管理、监控和报告风险与监管合规性，尤其是在当今多变的商业环境中。

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