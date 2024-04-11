主页 业务自动化 OpenPages IBM OpenPages

借助统一的 GRC 平台，简化风险管理和合规监管的流程

体验交互式演示 计算投资回报率
完全统一、更加智能的 GRC 环境

利用 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和监管合规性，这是一个高度可扩展、人工智能驱动的统一 GRC 平台。

IBM OpenPages 是一个由 AI 驱动、高度可扩展的管治、风险与合规 (GRC) 解决方案，可在具备 IBM Cloud Pak for Data 的任何云端环境中运行。可将孤立的风险管理功能集中至单一环境中，旨在帮助企业识别、管理、监控和报告风险与监管合规性，尤其是在当今多变的商业环境中。

完全可配置的集成式企业风险管理解决方案，可充分完成扩展部署，从容满足数以万计用户的需求，帮助企业为未来做好准备。
产品文档 阅读 OpenPages 解决方案简介 深入了解 OpenPages 文档和资源
现已推出：watsonx.governance

加速在第三方平台上构建的生成式 AI 的负责任、透明且可解释的工作流程
要点 公告

IBM 收购 Manta 以完善数据和 AI 治理能力

 公告

Cloud Pak for Data 4.8 现已上市。了解新增功能

交互式演示导览

体验 IBM OpenPages 的交互式产品导览，跟随团队识别风险、查看最新监管要求、开始管理风险评估并管理工作流程。

查看交互式演示导览
监控和评估风险的运营风险分析师 立即开始
监管合规经理

管理和评估贵组织的监管变化

审计经理

在审计范围界定与规划过程中制定明智的决策

 管理员

配置、部署和维护整个平台的工作流程

Forrester 关于 IBM OpenPages 的 Total Economic Impact™ 调研

IBM® OpenPages 是一款集成式解决方案，可帮助组织管理、监控和报告风险和合规问题。IBM 最近委托 Forrester Consulting 进行了一项 Total Economic Impact (TEI) 研究，以检验组织通过实施 IBM OpenPages 可实现的潜在投资回报率 (ROI)

 
计算潜在投资回报率
影响 2,500 转型工作流程

花旗银行在 IBM 数据和 AI 技术的帮助下，完成自动化转型，重新构筑了银行 2,500 名审计员的日常工作流程。深入了解其中详情。

 阅读博客 2,500+ 高度可扩展

支持从前台到后台的 2,500 多个并发用户，从而可持续进行风险监控和监督。

 查看定价计划 249% 物有所值

根据 Forrester TEI 报告，了解企业如何通过避免监管处罚和减少风险管理工作，实现 249% 的投资回报率。

 阅读研究报告
优势 通过统一的 AI 驱动型解决方案简化 GRC 直观的界面

通过以任务为中心的现代化用户界面完成各种任务，促进三道防线的所有业务部门都采用 GRC 流程。

 AI 技术专长

利用 GRC 虚拟助手获取 24x7 全天候支持服务，通过 AI 相关分类提高事件报告的准确率和效率。

 第三方集成

通过 IBM App Connect 和各种综合型 REST API 实现数据集成；此类 API 可将 GRC 流程与第三方连接器相集成。

 预测洞察分析

IBM Cognos Analytics 提供自助服务，便于用户浏览和分析数据洞察成果，从而深入了解整个企业的风险状态等宝贵信息。

 自动执行工作流程

通过可配置工作流程，数分钟内自动执行 GRC 流程，缩短实现价值的时间。新选项包括拖放功能和工作流程变量。

 随时随地部署

可在任意位置部署 IBM OpenPages，在防火墙后或通过 IBM Cloud Pak for Data 部署在云端。

功能

预约实时演示
以任务为中心的用户界面 企业所有部门只需最少量的培训即可使用任务视图。用户界面以任务为中心，可让用户简单方便地使用复杂的流程和操作。用户可添加收藏夹、热图、同代关系等等，同时可以借助用户指南，快速动态地构建各种关键字段。
仪表板和分析 通过动态仪表板、图表和维度报表深入了解整个企业的风险状况。深入挖掘子报表，以便于分析根本原因。仪表板可提高生产力，有助于进行风险管理。管理员和用户可根据职责自定义视图、可视化界面、小部件、任务选项卡和登录页面选项。
GRC 嵌入式工作流程 利用嵌入式 GRC 工作流程功能，按预定计划、按需要或在创建对象时运行现成用例。管理员可在用户界面上利用拖放功能修改或创建新工作流程，这有助于开发新用例。
计算引擎 构建各种计算，可自动为不同风险的相关活动设置值。例如，计算控制有效性背后的固有风险，并映射关键风险指标 (KRI)。
单一数据存储库 标准化资料库、综合型 REST API、通过 IBM App Connect 进行集成以及单一数据模型等均可确保风险和合规视图保持协调一致，防止出现人为错误和数据不一致的问题。支持实体、流程、风险和控制分层结构，对层次数目不设限制，以便匹配某个独特的组织结构。通过共享文档、流程、风险和控制来消除冗余。
AI 集成 人工智能驱动的聊天机器人

利用 watsonx Assistant 实时解答常见问题。解析用户文档并引入常见问题解答，确保所有用户都能了解 GRC 知识。

 对风险进行分类和映射

Natural Language Understanding 相集成，可选择预先整理的风险分类列表并将其映射至特定控件，其中包括 IT 事件或巴塞尔 (Basel) 事件类型等类别。

 端到端治理

Knowledge Catalog 相集成，充分挖掘元数据的价值。维护一系列包含私有或敏感信息的数据资产和项目。

 可信的 AI 模型

与 Watson OpenScale 相集成，通过模型漂移、模型公平性和可解释性等关键指标来分析模型的相互依赖关系和性能。

 AI 模型集成

连接在 Watson Discovery 上运行的模型，并启用自动标记识别、文本摘要、个人身份信息 (PII) 检测、控制定义分析、问题分类等用例。

 为企业打造的 AI 平台

我们即将推出新一代企业级 AI 和数据平台 watsonx，该平台运用 AI 提高生产力和创新能力，旨在大幅提升 AI 在整个企业中的应用。
针对具体领域的模块

IBM OpenPages 确保企业能够针对具体领域部署产品模块，以应对特定的风险和合规挑战。在单一集成环境中选择所需的产品模块。

IBM OpenPages Operational Risk Management

自动执行识别、衡量、监控、分析以及管理运营风险流程。

 管理运营风险 IBM OpenPages Regulatory Compliance Management

推动高效的端到端监管合规管理。

 监管合规管理 IBM OpenPages Internal Audit Management

自动执行和管理内部审计，开展更为广泛的风险和合规管理活动。

 管理内部审计 IBM OpenPages IT Governance

获取 IT 风险的整体视图，并将其映射至业务流程。

 更清晰地洞察 IT 风险 IBM OpenPages Third-Party Risk Management

与各供应商一起降低风险并提高经营业绩。

 管理供应商风险 IBM OpenPages Model Risk Governance

展示强大的模型治理、报告和合规能力。

 管理模型风险 IBM OpenPages Risk Management for ESG

以全面有效的方式实现环境、社会和治理程序的管理和合规性。

 管理 ESG 风险 IBM OpenPages Business Continuity Management

帮助企业为实现业务连续性做好准备，并在发生中断事件时保护员工。

 规划连续性方案 IBM OpenPages Financial Controls Management

降低遵守萨班斯 (Sarbanes-Oxley) 法案以及类似财务报告法规的成本和复杂性。

 管理财务控制措施 IBM OpenPages Policy Management

根据内外部义务及时更新政策和程序。

 政策管理 IBM OpenPages Data Privacy Management

打破 IT 与合规之间的孤岛，实现全面的数据隐私和治理。

 管理数据隐私
IBM OpenPages SaaS on AWS
现已推出

IBM OpenPages as a Service 和 Amazon Web Services (AWS) 为云端的风险管理、监管合规和 AI 带来更大的便利性和灵活性。通过将 OpenPages 一流的风险管理工具与 AWS 云基础设施的规模、敏捷性和成本效益相结合，组织可以加速其在云端的治理、风险和合规战略。

 了解更多
客户成功案例
与花旗银行一对一 花旗银行在 IBM 数据和 AI 技术的帮助下，完成自动化转型，重新构筑了银行 2,500 名审计员的日常工作流程。深入了解其中详情。 观看客户案例 (03:20)
成功案例 花旗

了解 IBM 如何通过作为花旗银行审计转型的合作伙伴和 AI 领域的创新者，加速该银行采用 AI 技术的进程。

 SCOR SE

SCOR 利用 IBM OpenPages 来提高用户参与度、简化流程、加强整个企业的风险评估，同时减轻工作负担。

 Aviva

自加入 IBM 用户体验计划以来，Aviva 在 IBM OpenPages 新产品增强功能的帮助下，对其运营风险管理解决方案进行了现代化改造，充分发挥 GRC 功能，大幅优化了用户体验。
资源 IBM OpenPages 电子书

在整个企业范围内培育全面合规的文化，适应监管变化，确保一线人员能够做出更具风险意识的决策。

 面向 AI 治理的 IDC MarketScape

IBM 在《IDC MarketScape：2023 年全球 AI 治理平台》报告中被评为领导者。

综合风险管理的新兴市场趋势

与 IBM 和 Gartner 嘉宾一起了解数字化业务战略如何推进风险管理转型。

 AI 治理的迫切性

了解 AI 治理如何能帮助组织根据其价值观和战略运用 AI，同时保持合规性。

了解如何以负责任的方式扩展业务就绪型生成式 AI

在缔造价值的机会与扩展生成式 AI 所涉及的风险之间取得平衡。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南

IBM 在 2023 年 8 月 Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南报告中获得认可。
相关产品 watsonx

探索我们用于扩展和加速 AI 的下一代平台。

 watsonx.governance

利用我们可信任、透明和可解释的AI治理工具包建立可信任的AI。

 watsonx Assistant

通过专为企业构建的会话式 AI 平台，消除传统客户支持中的不便之处，提供高质量的客户关怀。

 IBM Cloud Pak for Data

通过单一解决方案汇聚数据、工具和人才等要素，即可轻松扩大人工智能驱动转型的规模。

 IBM Cognos Analytics

全面的商业智能 (BI) 解决方案，可以更迅速可靠地准备数据并生成报告。
采取后续步骤

预约 IBM 专家咨询，讨论如何轻松实现 GRC 流程的自动化改造。

 预约实时演示
更多探索方式 查看 OpenPages 的实际使用情况 文档 IBM GRC 社区