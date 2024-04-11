对手动流程的依赖、企业的数据素养偏低，以及数据量、类型和来源的持续增长等都有可能阻碍您推进数据和人工智能的行动计划。DataOps 实践可提供持续、高质量的可信企业数据，并支持企业内部协作，可让您大规模改善敏捷性、速度和实施新计划。

该实践的核心是数据目录工具，该工具采用自动化组织和载入内容，对各类定义进行协调统一，并纳入企业数据自助管理等。