IBM Knowledge Catalog 是用于管理和整理数据、知识资产及其关系的软件。它可以作为托管 SaaS 或在 IBM Cloud Pak® for Data 中使用。
IBM Knowledge Catalog 是一款数据目录工具，可帮助企业采取智能自助的方式发现数据、模型等。基于云的企业元数据存储库为由活动元数据支持的人工智能、机器学习 (ML) 和深度学习激活信息。访问、监管治理、分类和共享数据、知识资产及其关系，无论这些内容位于何处。
使用 IBM Knowledge Catalog for IBM® Cloud Pak for Data 交付业务就绪数据，为 AI 和分析项目提供支持。
启用可信任、透明且可解释的 AI 工作流程。
深入了解 IBM® Cloud Pak for Data 4.7 推出的全新数据治理和数据质量功能
IBM 在 2022 年 Gartner® 数据质量解决方案魔力象限 (Magic Quadrant™) 报告中荣膺领导者称号
创建通用业务词汇表，构筑治理基础。自定义方案，以满足您更好地理解数据的要求。
利用机器学习和自动化，交付及时、可信、高质量的数据。助力确保结构良好且妥善维护的数据沿袭。
主动策略管理、基于角色的访问控制和敏感数据的动态屏蔽有助于保护数据，完成合规要求和相关审计准备工作。
根据 IBM Watson® 和同行的智能推荐，成规模地快速发现相关资产。
覆盖结构化数据、非结构化数据、AI 模型和笔记本等，全面追踪沿袭情况和质量分数。
部署在本地、云端或作为 IBM Cloud Pak for Data 服务予以完全托管。
组织、定义和管理企业数据，以提供正确的背景文本，并在符合监管合规和兑现数据经济效益等需求的过程中实现价值成果。
借助主动策略管理和敏感数据的动态屏蔽，保护数据、管理合规性和做好审计准备，并维护客户信任度。
利用可与同行或分析工具共享的直观仪表板和数据流，以与业务同步的速度使用和转换数据。
对手动流程的依赖、企业的数据素养偏低，以及数据量、类型和来源的持续增长等都有可能阻碍您推进数据和人工智能的行动计划。DataOps 实践可提供持续、高质量的可信企业数据，并支持企业内部协作，可让您大规模改善敏捷性、速度和实施新计划。
该实践的核心是数据目录工具，该工具采用自动化组织和载入内容，对各类定义进行协调统一，并纳入企业数据自助管理等。
部署统一的隐私框架策略以增强数据隐私和 AI 保护。屏蔽敏感数据、自动生成元数据、执行策略和构建业务词汇表。
使用主数据管理功能来增强元数据管理，从而交付高质量的实体数据。扩展数据源和数据深度，以确保获取单一可信信息源。
借助 IBM Cloud Pak for Data 上的 AutoPrivacy 功能，运用 AI 智能自动识别、监控和执行整个组织内的敏感数据策略。
推行通用业务词汇表，让所有需要数据的人都能理解数据。自动为业务背景文本提供现成的监管和行业词汇表。
将资产元数据加载至 IBM® OpenPages® 后，获取所有企业专有数据资产的统一视图并对其运行隐私评估。
自动将来自各种来源的数据与客户资料进行匹配，并达到去重标准，最终获取关键数据实体的 360 度视图。监控个人识别信息 (PII) 和同意等关键数据。
创建主数据记录的只读视图——通过 IBM Cloud Pak for Data 提供高度可用、随时可访问且始终保持一致的视图。避免数据重复并以低延迟标准高效访问数据。
启动保护映射，充分利用您在此过程中可能已经为数据隐私建立的基础配置。
了解 IBM Cloud Pak for Data 和 IBM Knowledge Catalog 服务如何为业内同行贡献高达 158% 的投资回报率。
了解 IBM 为何在 2022 年 Gartner 数据质量解决方案魔力象限中被评为领导者。