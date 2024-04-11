精简版 (Lite)

Lite 套餐每个日历月支持 30,000 个 NLU 项目和一个定制模型。一个日历月内达到 30,000 个 NLU 项目上限后，您的 NLU 实例将被暂停，并在下个日历月的第一天重新激活。我们推荐针对 POC 使用 Lite 套餐，针对使用量更高的生产活动，使用 Standard 套餐。

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