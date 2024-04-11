主页 人工智能与机器学习 Watson Natural Language Understanding IBM Watson Natural Language Understanding
支持高级文本分析的自然语言 AI 服务。
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Watson Natural Language Understanding

IBM Watson® Natural Language Understanding 使用深度学习，从非结构化文本数据中提取有意义的信息和元数据。使用文本分析提取类别、分类、实体、关键字、情感、情绪、关系和语法，深入了解数据。

Natural Language Understanding 是一流的文本分析服务，根据具体功能，可以集成到支持 13 种语言的现有数据管道中。NLU 托管在美国达拉斯、华盛顿特区以及德国法兰克福和澳大利亚悉尼。

  • 在防火墙后或云上部署 Watson Natural Language Understanding。
  • 训练 Watson 了解具体业务语言，并使用 Watson Knowledge Studio 提取量身定制的洞察。
  • 实时获取切实可行的洞察，为员工配备从大量数据中提取元数据和模式所需的工具。
深入了解与 IBM 一起加速发展的方法

类似的 NLU 功能是 IBM Watson NLP Library for Embed® 的一部分，这是 IBM 合作伙伴在其商业应用程序中集成的容器化库。
优势 613 万美元 成本节省

三年节省成本 613 万美元¹

 383% 投资回报率

三年投资回报率 383%²

 50% 节省时间

信息收集任务耗时减少 50%³

 5% 收入

收入年增长 5%³
功能 下面介绍 Watson Natural Language Understanding 如何从实体、关键字、类别、情感、情绪、关系、语法等文本中提取元数据。 域定制

训练 Watson 了解具体业务语言，并使用 Watson Knowledge Studio 提取量身定制的洞察。

 了解更多信息 文本分析

实时获取切实可行的洞察，为员工配备从大量数据中提取元数据和模式所需的工具。

 了解更多信息 随时随地部署

在防火墙后或云上部署 Watson Natural Language Understanding。

 了解更多信息 实体

使用现成可用的功能，检测内容中提到的人员、地点、事件和其他类型实体。

 了解更多信息 类别 (Beta)

使用五级分类层次结构对数据进行详细分类。

 了解更多信息 分类

使用定制标签对文本进行分类，从而自动执行工作流程、提取洞察、改进搜索和发现。

 了解更多信息 概念

确定内容中不一定直接引用的高级别概念。

 了解更多信息 情绪

提取具体目标短语或整个文档传达的情绪（喜悦、愤怒、悲伤、恐惧等）。

 了解更多信息 情感 (Beta)

分析对具体目标短语和整个文档的情感（正面、负面或中立）。

 了解更多信息 关系

理解内容中两个实体的关系并确定关系类型。

 了解更多信息 元数据

快速从文档中提取信息，例如，作者、标题、图像和发布日期。

 了解更多信息 语义角色

将句子解析为“主体-动作-对象”形式，并识别作为动作主体或对象的实体和关键字。

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成功案例

Mushi Lab Mushi Lab 开发了 Clearscope 来分析卓越高效的内容并确定切实可行的建议，实现收入环比增长 15％。 了解更多信息
Global Regulation Global-Regulation 打造了全面的世界法律搜索引擎，对来自 100 个国家或地区的近 200 万条法律建立索引，并进行处理和翻译。 了解更多信息
Accrete.AI Accrete.AI 使用 Watson Natural Language Understanding、Watson Knowledge Studio 和 Watson Discovery 产品来理解通货膨胀、就业和其他金融相关主题的语言细微差别，以解决基金经理在金融市场中面临的关键问题。这样，客户将能集中精力做出更好的决策，避免浪费时间处理和理解令人困惑、不断变化的无休止信息流。
NLU 定价

IBM Watson Natural Language Understanding 是 IBM Cloud 中的一款产品。
关于 Natural Language Understanding 的详细定价，请查看下表。如需进一步了解我们的广泛定价模型和方法，请访问 IBM Cloud 定价概述

在此处访问定价计算器，根据每月定制模型和 NLU 项目的数量估算成本。
精简版 (Lite)

Lite 套餐每个日历月支持 30,000 个 NLU 项目和一个定制模型。一个日历月内达到 30,000 个 NLU 项目上限后，您的 NLU 实例将被暂停，并在下个日历月的第一天重新激活。我们推荐针对 POC 使用 Lite 套餐，针对使用量更高的生产活动，使用 Standard 套餐。

立即开始 Standard

Standard 套餐每月支持超过 500 万个项目，每个项目起价 0.003 美元。Standard 套餐包括使用 WKS 训练无限的定制实体和关系模型（费用 800 美元）以及定制分类模型（费用 25 美元）。

立即开始
与 IBM 合作

独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
深入了解与 IBM 一起加速发展的方法
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深入了解与 IBM 合作构建的优势

利用 IBM 嵌入式 AI，加速构建基于 AI 的解决方案
通过 Intel 实现优化 IBM 和 Intel 在数据和 AI 产品方面已建立长期合作关系。最近，IBM Research 与 Intel 协作，采用 Intel® oneDNN 和 Tensorflow 来改善 Watson NLP Library for Embed 和 Watson NLU 的性能。在 oneAPI 的支持下，该集成解决方案可将关键 NLP 和 NLU 任务中的性能和吞吐量提升达 35%4 搭载 Intel 处理器的 IBM Watson Natural Language Understanding

IBM Watson NLP Library for Embed 搭载 Intel 处理器，并通过 Intel 软件工具进行优化，使用深度学习技术从非结构化数据中提取有意义的信息和元数据。

 阅读解决方案简介 Intel oneAPI 工具加速 IBM Watson 自然语言处理软件库

集成 Intel OneAPI 和 IBM Watson 自然语言处理软件库可以提高各种 NLP 任务的性能，包括情感分析、主题建模、具名实体识别、关键字提取、文本分类、实体分类和字词嵌入。

 阅读 IBM Research 博客 搭载 Intel Xeon 的架构上的 IBM Watson NLU 和加速器

快速了解 IBM Watson NLU 和加速器与搭载 Intel Xeon 的架构的整合，并提供各种资源链接。

 阅读概览
资源 NLU 演示

与 Watson NLU 的实时互动演示。

文档

查找 IBM Watson Natural Language Understanding 文档。

 API 参考

查看 Watson NLU 的 API 文档。

SDK

深入了解与 Watson REST API 一起使用的 SDK 集合。

 自然语言处理入门

了解如何开始使用自然语言处理技术。

自然语言处理技术的原理

深入了解自然语言处理技术的工作原理。

如何才能节省 613 万美元

阅读独立研究的结果，了解 Watson 客户获得的益处。

如何部署定制模型

了解如何使用 Watson Knowledge Studio 输出定制模型。

相关产品 Watson Natural Language Processing for Embed

利用旨在增强 IBM 合作伙伴灵活性的容器化库，将强大的自然语言 AI 融入商业应用程序

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 watsonx Assistant

通过数字和语音等渠道满足客户需求。指导员工完成内部流程。关键在于团队能够专注更高价值的工作，同时降低成本。
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