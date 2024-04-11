IBM Watson® Natural Language Understanding 使用深度学习，从非结构化文本数据中提取有意义的信息和元数据。使用文本分析提取类别、分类、实体、关键字、情感、情绪、关系和语法，深入了解数据。
Natural Language Understanding 是一流的文本分析服务，根据具体功能，可以集成到支持 13 种语言的现有数据管道中。NLU 托管在美国达拉斯、华盛顿特区以及德国法兰克福和澳大利亚悉尼。
类似的 NLU 功能是 IBM Watson NLP Library for Embed® 的一部分，这是 IBM 合作伙伴在其商业应用程序中集成的容器化库。
训练 Watson 了解具体业务语言，并使用 Watson Knowledge Studio 提取量身定制的洞察。
实时获取切实可行的洞察，为员工配备从大量数据中提取元数据和模式所需的工具。
在防火墙后或云上部署 Watson Natural Language Understanding。
使用现成可用的功能，检测内容中提到的人员、地点、事件和其他类型实体。
使用五级分类层次结构对数据进行详细分类。
使用定制标签对文本进行分类，从而自动执行工作流程、提取洞察、改进搜索和发现。
确定内容中不一定直接引用的高级别概念。
提取具体目标短语或整个文档传达的情绪（喜悦、愤怒、悲伤、恐惧等）。
分析对具体目标短语和整个文档的情感（正面、负面或中立）。
理解内容中两个实体的关系并确定关系类型。
快速从文档中提取信息，例如，作者、标题、图像和发布日期。
将句子解析为“主体-动作-对象”形式，并识别作为动作主体或对象的实体和关键字。
IBM Watson Natural Language Understanding 是 IBM Cloud 中的一款产品。
关于 Natural Language Understanding 的详细定价，请查看下表。如需进一步了解我们的广泛定价模型和方法，请访问 IBM Cloud 定价概述。
请在此处访问定价计算器，根据每月定制模型和 NLU 项目的数量估算成本。
Lite 套餐每个日历月支持 30,000 个 NLU 项目和一个定制模型。一个日历月内达到 30,000 个 NLU 项目上限后，您的 NLU 实例将被暂停，并在下个日历月的第一天重新激活。我们推荐针对 POC 使用 Lite 套餐，针对使用量更高的生产活动，使用 Standard 套餐。
Standard 套餐每月支持超过 500 万个项目，每个项目起价 0.003 美元。Standard 套餐包括使用 WKS 训练无限的定制实体和关系模型（费用 800 美元）以及定制分类模型（费用 25 美元）。
独立软件供应商 (ISV) 与 IBM 携手创新，加速业务增长。与我们合作，提供嵌入 AI 的增强型商业解决方案，满足客户的需求。
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IBM Watson NLP Library for Embed 搭载 Intel 处理器，并通过 Intel 软件工具进行优化，使用深度学习技术从非结构化数据中提取有意义的信息和元数据。
集成 Intel OneAPI 和 IBM Watson 自然语言处理软件库可以提高各种 NLP 任务的性能，包括情感分析、主题建模、具名实体识别、关键字提取、文本分类、实体分类和字词嵌入。
快速了解 IBM Watson NLU 和加速器与搭载 Intel Xeon 的架构的整合，并提供各种资源链接。
与 Watson NLU 的实时互动演示。
查找 IBM Watson Natural Language Understanding 文档。
查看 Watson NLU 的 API 文档。
深入了解与 Watson REST API 一起使用的 SDK 集合。
了解如何开始使用自然语言处理技术。
深入了解自然语言处理技术的工作原理。
阅读独立研究的结果，了解 Watson 客户获得的益处。
了解如何使用 Watson Knowledge Studio 输出定制模型。
¹《IBM Watson 自然语言处理 (NLP) 解决方案的 Total Economic Impact™》(Forrester: 2021)，3。
²《IBM Watson 自然语言处理 (NLP) 解决方案的 Total Economic Impact™》(Forrester: 2021)，1。
³《IBM Watson 自然语言处理 (NLP) 解决方案的 Total Economic Impact™》(Forrester: 2021)，2。
4《通过 Intel Optimizations 提高 IBM 产品的 Watson NLP 性能》（IBM Research 技术说明：2022 年 10 月）