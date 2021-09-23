NLP 通过将计算语言学（基于规则的人类语言建模）与统计建模、机器学习 (ML) 和深度学习相结合，使计算机和数字设备能够识别、理解和生成文本和语音。

NLP 研究有助于推动生成式 AI 时代的到来，其涉及从大型语言模型 (LLM) 的交流技巧到图像生成模型理解请求的能力。NLP 已经成为许多人日常生活的一部分，为搜索引擎提供支持，通过语音命令、语音操作的 GPS 系统和智能手机上的问题解答数字助理来提示聊天机器人（如 Amazon 的 Alexa、Apple 的 Siri 和 Microsoft 的 Cortana）进行客户服务。

此外，NLP 在企业解决方案中也发挥着越来越大的作用，可以帮助业务运营实现简化和自动化、提高员工工作效率并简化业务流程。