自然语言生成 (NLG) 和自然语言理解 (NLU) 是强大的自然语言处理 (NLP) 系统的两大基本组成部分，但它们各有不同的用途。

自然语言理解 (NLU)是机器以有价值的方式理解、解释和从人类语言中提取有意义信息的能力。它涉及情感分析、命名实体识别、词性标注和解析等任务。NLU 可帮助机器理解人类语言输入的上下文、意图和语义。

自然语言生成 (NLG) 是指机器生成清晰、简洁且引人入胜的人类文本或语音的能力。它涉及文本摘要、讲故事、对话系统和语音合成等任务。NLG 帮助机器以人类容易理解的方式生成有意义且连贯的响应。

NLU 专注于理解人类语言，而 NLG 专注于生成类似人类的语言。两者对于构建高级 NLP 应用程序都至关重要，这些应用程序能以自然且有意义的方式与人类进行有效通信。