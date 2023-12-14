什么是循环神经网络 (RNN)?

循环神经网络 (RNN) 是一种使用序列数据或时序数据的人工神经网络。 这些深度学习算法常用于顺序或时间问题，如语言翻译、自然语言处理 (nlp)、语音识别、图像字幕等；它们包含在一些流行的应用中，比如 Siri、语音搜索和 Google Translate。 与前馈神经网络和卷积神经网络 (CNN) 一样，循环神经网络利用训练数据进行学习。 区别在于“记忆”，因为它从先前的输入中获取信息，以影响当前的输入和输出。 虽然传统的深度神经网络假设输入和输出相互独立的，但循环神经网络的输出依赖于序列中先前的元素。 尽管未来的活动也可能有助于确定特定序列的输出，但是单向循环神经网络无法在预测中说明这些事件。

让我们举个惯用语的例子来帮助解释循环神经网络 (RNN)：“feeling under the weather”（感觉身体不舒服），这通常是指某人病了。 为了体现出这个惯用语的意思，必须按这个特定顺序进行表达。 因此，循环神经网络需要考虑到该惯用语中每个单词的位置，并使用这些信息来预测序列中的下一个单词。

循环神经网络 (RNN) 的另一个显著特征是它们在每个网络层中共享参数。 虽然前馈网络的每个节点都有不同的权重，但循环神经网络在每个网络层都共享相同的权重参数。 尽管如此，这些权重仍可通过反向传播和梯度下降过程进行调整，以促进强化学习。

循环神经网络 (RNN) 利用随时间推移的反向传播 (BPTT) 算法来确定梯度，这与传统的反向传播略有不同，因为它特定于序列数据。 BPTT 的原理与传统的反向传播相同，模型通过计算输出层与输入层之间的误差来训练自身。 这些计算帮助我们适当地调整和拟合模型的参数。 BPTT 与传统方法的不同之处在于，BPTT 会在每个时间步长对误差求和，而前馈网络则不需要对误差求和，因为它们不会在每层共享参数。

通过这个过程，循环神经网络 (RNN) 往往会产生两个问题，即梯度爆炸和梯度消失。 这些问题由梯度的大小定义，也就是损失函数沿着错误曲线的斜率。 如果梯度过小，它会更新权重参数，让梯度继续变小，直到变得可以忽略，即为 0。 发生这种情况时，算法就不再学习。 如果梯度过大，就会发生梯度爆炸，这会导致模型不稳定。 在这种情况下，模型权重会变得太大，并最终被表示为 NaN。 这些问题的一种解决方案就是减少神经网络中隐藏层的数量，以便消除循环神经网络 (RNN) 模型中的一些复杂性。