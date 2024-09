神经网络的历史比大多数人想象的要长。虽然“会思考的机器”的概念可以追溯到古希腊时期,但我们将重点关注带来神经网络认知演进的关键事件,多年来,神经网络的热度也是时消时涨:

1943 年:Warren S. McCulloch 和 Walter Pitts 发表了“A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”(ibm.com 外部链接)这项研究试图了解人脑如何通过连接的脑细胞或神经元形成复杂的模式。这项工作产生的一个主要想法是将具有二进制阈值的神经元与布尔逻辑(即 0/1 或真/假语句)进行比较。

1958 年:Frank Rosenblatt 因开发感知器而受到赞誉,这记录在他的以下研究论文中:“The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain”(ibm.com 外部链接)。他将 McCulloch 和 Pitt 的工作向前推进了一步,在等式中引入了权重。利用 IBM 704,Rosenblatt 让计算机学会了如何区分左侧标记的卡片和右侧标记的卡片。

1974 年:虽然许多研究人员都为反向传播的概念做出了贡献,但 Paul Werbos 作为美国第一人,首次在其博士论文(ibm.com 外部链接)中提到了反向传播在神经网络中的应用。

1989 年:Yann LeCun 发表了一篇论文(ibm.com 外部链接),阐述了如何在反向传播中使用约束并将其集成到神经网络架构中来训练算法。这项研究成功地利用神经网络识别出美国邮政总局提供的手写邮政编码数字。