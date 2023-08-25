人工智能 (AI) 可以单独使用或与其他技术（例如，传感器、地理定位、机器人）相结合，执行原本需要人类智能或人工干预的任务。数字助理、GPS 制导、自动驾驶汽车和生成式 AI 工具（如 Open AI 的 Chat GPT）只是日常新闻和我们日常生活中 AI 的几个例子。

作为计算机科学的一个领域，人工智能包括（并经常一起提及）机器学习和深度学习。这些学科涉及以人脑决策过程为模型的 AI 算法的开发，这些算法可以从可用数据中“学习”，并随着时间的推移做出越来越准确的分类或预测。

人工智能已经历多次炒作周期，但即使对怀疑论者来说，ChatGPT 的发布似乎也标志着一个转折点。上一次生成式 AI 能让人如此忧心忡忡的时候，还是因为在计算机视觉方面取得突破，而现在的飞跃则是在自然语言处理 (NLP) 方面。如今，生成式 AI 不仅可以学习和合成语言，还可以学习和合成其他数据类型，包括图像、视频、软件代码甚至分子结构。

AI 的应用每天都在增长。但随着 AI 工具在商业中的使用大肆宣传，围绕 AI 伦理和负责任的 AI 的对话变得至关重要。有关 IBM 在这些问题上的立场的更多信息，请阅读在 AI 中建立信任。