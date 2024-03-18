数据漏洞种类繁多，凸显了采用综合方法保护数据的重要性。整个组织的数据完整性管理是通过称为完整性约束的广泛政策、指南和规则来实现的，这些政策、指南和规则涵盖数据管理的各个方面，从保留到不同数据片段与使用它们的人员之间的关系。

完整性约束与关系数据模型类型相关：实体、参照、域和用户定义。例如，域约束限制列可以保存的值类型，因此“age”列可能只接受 1-120 之间的整数。

实体完整性可提供指令，让表中的每一行都是唯一且可识别的，通常由主键强制执行，这意味着数据库表中的每一行都有唯一标识符。

完整性约束条件还可保证表之间的关系通过外键明确定义和维护，外键是表中引用另一个表的主键的列或列集。

这些约束条件确认每个字段中的数据都遵守指定的格式和值，并且满足针对特定组织需求定制的任何其他规则。