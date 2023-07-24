什么是云数据库？

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什么是云数据库？

云数据库是通过云计算平台构建和访问的数据库服务。它的许多功能与传统数据库相同，但增加了云计算的灵活性。用户在云基础架构上安装软件来实施该数据库。

管理移动用户或远程设备大规模网络的参与度和应用程序数据，可能会在可扩展性和可用性上面临巨大挑战。问题在于，大多数数据库都需要在中央“主”数据库中进行更新。如果与主数据库的连接不可用，这可能会导致性能瓶颈并阻止应用程序运行。

云数据库使企业能够将数据库访问推向移动设备、远程设施、传感器和互联网产品的最远网络边缘。这有助于提高可扩展性并使应用程序能够在脱机时继续运行。

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云数据库如何运行

云数据库使用混合云概念收集、交付、复制组织的所有数据并将其推送到边缘。用户无需再部署依赖的中间件来将数据库请求传递到世界任意位置。他们可以将应用程序直接连接到数据库。

混合数据库创建分布式混合数据云，以提高性能、覆盖范围、正常运行时间、移动性和节省成本，以便组织能够：

  • 从小规模开始，逐渐扩大规模；
  • 按需弹性扩展；
  • 跨多个数据中心的集群；
  • 独立管理云，或让提供商为他们管理云；以及
  • 混合和匹配云提供商以优化地理覆盖范围、服务级别协议 (SLA)、定价和法规需求。

例如，金融组织正在采用混合概念，将数据库作为所有不同数据源的核心数据库，然后以 JSON 格式提供这些金融数据。然后，这些数据作为服务分发到数据库，并复制到世界各地的地理区域。

如果新加坡的客户需要等待超过 4 秒才能从新泽西州的数据库中获取应用程序数据，他们很可能不会再使用该应用程序。数据库即服务 (DBaaS) 可以立即进行复制和分发，并在全球范围内提供近乎实时的数据访问。

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云数据库的功能

云数据库的优势

易于访问

用户可以使用提供商的 API 或 Web 界面从任何地方访问云数据库。
可扩展性

云数据库可以在运行时扩展其存储容量，以适应不断变化的需求。组织只需为其使用的内容付费。
灾难恢复

当发生自然灾害、设备故障或断电时，通过远程服务器上的备份来保证数据的安全。

云数据库的注意事项

云数据库可满足不断增长的数据管理需求。组织可以不断优化数据层的成本、性能、安全性和覆盖范围。他们可以拆分数据、分发数据，并将数据转移到更靠近用户的地方。云数据库的注意事项包括：

控制选项：用户可以选择虚拟机映像，像传统数据库一样进行管理，也可以选择提供商的 DBaaS。

数据库技术：SQL 数据库难以扩展，但很常见。NoSQL 数据库更容易扩展，但不适用于某些应用程序。

安全性：大多数云数据库提供商都会加密数据并提供其他安全措施。

维护：在使用虚拟机映像时，IT 人员应该了解如何维护底层基础设施。

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