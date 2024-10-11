私有云、公有云和混合云模型都使用了以下技术组合：

虚拟化

虚拟化是云计算的基础，它是一个抽象层，使单台计算机的硬件资源（处理器、内存、存储等）可以划分为多个虚拟计算机，称为虚拟机 (VM)。虚拟化将云服务提供商 (CSP) 在众多位置维护的物理服务器连接起来，然后对资源进行划分和抽象，让最终用户在任何有互联网连接的地方均可访问这些资源。除了对服务器实施虚拟化之外，云计算还使用许多其他形式的虚拟化，包括网络虚拟化和存储虚拟化。

管理类软件

所有云计算模型都会利用各种软件工具，包括集中管理平台 (CMP)。CMP 创建一站式界面 (SPOG)，来提供对多个信息和数据源的可见性。借助这种统一的视图，管理员和开发团队能够集中控制其基础设施和应用程序，从而能够优化成本、安全性、可用性和资源利用率。

自动化

自动化工具是基于云的基础设施的一项重要功能。这些工具可减少对人工干预的需求，使自助式资源交付成为可能。已纳入大多数云环境的软件自动化示例包括：

自动化和编排工具

治理和合规工具

安全工具

性能监测工具

成本管理工具

应用程序编程接口 (API)

API 通过支持在不同的软件应用程序和服务之间进行通信和交互，包括促进对数据存储和数据库的访问、访问和管理安全控制措施等，在云计算中发挥着重要作用。

基于云的应用程序和服务

基于云的应用程序和服务支持无数的业务用例 - 从备份和灾难恢复到大数据分析，再到软件开发。每项服务都有利于通过互联网，在前端客户端与云服务提供商提供的后端云系统之间实现数据流。这些服务可以部署在公有云、私有云和混合云环境中。

主流 CSP（Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud 或 Microsoft Azure）和其他云服务提供商（如 VMware）提供的最常见云计算服务可概述如下：

公有云供应商提供的大多数其他服务都是与上述三种基本模型结合使用的扩展（如安全或成本控制平台）。也就是说，其他服务平台包括：