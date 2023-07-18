了解什么是公有云，以及它与私有云和混合云计算模式有何不同，或与二者相结合能够发挥何种作用。

公有云服务的兴起和采用是企业计算历史上最重要的转变之一。 公有云是一种云计算，由第三方服务提供商通过公用互联网向用户提供计算资源，包括从即用型软件应用到单个虚拟机 (VM)，再到完整的企业级基础架构和开发平台的任何内容。 这些资源可能免费提供，也可能会根据基于订阅或按使用量付费的定价模式出售访问权限。

公有云提供商拥有并管理客户用于运行工作负载的数据中心。 服务提供商负责维护所有硬件和基础架构，并提供高带宽网络连接，确保可以快速访问应用和数据。 云提供商还负责管理底层虚拟化软件。 最简单的公有云模式就是我们在家中用电或用水时使用的公共服务计算模式。

公有云架构是多租户环境，用户在其中共享虚拟资源池，通过自助服务界面自动配置并分配给各个租户。 这意味着多租户的工作负载可同时运行在共享物理服务器上运行的多个 CPU 实例。 而每个云租户的数据在逻辑上都与其他租户的数据相隔离。

过去几年，全球公有云计算市场迅速发展，分析师预测这一趋势将会持续下去；Gartner（链接位于 ibm.com 外部）预测到 2022 年底，全球公有云收入将超过 3300 亿美元。

许多企业都在将其部分计算基础架构移至公有云，因为公有云服务安全永续且易于扩展，可以灵活地进行调整，满足不断变化的工作负载需求。 由于客户只为自己使用的产品服务付费，这种高效率、低资源浪费率的承诺也吸引了一部分企业。 还有一些企业仍希望减少在硬件和本地基础架构上的支出。

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