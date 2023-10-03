什么是虚拟私有云 (VPC)？

VPC 是一种公共云产品，可让企业在共享的公共云基础架构上自行建立类似私有云的计算环境。VPC 使企业能够定义和控制在逻辑上与所有其他公共云租户隔离的虚拟网络，从而在公共云上创建安全的专用空间。



想象一下，云供应商的基础架构就像是一栋住宅公寓楼，里面居住着多户家庭。成为公共云租户就像与几个室友合租一间公寓。相比之下，拥有 VPC 就像拥有自己的私人公寓一样，其他人没有钥匙，未经您的许可任何人都无法进入该空间。

VPC 使用虚拟网络功能和安全功能来实现逻辑隔离，使企业客户能够精细控制哪些 IP 地址或应用程序可以存取特定资源。这类似于社交帐户上的“仅限好友”或“公开/私密”控制机制，用于限制谁可以或不能看到您原本公开的帖子。

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