IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) 是一个高弹性且高度安全的软件定义网络 (SDN)，您可以在这个网络上为业务运营构建独立的私有云，同时保持基本的公有云优势。 您可以选择计算、存储和网络资源，我们将会提供最大的可用性和可扩展性，以及各种经济高效的选项来满足您的工作负载需求。 IBM Cloud VPC 专为满足您的 IaaS、PaaS 和混合云需求而构建，可为 VMware、SAP、IBM Z® 等提供解决方案。
IBM Cloud VPC 拥有一个由六个多专区区域和 18 个可用区域构成的全球网络，旨在实现快速访问、低成本迁移、低延迟和经认证的安全性。
支持混合或多云平台。 借助面向 VMware、SAP 和 IBM Z 等的解决方案，优化整个 IBM Cloud 堆栈中的工作负载。
IBM Cloud VPC 是一个私有的 SDN，具有内置的安全性、法规合规标准，以及用于机密计算的多种硬件和软件解决方案。
使用我们最基本的计算、存储和网络解决方案，快速提供可扩展的 IBM Cloud VPC，具体如下所示。
基于 Intel® Xeon® 处理器构建的高度可扩展的单租户和多租户虚拟服务器实例，可以快速启动，实现最大限度的网络隔离和控制。
对包含敏感数据或业务 IP 的容器化工作负载实施全面的数据隐私和保护措施。
真正专用的单租户服务器，可在 10 分钟或更短的时间内准备好 100 Gbps 上行链路 - 基于第二代 Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU。
具有灵活 IOPS 选项、高可用性和加密选项的高性能块存储卷。
基于 NFS 的分区文件存储，可以跨多个 VPC 与多个虚拟服务器共享。
灵活、经济高效且可扩展的云存储，无需复制即可存储非结构化数据。
应用和网络负载均衡器，用于跨工作负载和服务器分发流量和客户机请求。
无需公共因特网，即能够以一致的网络性能和可扩展的容量将本地资源连接到云端资源，从而降低了成本。